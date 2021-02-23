"Слуга народа" не оставляет попыток принять закон о медиа. Правящая команда собирается внести в парламент новую версию документа, чтобы прописать в ней замечания представителей СМИ. Подробнее – в материале РБК-Украина.

Парламент в очередной раз собирается взяться за закон о медиа. В правящей команде надеются, что история с телеканалами из пула Медведчука даст толчок к принятию этого документа. Там объясняют, что для борьбы со СМИ, распространяющими российскую пропаганду, в законе нет действенных инструментов. Поэтому пришлось идти по санкционному пути.

Из-за критики, обрушившейся со всех сторон, законопроект о медиасфере все никак не доходил до сессионного зала. Первая версия документа, которая наделала больше всего шума, замахнулась даже на контроль блогеров, соцсетей и иностранных стриминговых платформ. Многие представители медиасообщества усмотрели в нем инструмент цензуры, инициированный властью.

В июле прошлого года профильный комитет Рады представил переписанный документ о медиа (№2693-д). Но этот вариант также далеко не всем угодил. Участники рынка были недовольны тем, что в нем заложены слишком широкие полномочия Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания. Так что законопроект вновь вернули на доработку.

Медиа – немедиа

Необходимость принять этот документ в "Слуге народа" объясняют тем, что, во-первых, нынешняя законодательная база о медиа устарела и не помогает Украине защищать свое информационное пространство. Во-вторых, так как законы писались давно, то представители рынка оказались в неравных условиях. В-третьих, новый документ нужен для имплементации европейских директив.

"Страшилки", которыми оброс документ, его авторы связывают с тем, что многие путают его нормы с законопроектом о дезинформации. Эту, еще более резонансную инициативу, депутаты пока совсем отодвинули в сторону.

В предложенном документе авторы определяют существующие виды медиа, требования к ним, структуре собственности и порядок их регистрации. А также – наказания и санкции за нарушения. К медиа документ относит не только традиционные телеканалы, радиостанции и прессу, но и интернет-СМИ, провайдеров и ОТТ-сервисы (например, Megogo или Oll.tv).

Иностранные платформы, соцсети и видеохостинги не обязаны регистрироваться на территории Украины. Так их по сути вывели из-под действия украинского законодательства.

Все зарегистрированные медиа должны раскрыть структуру собственности и указать своих бенефициаров. Возможность добровольной регистрации оставили только для онлайн-сайтов. Регистрацию и получение лицензии для медиа законопроект предлагает упростить.

У зарегистрированных и незарегистрированных СМИ будет одинаковая ответственность за нарушения, но разные возможности. В частности, сотрудники незарегистрированных онлайн-сайтов не смогут пользоваться правовым статусом журналиста.

Это, например, усложняет аккредитацию на события, организованные госструктурами. Зато зарегистрированным медиа не смогут отказать в аккредитации, вдобавок они могут рассчитывать на гранты от государства.

Авторы законопроекта уверяют, что он не затронет соцсети и телеграмм-каналы. Хотя блогеры вправе также зарегистрироваться как медиа, если захотят, пояснил РБК-Украина глава комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев.

Контроль над медиа хотят передать Национальному совету по вопросам телевидения и радиовещания. Сразу штрафовать Нацсовет не будет. Сначала от регулятора последует предупреждение – предписание исправить нарушение. Если от медиа не будет никакой реакции, тогда ему могут грозить штрафы, а с одобрения суда – даже отзыв лицензии и блокировка. Размеры штрафов колеблются от нескольких тысяч до сотен тысяч гривен.

Кроме того, законопроект предлагает создать орган совместного регулирования Нацсовета и медиа. Цель – установить единые правила игры на рынке. Новая структура должна определить критерии, кого считать медиа, и разработать кодексы для СМИ.

"На этот орган мы хотим возложить толкование и определение тех норм закона, которые, на наш взгляд, должны трактовать именно медийщики. Например, есть Кодекс этики украинского журналиста. Если орган сорегулирования его утвердит, то как раз за систематическое нарушение этого кодекса регулятор сможет накладывать санкции", – объяснил изданию Потураев.

