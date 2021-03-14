Стадион имени Шухевича в Тернополе

Городской совет Тернополя присвоил местному стадиона имя Романа Шухевича — главнокомандующего Украинской повстанческой армией. Через несколько дней разразился дипломатический скандал: посол Израиля Джоэль Лион осудил переименование и потребовал его отменить. Впоследствии к критике присоединился и Институт национальной памяти Польши.

Исторические несогласия — не столь уж и редкая причина для дипломатических споров. Но как далеко может зайти этот скандал? И как Украина будет реагировать на такие демарши?

Почему Шухевич — и почему такая реакция?

5 марта, в день смерти Романа Шухевича, 42 депутата Тернопольского городского совета единогласно решили присвоить городскому стадиону его имя. По словам мэра Тернополя Сергея Надала, имя Шухевича выбрали, поскольку «главнокомандующий УПА был не только образцовым командиром, но и хорошим спортсменом и лидером во многих видах спорта».

Кстати, это вполне серьезно: для Галичины межвоенного периода Шухевич был своеобразным спортивным символом.

«Украинцы проводили крупнейшие соревнования, которые назывались “Запорожские игрища”. В 1923 году 16-летний Роман Шухевич был одним из самых молодых участников — он установил рекорд по плаванию, а также получил несколько наград в беге с препятствиями и эстафетном беге. Позже он был основателем Карпатского лыжного клуба, гимназического футбольного кружка, а еще занимался волейболом и баскетболом», — рассказывает историк Святослав Липовецкий.

Роман Шухевич (пятый слева в первом ряду) на собрании «Пласта», 1929 год

Но, конечно, для большинства он прежде всего политическая фигура. И мотивация Надала не удовлетворила посла Израиля в Украине Джоэля Лиона: через несколько дней он высказался против решения тернопольских депутатов в своем Twitter.

«Мы решительно осуждаем решение Тернопольского городского совета присвоить городскому стадиону имя пресловутого гауптмана SS Schutzmannschaft 201 Романа Шухевича и требуем немедленной отмены этого решения», — написал Лион.

Однако мэр Тернополя говорит, что это заявление он принимать во внимание не планирует — и отменять решения горсовета тоже.

Вскоре к критике этого решения присоединилась и Польша. Хотя от дипломатических представителей официальных протестов пока не прозвучало, польский город Замостье заявил, что отказывается от участия в совместном с Тернополем европейском гранте почти на 69 тысяч евро именно из-за этого эпизода. А потом еще и Институт национальной памяти Польши выразил несогласие с решением Тернопольского городского совета.

«Институт национальной памяти выражает протест против присвоения стадиону в Тернополе имени Романа Шухевича, который во время Второй мировой войны был офицером немецких батальонов полиции “Нахтигаль”, а затем командующим Украинской повстанческой армией. Он — ответственный за геноцид польского гражданского населения на Волыни и в Восточной Малопольше. Роман Шухевич как лидер ОУН был среди особо горячих сторонников жестоких зачисток и физической ликвидации польского населения», — говорится в заявлении Института.

Трактовка истории

Шухевич был членом галицкого краевого руководства Организации украинских националистов, главнокомандующим Украинской повстанческой армией в 1943-1950 годах. А до того действительно служил в немецком батальоне «Нахтигаль» — подразделении, основу которого составляли украинцы. Но украинские историки и Украинский институт национальной памяти доказывают, что ни этот батальон, ни сам Шухевич никакого отношения к СС не имели.

«Он не имел никакого отношения к СС. В то время Шухевич возглавил Организацию украинских националистов, ведь Степан Бандера и еще многие известные деятели освободительного движения находились в нацистских лагерях. Бандеровцы были противниками создания дивизии СС “Галичина”. После Сталинграда они уже знали, что немцы терпят поражение, и понимали, что эта дивизия была бы просто пушечным мясом», — говорит историк Святослав Липовецкий.

Мэр Тернополя отметил в разговоре с журналистамии, что не понимает возмущения, вызванного решением о переименовании:

«И УПА, и Роман Шухевич воевали под лозунгом “Свободу народам!”, “Свободу людям!” И они воевали за свободу всех народов, которые были порабощены как нацистским, так и коммунистическим режимами. Всем очень хорошо известно, что в рядах УПА воевали не только украинцы, но и люди разных национальностей, в том числе и евреи, в том числе и с оружием в руках. Поэтому считаю, что посол просто введен в заблуждение абракадаброй советской историографии. Ведь сегодня открыты архивы КГБ, где можно, если будет время и желание, сесть и внимательно все почитать. Там четко видно, кто уничтожал евреев и за что именно воевала УПА».

Роман Шухевич с сестрой Натальей, 1938 год

Еще один тезис Надала в защиту Шухевича — эпизод, когда семья командира УПА в 1942-1943 годах прятала в своем доме от преследования нацистами семилетнюю еврейскую девочку Ирину Райхенберг. Как пишет в воспоминаниях сын Шухевича Юрий, отец смог помочь ей с изготовлением новых документов на имя украинки Ирины Васильевны Рыжко. А потом переправил в сиротский приют при женском грекокатолическом монастыре близ Львова, где Ирина оставалась до конца войны. Умерла она в 72-летнем возрасте в Киеве в 2007 году.

