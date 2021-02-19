Владимир Зеленский и его друзья по "Кварталу-95" давали концерт в уже захваченной сепаратистами Горловке.

Об этом сегодня стало известно после откровений Игоря Безлера - одного из полевых командиров "Донецкой народной республики" с позывным "Бес".

Разбирались, как это было.

"Мог его уконтропопить". Что заявил Безлер

Информацию о присутствии Зеленского в Горловке, которую контролировали "ополченцы", опубликовал аккаунт "Анжелика Безлер" Вконтакте, через который обычно делится мыслями сам "Бес".

"Каюсь и прошу прощения. А ведь мог легко в зародыше уконтропопить его 17 апреля 2014 года в Горловке в баре Берлога на пл. Победа. Накормив его просто свинцом вместо котлет", - написал Безлер 18 февраля.

То есть Безлер утверждает, что Зеленский и его коллеги по "Кварталу" были в Горловке 17 апреля 2014 года - через три дня после захвата города сторонниками "ДНР".

Что делал Зе в захваченной Горловке?

В этот день, судя по сообщениям местных СМИ, будущий президент Украины давал концерт жителям донбасского городка.

Издание "Горловская правда" сообщало, что концерт прошел в зале завода "Стирол". "Горловские зрители мирно, гостеприимно и доброжелательно встретили долгожданных гостей из столицы. Концерт прошел с аншлагом", - фиксируют местные журналисты.

Они сообщили, что в зале был и Зеленский. Артисты, в числе прочих, исполнили песню про Крым - "Не отделяются любя" (к тому времени аннексия полуострова уже была узаконена Россией).

Позже воспоминаниями об этом вечере поделился горловский ресторатор Сергей Пилипчук. Он владел пабом "Берлога", куда "кварталовцы" направились ужинать после концерта. Причем это место они облюбовали еще в предыдущие посещения Горловки.

"Пришли к нам всей командой, и даже привели с собой тех, кто ждал их и должен был встречать в Донецке. По-моему, остались очень довольны и пообещали при любых гастролях в радиусе сто километров от Горловки обедать и ужинать только у нас", - рассказал Пилипчук.

Интересно, что этот ужин, да и сам концерт, происходили уже в захваченной сепаратистами Горловке.

За три дня до выступления "Квартала" в городе произошел штурм городского управления внутренних дел, который возглавил как раз Игорь Безлер. С тех пор именно он стал предводителем "ополчения" в Горловке.

Вот видео, как проходил этот штурм, от 14 апреля 2014 года.

При этом еще раньше - 7 апреля - началась Антитеррористическая операция на Востоке Украины. Поскольку к тому времени были уже захвачены областные администрации в Донецке и Луганске, отряды Гиркина и Моторолы вошли в Славянск и другие города.

В общем, будущий президент и его команда давали концерт в регионе, который стремительно уходил из-под власти Украины. Причем к тому времени "ДНР" уже была провозглашена - и на 11 мая назначили "референдум" по ее утверждению.

Впрочем, как таковой войны еще не было - шли мелкие стычки. А Донбасс был связан с остальной Украиной транспортным сообщением, работали банки, почта, не было административной границы.

Так, за два дня до Горловки Зеленский дал концерт в Донецке, где уже была захвачена ОГА, но под контролем Украины еще были милиция и СБУ.

Поэтому выступление Зеленского в уже контролируемой Безлером Горловке не считалось тогда чем-то из ряда вон выходящим.

Но интересен сам факт, что на заре конфликта "кварталовцы" спокойно ездили в уже практически отколовшийся регион и общались с местными жителями.

В том числе и Владимир Зеленский. Не усматривая, видимо, никакой опасности в том, что город захвачен теми, кого сам Зе в будущем назовет боевиками и оккупантами. И поддержит своей политикой полную блокаду этого региона, куда теперь никакие артисты ездить не могут. А заодно и будет вводить санкции за то, что на той территории кто-то деньги якобы зарабатывал.

Кстати, в Донецке 15 апреля Зеленский говорил те вещи, которые начисто забудет на посту президента. Отвечая на вопрос местных журналистов о том, почему номера "Квартала" - антироссийские, Зе ответил, что русские и украинцы - один народ.

"Вот сейчас очень важный момент. Я хочу, чтобы мы все говорили на одном языке – на том, на котором сейчас говорим. Понимая друг друга. Мы в принципе не можем быть против русского народа, потому что мы один народ. Проблемы правительства России и его отношения, в силу различных обстоятельств, к правительству Украины вылились на нас с вами. И наша "квартальская" позиция – не за правительство Украины, а за украинский народ. И не против русского народа, а против российского правительства. Как мы можем его не любить? Мы же не идиоты! Мы читаем одни и те же книги. Но мы не стесняемся высказывать свое отношение к правительству Российской Федерации. Как, собственно, и отношение к нашему правительству".

А уже будучи президентом, Зеленский изменил мнение и заявил, что общего у русских и украинцев - "только граница".

Похищение в день концерта "Квартала"

Интересно, что ровно в день, когда Зеленский и его коллеги веселили жителей Горловки, в городе уже начались эксцессы, связанные с его переходом на сторону "ДНР".

17 апреля из-под исполкома похитили 42-летнего депутата горсовета Владимира Рыбака, чье имя увековечено на Аллее Небесной сотни в Киеве. В тот день у местного горсовета традиционно проходили митинги - более многочисленный за отделение от Киева, но были активисты и за единую Украину.

Мэр Горловки Евгений Клеп предпринимал тщетные попытки усидеть на двух стульях и договориться с сепаратистами, которые накануне захватили местное РОВД, оборудовав там форпост с мешками из песка. "Народная милиция" расставила своих людей с автоматами и в балаклавах на всех ключевых позициях, над зданием исполкома развевался флаг "ДНР".

Именно этот флаг пытался снять 17 апреля Владимир Рыбак, после того как ему не дали выступить на митинге, выключив микрофон. Несколько крепких мужчин оттеснили депутата от площадки выступления. Но некоторые люди попросили не провоцировать конфликт, поэтому организаторы митинга его отступили.

Рыбак начал говорить без микрофона, он призывал народ признать свои ошибки, поменять флаг на украинский. После этого он направился уверенным шагом в горсовет, чтобы самостоятельно снять с крыши дээнэровский флаг, заручился поддержкой милиции, но сторонники "Донецкой народной республики" помешали ему. Они впятером обхватили Рыбака и увели его от входа. Позже появились люди в камуфляжной одежде и масках. Под возгласы "Милиция с народом", "не дадим снять наш флаг", "фашизм не пройдет", депутату пришлось уступить.

Рыбака похитили после этой потасовки у стен исполкома - в 18:00, когда он шел с товарищем по пр. Победы. Неизвестные лица затолкали его в машину и увезли в неизвестном направлении.

22 апреля тело Владимира Рыбака было найдено в реке Казённый Торец возле пгт Райгородок Донецкой области с признаками насильственной смерти и было опознано женой. Вместе с ним нашли убитым 19-летнего активиста Евромайдана Юрия Поправку. Причиной смерти обоих погибших стала комбинированная травма тела вследствие пыток, с последующим утоплением ещё живых потерпевших, которые находились без сознания.

18 мая 2020 года Игорь Стрелков в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону признался, что причастен к убийству Рыбака: "Естественно, Рыбак как человек, активно выступивший против "ополчения", в моих глазах был врагом. И его смерть, наверное, в какой-то степени тоже находится под моей ответственностью".

Виктория Венк, Страна