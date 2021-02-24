Життя в самопроголошеній і ніким не визнаній «ДНР» схожа на п'ятиповерхівку, де на кожному поверсі, за ранжуванням і бюджетом, розмістилися різні групи населення. На умовному верхньому ярусі — багаті підприємці, керівники силових структур, військових і різноманітних «держпідприємств» (ДП), на поверх нижче — «державні службовці» з пристойними заробітними платами, ще нижче — бюджетники, яким зарплати сплачують вчасно.

Гірше за всіх почувається колишня «гвардія праці» — шахтарі та металурги, яким своєю масою в нелегітимній реальності гроші дають порціями та з запізненням місяці на три, до того ж із ними за «поверх» уже конкурують «успішні» пенсіонери. Успішні — це сім'ї з пенсіонерами-шахтарями, які мають хороші пенсії, та ще й «регрес» — виплати за втрату здоров'я в шахті. Часто такі пенсіонери не шкодують грошей для поїздок на підконтрольну Україні територію й отримують дві приблизно однакових великих пенсії — в рублях і в гривні.

Найважче тим пенсіонерам, хто з різних причин припинив виїзди з «ДНР» і отримує одну й мінімальну пенсію — в рублях.

Жодних епідемій

Усі ці люди взаємодіють, змінюються «поверхами», вибудували свої доволі комфортні схеми виживання. Але для когось ситуація кардинально змінилася за минулий 2020 рік. За даними місцевої статистики, в «ДНР» проживає 2,2 млн осіб, з яких на 16 лютого 2021 року COVID-19 виявлено приблизно у 1% населення — у 22 899 осіб.

До цих даних заведено ставитися з посмішкою, але те, що пандемія не надто вплинула на внутрішній режим життя — факт. Від самого початку слово «карантин» було під забороною, роботу підприємств не обмежували. На непідконтрольних Україні територіях зберігають жорстку комендантську годину й усюди блокпости. Але кав'ярні, перукарні, громадський транспорт, фабрики та заводи як працювали, так і працюють. Щоправда, враховуючи суворий масковий режим. На дистанційне навчання йшли школи та виші. Влітку минулого року ненадовго обмежили в'їзд у два курортних села на узбережжі Азовського моря, які дісталися «ДНР». От і весь «карантин».

Але в решті — в Донецьку були немислимі для Москви або Києва новорічні корпоративи, до місцевого цирку перед Новим роком масово водили дітей без дотримання соціальної дистанції.

Паспорти на всі випадки Пандемія COVID-19 стала формальною причиною вже практично повної блокади лінії зіткнення на Донбасі з боку «ДНР». У березні 2020 року перекрили автомобільні контрольно-пропускні пункти в'їзду та виїзду (КПВВ) на Донбасі. Їздити з Донецька до Харкова і Києва довелося через Ростов-на-Дону і Білгород — довго й дорого. Життя в самопроголошеній республіці перейшло в особливу реальність поряд із Україною та поза Росією. У цій реальності для більшості населення немає місця лояльності до Москви або Києва, кожен намагається вижити й облаштувати комфорт власної сім'ї. Пересічний успішний донеччанин зараз має паперовий (це важливо!) внутрішній паспорт України з місцевою пропискою, український закордонний біометричний паспорт, паспорт «ДНР» і паспорт громадянина Росії. У більш успішних — ще й закордонний російський паспорт. Є й ті, хто примудрився оформити російське громадянство в обхід «республіканської» програми паспортизації, десь поряд із родичами в Пскові або під час роботи на металургійному комбінаті в Липецьку — з тамтешньої російською пропискою. Річ у тім, що паспорти від «міграційної служби ДНР», які видають в Ростовській області, прописки не мають і не дають права на російську пенсію, отримання материнського капіталу або оформлення державної медстраховки РФ. З паспортами — плутанина: до України випускають за паперовим українським паспортом або за паспортом «ДНР», який далеко не в усіх зберігся в нормальному стані через часті переїзди через КПВВ. А от із російським без поважної причини можуть із Росії не випустити. З паспортом «ДНР» на українському кордоні можуть затримати — бо очевидний факт «співпраці з терористичною організацією». З іншого боку, маєш нову пластикову ID-карту (почали видавати у 2016-му) — в Донецьку для будь-якого місцевого силовика це ознака нелояльності «ДНР». По місцевий «паспорт», до речі, черга: тільки на подання документів — на 1,5 року вперед. А виготовляють його від 3 до 6 місяців.