На усмотрение саморегулирования останется определение признаков вредного контента, скрытой политической рекламы и информации, которую запрещено распространять в Украине. Например, призывы к свержению конституционного строя, язык вражды, дискриминация и тому подобное. Эти темы, наравне с пропагандой терроризма, освещать запрещается.

Отдельное внимание документ уделяет ограничениям, связанным с российской агрессией. Гражданам РФ, российским юрлицам и фирмам, которые финансируются из государства-агрессора, нельзя владеть и финансировать медиа в Украине. Под запрет попадает и оправдание российской агрессии, популяризация страны-оккупанта, ее чиновников и госорганов.

В этом плане закон отражает все то, что уже было принято за последние годы, говорит исполнительный директор Украинского института медиа и коммуникации Диана Дуцык. Другое дело – он не определяет критерии, по которым к пророссийским медиа можно было бы применить какие-либо санкции, считает собеседница.

"Даже когда мы говорим об определении пророссийских СМИ – все эти детали закон не регулирует. Если взять, к примеру, три последних телеканала, к которым применили санкции – я не знаю, можно ли было этот закон применить в этой ситуации. Мне кажется, что он бы не решил эту проблему. В конце концов ничто не мешает позже принять изменения в этот закон", – предположила Дуцык.

Сам законопроект, по ее оценке, не идеален. Но его нужно принимать, так как множество документов, которыми сейчас регулируется медиасфера, были приняты еще в 90-х годах, говорит Дуцык.

"То, что он в скором времени будет вынесен на голосование – большой позитив. Есть много дискуссионных вопросов, но иначе быть не может. Потому что это сфера, где пересекается много разных интересов. И всем угодить невозможно. Индустрия лоббирует свои интересы, государство – свои, стейкхолдеры – свои", – считает собеседница.

Старший брат

Одна из главных претензий медиасообщества сводится к полномочиям Нацсовета. Авторы законопроекта посчитали, что регулятор должен контролировать весь медиарынок, а не только аудиовизуальные СМИ, как сейчас. Но многих представителей онлайн-сайтов это не устраивает. Как и необходимость создания органа совместного регулирования.

Десятки журналистов из известных онлайн-изданий и телеканалов уже не раз обращались с совместным заявлением против этого закона. Среди них главред сайта "Гордон" Алеся Бацман, шеф-редактор Lb.ua Соня Кошкина, председатель правления Национальной ассоциации украинских медиа Татьяна Котюжинская, телеведущие Дмитрий Гордон, Савик Шустер и Наташа Влащенко.

Они убеждены, что последняя редакция документа игнорирует замечания ОБСЕ, Главного научно-экспертного управления ВР и экспертов Совета Европы. В одном из своих обращений подписанты указывают, что ни в одном регулятивном документе ЕС не предусмотрен контроль контента или даже упоминание об онлайн-СМИ.

Другой "лагерь" медиасообщества – например, "Интерньюз - Украина" и Комиссия по журналистской этике – в целом поддерживают принятие такого документа. В то же время в КЖЭ считают, что в законе нужно предусмотреть не только совместное регулирование, но и саморегулирование (создание медийных объединений, ассоциаций, комитетов и так далее).

"После консультации с медийщиками мы решили разделить орган сорегулирования на несколько комитетов или палат. Потому что, например, нет смысла объединять телевизионщиков с онлайн-ресурсами. Мы также хотим вписать в закон факт существования органов саморегулирования и что они могут участвовать в органе сорегулирования. Но мы не собираемся уточнять, какие они должны быть и сколько", – отметил Потураев.

По его словам, онлайн-медиа противятся закону потому, что в отличие от других СМИ сейчас они не подпадают под какую-либо регуляцию. Потому и не хотят какой-либо регуляции в будущем, считает нардеп.

Главное опасение к любым законопроектам, касающимся медиа – чтобы Нацсовет как государственная институция не становился инструментом цензуры и ограничения свобод, говорит руководитель программ новых медиа "Интерньюз - Украина" Виталий Мороз.

"Вместе с тем он может играть и положительную роль по нормализации медиапространства. Здесь есть очень тонкая грань зависимо от того, как они используют имеющиеся полномочия", – сказал изданию Мороз.

