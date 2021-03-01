Когда-то он был центром жизни города, тысячи людей ежедневно спешили на свой поезд, сотни провожающих и встречающих. Вокзал всегда ассоциируется с грустью расставания и радостью встреч, но Николаевский старый вокзал уже давно не слышит шум прибывающего поезда.

Первый пассажирский поезд ушел с нашего города в 1873 году. Как ни странно, но именно отмена крепостного права стала двигателем железнодорожного прогресса на территории нашей области.

Стало необходимо соединить Николаев со станцией «Знаменка», а после открытия морского порта для иностранных судов железная дорога начала строиться через сам город. Стальные пути подвели к морпорту, заводам «Наваль», «Руссуд» и другим. В 1907 г. построили линию «Николаев- Херсон», а в 1914 г. – «Николаев – Колосовка».

Как пишет «Николаевская газета» в 1906 году станция «Николаев» была очень слабо оборудована.

- Такое положение ее было до 1908 года, когда сумма претензий достигла 100 тысяч рублей. С этого времени развитие станции идет прогрессивно вперед, - сообщает газета.

После такого прогресса наступила стадия разрушения, а именно период гражданской и Второй мировой войны. Старожилы рассказывают, что при отступлении немцы переломали рельсы и шпалы. Когда город заняли наши войска, ввели трудовую повинность – каждый трудоспособный должен был работать на восстановлении железной дороги.

В газетах того времени это описывается так:

- По призыву партии горожане (военные, жители Николаева и окрестных сел), несмотря на голод, холод, нехватку одежды, техники, восстановили разрушенное и стали развивать железнодорожную сеть города.

Через несколько лет после окончания войны, в 1947-м, Николаевский узел по переработке грузов достиг довоенного показателя и быстро стал его превосходить. На то время, убытки, которые нанесли немецкие войска железнодорожному хозяйству Николаева составляли несколько миллионов рублей.

В 50-х года построили новое, уже привычное нам, здание железнодорожного вокзала. Оно находится недалеко от старого, одноэтажного, в конце улицы Пушкинской.

Центральная часть здания несколько больше боковых, в ней находится вестибюль, вход в него украшает изящная арка. В боковых частях расположены залы ожидания и технические помещения, они также оформлены арками, но более вытянутыми по форме.

В течение 1956-1958 годов с противоположной стороны Привокзальной площади по проекту архитектора Скуратовского был построен 5-этажный жилой дом. Его сделали как можно более представительным, поскольку это первое, что видели пассажиры, прибывая в наш город.

Дом был построен, соблюдая общую архитектурную композицию с вокзалом. Подъезд выполнен в виде арки, а фасад здания украшают аккуратные балконы и полуколонны.

Но, любоваться вокзалом жителям пришлось не долго, в 80-х годах в Николаеве появился второй железнодорожный вокзал, который сейчас находится вблизи площади Победы.

Тогда, горожане стали писать в редакции газет, всех волновала дальнейшая судьба старого вокзала, к которому за многие годы привыкли тысячи жителей областного центра. Всех интересовало, будут ли сюда заходить поезда.

Руководство железной дороги отвечало, что в связи с открытием нового вокзала в Николаеве от старого будут отправляться только те поезда, которые начинают путь своего следования из Николаева, а именно: «Николаев –Москва», «Николаев — Ленинград», «Николаев — Киев», а также Херсон, Каховка, Долинская, Новополтавка.

Приниматься к старому вокзалу будут поезда, маршрут у которых заканчивается в Николаеве. Это поезда из Москвы, Ленинграда, Киева, Херсона, Каховки, Долинской и Новополтавки.

Отметим, что в наши дни здесь курсирует несколько пригородных поездов: «Николаев – Новополтавка», «Николаев – Каховка», «Николаев – Долинская» и «Николаев – Колосовская».

Сейчас, мало что осталось от того вокзала, который понят наши бабушки и дедушки. Основными его клиентами являются морские и речные порты, Вокзал стал брать на себя больше грузовые поезда, за день может принять более 500 вагонов.

Перед самим вокзалом жители обустроили рынок, полностью перегородив весь вид на былую гордость города. Кучи мусора, стаи бездомных собак и рыночная суета теперь являются обыденностью. Одно из самых популярных мест в городе превратилось в неблагополучный и пугающий район, где ночью людей не встретишь.

Свою былую славу вокзал утратил уже давно, облезлые стены, пустые пироны и старые лавки, теперь это символ состояния всего Николаева. Новый вокзал не оправдал своих надежд, а старый уже не в состоянии принимать жителей, так и получилось, что весь наш город попросту остался ни с кем и потерял свою главную визитную карточку.

Владислава Прищак, Шиповник