Это не единичный случай: есть и другие исторические свидетельства о том, как представители ОУН и УПА помогали скрываться евреям и изготавливали для них документы.

«Я думаю, что у каждой нации есть свои героев, которыми она может гордиться, которые формировали эту нацию, которые добились ее независимости. Такие герои есть и у евреев, и у украинцев. И Роман Шухевич — один из них. И с учетом этого нет никаких оснований отменять это решение», — отметил мэр Тернополя.

История отдельно, дипломатия отдельно?

Но можно ли говорить, что реакция Израиля и Польши была неожиданностью для Украины? Джоэль Лион уже не первый раз выступает с подобными заявлениями. Например, в январе этого года, когда отмечался день рождения Степана Бандеры, Лион назвал лидера украинских националистов «сообщником нацистов». Против памяти лидеров украинского освободительного движения тогда также выступило и посольство Польши.

«Мы помним наших невинных братьев и сестер, замученных в 1939-1945 годах на оккупированных территориях Польши, которые сегодня являются частью Украины. Мы, послы Польши и Израиля, считаем, что чествование людей, которые активно пропагандировали этнические чистки, является оскорблением и приводит к противоположному желаемому результату в борьбе с антисемитизмом и процессе примирения наших народов», — говорилось в совместном заявлении послов.

И с Израилем, и с Польшей у Украины есть немало спорных вопросов на почве истории. Но исторические вопросы не должны отражаться на политическом взаимодействии — дали понять в МИД Украины. На историю со стадионом там ответили так: «Сохранение национальной памяти украинского народа остается одним из приоритетов государственной политики Украины. Дискуссии в этой сфере должны проходить на уровне историков. А дипломатам следует работать над укреплением отношений дружбы и взаимного уважения между народами, а не наоборот».

Участники акции с требованием признания воинов-добровольцев держат баннер с портретом Романа Шухевича под стенами КГГА, Киев, 1 июня 2017 года Фото: УНИАН/Инна Соколовская

Григорий Перепелица, директор Института внешнеполитических исследований, в разговоре с hromadske отмечает: для Украины принципиально, что переименование улиц, присвоение имен национальных героев (хотя в 2010-м Шухевича лишили этого звания) и другие памятные мероприятия — это исключительно внутренние дела Украины, и они не имеют никакого отношения к двусторонним отношениям. По крайней мере, так должно быть в идеале.

Почему же для Польши и Израиля принципиально акцентировать внимание на этих противоречивых нюансах?

«Правящая партия Польши “Право и справедливость” в своей внешней политике руководствуется так называемой концепцией исторической дипломатии. Акцентирование внимания на отрицательных страницах украинской-польской истории — их позиция, направленная преимущественно на подогрев националистических настроений внутри своей страны, которые объединяют польское общество вокруг правящей партии», — объясняет эксперт.

Израиль, по его словам, стремится «удержать монополию на эксплуатацию образа жертвы», народа, который больше других пострадал во Второй мировой из-за Холокоста. Это не просто принципиальная идеологическая позиция: она еще дает и возможность получить реальные политические и экономические преференции во взаимодействии с другими странами.

«К тому же, это иногда помогает оправдывать определенные шаги своей внешней политики, а порой и нарушения международного законодательства», — говорит Перепелица.

Польша уже пыталась воспользоваться таким «образом жертвы», стремясь получить от Берлина репарации за Вторую мировую войну. Правда, безуспешно. Затем попыталась воспользоваться им и в отношении Украины. Поскольку советские нарративы о сомнительном героизме украинских националистов и нецелесообразности чествования их памяти и так работали достаточно эффективно, украинская почва оказалась для этого более благоприятной.

Закончится ли все заявлениями?

Будет ли еще какая-то реакция от Израиля или Польши на аргументы украинской стороны — пока непонятно. В пресс-службе посольства Израиля, например, hromadske ответили, что посол «все сказал» на страницах в соцсетях.

Даже если будут новые реакции — скорее всего, дальше заявлений дело все равно не пойдет. Во-первых, уже есть опыт реакций диппредставительств на переименование улиц и другие памятные мероприятия. Во-вторых, в резких движениях и сознательных шагах для ухудшения двусторонних отношений не заинтересован никто.

Надо отдать должное: в последнее время противостояние Украины и Польши на исторической почве ослабло. В 2017-м Польша и Украина спорили о Волынской трагедии, деятельности УПА и ряде других вопросов. А тогдашний министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявлял: «Мы будем твердо требовать от Украины, чтобы все дела были решены до того, как Киев будет стоять у ворот Европы с просьбой о членстве». И еще: «С Бандерой Украина не сможет войти в Европу».

А уже в 2020 году на встрече президентов Владимира Зеленского и Анджея Дуды звучал тезис о том, что «вопрос исторической памяти как политический вопрос снят полностью».

«Есть нюансы, но нельзя сказать, что политика Польши в настоящее время какая-то реально антиукраинская. Президент Дуда понимает значение наших стратегических отношений с Польшей, потому что он очень четко представляет военную угрозу России для Польши», — отмечает Григорий Перепелица.

Елена Куренкова, hromadske