А полномочия в нем выписаны достаточно широко. Поэтому часть медиасреды жалуется, что это создаст риски для наказания, штрафов и закрытия всех неугодных СМИ. Тем более – учитывая принцип формирования регулятора. По Конституции, он состоит из 8 членов, которых поровну назначает президент и парламент.

В украинских реалиях нельзя один регулятор наделять такими полномочиями, полагает Дуцык. Ведь в Нацсовете представлены интересы политиков и индустрии, и так было всегда, отметила собеседница.

"Это очень серьезный фактор влияния на принятие решений регулятором. Но я не вижу возможности изменить это и деполитизировать Нацсовет на нынешнем этапе. Поэтому авторы проекта должны были следовать той рамке, которую установила Конституция", – сказала журналист.

В самом Нацсовете активно агитируют за принятие закона о медиа. В регуляторе утверждают, что документ даст рычаги для защиты информационного пространства страны.

"Сопротивление принятию закона "О медиа", кампании, в которых, к сожалению, участвует и Национальный союз журналистов, и ряд работников медиа, которые зовут себя известными журналистами, направленные на то, чтобы закрепить ситуацию, в которой страна не сможет сопротивляться информационной оккупации. Все это манипулятивно именуется борьбой за свободу слова", – заявили в Нацсовете.

Сейчас ко второму чтению готовится еще один законопроект – о независимости Нацсовета. По словам Потураева, он должен оградить регулятора от политического влияния. Согласно документу, фракции теряют право выдвигать своих кандидатов в члены Нацсовета. А претенденты от президента будут избираться на конкурсе.

Член гуманитарного комитета Николай Княжицкий ("Евросолидарность") не видит никаких проблем с полномочиями Нацсовета, прописанными в законе о медиа. По его словам, у регулятора должно быть достаточно функций для того, чтобы противостоять российской пропаганде.

"Но вместе с тем Нацсовет должен быть независимым. А в тех версиях, которые сейчас предлагают "слуги", эта независимость ограничена. Мы против того, чтобы этот орган превратился в инструмент цензуры в отношении украинских СМИ. Вот здесь мы будем пытаться искать баланс в медиазаконодательстве", – сказал РБК-Украина нардеп.

Другим спорным моментом была отмена так называемых "черных списков" российских артистов, поддержавших российскую агрессию и оккупацию. Сначала представители провластной команды предложили, чтобы закон дал право Нацсовету составить новые списки.

Против таких изменений выступили в "Евросолидарности". В итоге стороны пришли к компромиссу и списки трогать не стали. По словам Княжицкого, комитет и рабочая группа по законопроекту учли многие предложения их фракции.

"В первом чтении мы будем за него голосовать, но будем еще вносить поправки ко второму чтению. Например, в части прозрачности собственности и финансирования. У нас есть много замечаний к документу, но мы считаем, что можем исправить его ко второму чтению. Потому что сам закон нужен. Украинское законодательство нужно привести в соответствие с современными информационными реалиями и директивами ЕС", – говорит парламентарий.

Сейчас в комитете озадачены тем, как бы наши компании смогли выстоять под натиском конкуренции западных платформ, типа Netflix. И это одна из главных причин, по которой затягивается принятие этого документа. Украинские сервисы, в отличие от иностранных, должны соблюдать закон о государственном языке, объяснил Потураев.

"Эти платформы не регистрируются в Европе. Они выполняют там только одну норму законодательства – о 30% европейского продукта в их библиотеке. Мы же не можем заставить Netflix зарегистрироваться в Украине. Это как раз нужно решить, чтобы у них не было конкурентных преимуществ. И это очень непростая история. А есть еще российские сервисы и там все еще сложнее", – говорит нардеп.

В парламенте прогнозируют, что закон будет вынесен на голосование в первом чтении не раньше апреля. К тому времени профильное министерство и комитет рассчитывают найти компромисс со всеми участниками рынка и учесть их замечания. После чего зарегистрировать новый документ. Потому что в том виде, в котором он размещен на сайте Рады сейчас, необходимый минимум голосов "за" он не соберет.

Ульяна Безпалько, РБК-Украина