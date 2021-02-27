У січні 2014 року Росія привезла до Криму християнські святині «Дари Волхвів», що зберігаються в Греції. Ці дари, вважають православні, принесли Ісусові невдовзі після його народження, і вони мають цілющу силу. Разом із цими святинями до Криму прилетіла група росіян, яка провела переговори з тоді ще спікером парламенту Криму Володимиром Константиновим та маловідомим у 2014-му проросійським політиком Сергієм Аксьоновим.

«Дари волхвів» – одна з найважливіших святинь для православних. Це – 28 золотих пластин-підвісок, до яких прикріплені намистини з ладану та цінної ароматичної смоли – смирни. Згідно з традицією, все це було принесено в дарунок новонародженому Христу. Дари зберігаються в монастирі Святого Павла на горі Афон. У 2014 році вони вперше за п’ять століть покинули Грецію. І 24 січня 2014 року «Дари волхвів» привезли до Києва.

«Ми принесли сюди чесні Дари Волхвів благочестивому народу України по благословінню святійшого патріарха Московського та всієї Русі Кирила», – говорив тоді в столиці України настоятель монастиря святого Павла архімандрит Парфеній.

Акція – під патронатом Російської православної церкви (РПЦ). Оплачує вояж «Дарів волхвів» російський православний олігарх Костянтин Малофєєв. «Ми все це фінансуємо. Ми – це фонд Василя Великого», – заявив в середині січня Костянтин Малофеєв російським ЗМІ.

Керував охороною Ігор Гіркін. Полковник ГРУ, який використовував псевдо Стрєлков. Пізніше він заявить, що, мовляв, був вже у відставці і працював на Костянтина Малофєєва. Крим у маршруті святині взагалі не значиться. Але план змінюють буквально за день і наприкінці січня «Дари» везуть літаком Малофєєва до Криму.

«Святійший патріарх Московський і Всієї Русі Кирило наполіг, щоб у маршрут принесення чесних «Дарів Волхвів» сюди, в межах російської церкви, обов'язково був включений Крим – Сімферополь і Севастополь», – пояснював тоді монах Никодим, насельник монастиря святого Павла.

Влітку 2014 року МВС України відкриє на Костянтина Малофєєва кримінальне провадження за підозрою в створенні воєнізованих або збройних формувань. В інтерв’ю BBC Малофєєв заявляв, що, мовляв, його роль в акції з Дарами – лише духовна.

«У Севастополі підходиш до черги і питаєш: «Вибачте, ви за що будете молитися?» – «Звичайно, щоб Севастополь був російським!» І ось так вся черга. Всі, ось від малюків до бабусь, говорили це. Якби я сам цього не чув, я б не повірив, тому що не було жодної іншої відповіді. Що стосується нашої скромної ролі, вона була виключно релігійною. Привізши ці «Дари», ми вселили в людей якусь надію. А те, що зі мною перебували деякі депутати Держдуми? Ну, вони віруючі люди», – заявив в інтерв’ю Костянтин Малофєєв.

Інше почула в Сімферополі і показала кримська журналістка Ганна Андрієвська. Вона знімала, як «Дари» привезли до Сімферополя і спілкувалася з людьми.