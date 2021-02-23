Нещодавно почали випробування, щоб перевірити ефективність цієї вакцини для дітей віком від 6 до 17 років.

У низці європейських країн, серед яких Франція, Німеччина, Австрія, влада не рекомендувала використовувати AstraZeneca для людей, старше 65 років.

Ці хвилювання ґрунтувалися на тому, що у випробовуваннях AstraZeneca взяла участь недостатня кількість літніх людей, щоб зробити висновки про ефективність вакцини для них.

Професор Ендрю Поллард, керівник оксфордської групи вакцин, заявив, що немає жодної причини хвилюватися про використання AstraZeneca для людей, старших 65 років.

Також є побоювання, що AstraZeneca дає обмежений захист при легкому і помірному перебігу хвороби, викликаної новим штамом коронавірусу з ПАР.

Але в компанії впевнені, що вакцина захистить від серйозних випадків, оскільки активність антитіл під час її застосування така ж, як у інших вакцин проти коронавірусу.

Які побічні ефекти?

Як і будь-які ліки, ця вакцина може спричинити побічні ефекти, хоча вони виникають не у всіх. Більшість побічних ефектів AstraZeneca були легкі і зникали за кілька днів.

Британська агенція з контролю ліків і медичних препаратів опублікувала таку інформацію про побічні ефекти AstraZeneca:

Дуже часті (з'являлися в більше ніж 1-ї з 10 людей): біль, почервоніння, свербіж, набряк або синці у місці ін'єкції; погане самопочуття; відчуття втоми; озноб; головний біль; нудота; біль у суглобах або м'язах.

Поширені (можуть виникати менш ніж в 1 людини з 10): затвердіння у місці ін'єкції; лихоманка; блювання; симптоми, схожі до грипу - висока температура, біль у горлі, нежить, кашель та озноб.

Нечасті побічні ефекти (можуть виникати менш ніж в 1 людини зі 100): відчуття запаморочення, зниження апетиту, біль у животі, збільшені лімфатичні вузли, надмірна пітливість, свербіж шкіри або висип.

Кому не радять робити щеплення?