Прошло два месяца, как приступил к работе восьмой созыв депутатов Николаевского городского совета. Депутатский корпус обновился на 85%, благодаря чему у николаевцев появился шанс, что город наконец-то начнет развиваться во всех направлениях: инфраструктура, туризм, культура, социальная сфера.

Мы пообщались с главой фракции «Слуга народа» в Николаевском горсовете Татьяной Домбровской, чтобы узнать какие решения были уже приняты, а какие планируют принимать в ближайшем будущем депутаты. А также мы узнали, какие проекты стоит ждать в нашем городе.

-Принято говорить о результатах работы спустя 100 дней. Представим, что столько работает депутатский корпус. Вы в городском совете человек новый, но уже столкнулись с тонкостями работы, как депутатов, так и чиновников. Что для вас стало открытием?

-Не могу сказать, что я увидела какие-то новшества и это послужило открытием. Скорее, я только убедилась, что бюрократия в кабинетах значительно усложняет жизнь, как самим работникам департаментов, управлений, так и горожанам. Вроде живем в 21-м веке, развиты технологии, прогресс шагает вперед, но в Николаеве мэрия только начинает подходить к цифровой цивилизации.

-Совпали ваши ожидания от депутатской деятельности с реальностью?

-Я не испытывала никаких иллюзий, когда шла на выборы. Но для меня важно, чтобы люди, которые отдали за меня голос на выборах не пожалели об этом спустя пять лет.

-Вы глава фракции «Слуга народа» в Николаевском городском совете, под вашим руководством много мужчин. Не пытаются ли они выхватить у вас право первенства?

-Примечание журналиста (смеётся). Я бы не хотела делить коллег на мужчин и женщин, потому что вне зависимости от пола, у нас во фракции абсолютно все самостоятельные и самодостаточные лидеры. Каждый вопрос мы обсуждаем, бывает достаточно эмоционально, но мы всегда приходим к единому решению.

-У многих складывается мнение, что сегодня женщины в политике нужны для соблюдения гендерной квоты. Ваше назначение главой фракции «Слуги народа» это гендерное выравнивание для общества?

-Если говорить о нашей партии, то все женщины, которые представлены в нашей политической силе – это достойные специалисты в разных отраслях, у каждой из нас есть своё мнение и с ним считаются. Что касается моего избрания главой фракции – это было общее решение, и дело было не в гендерном равенстве.

- Какой позиции придерживается глава фракции: жесткая диктатура или демократия?

-Демократия у нас присутствует только во время принятия решения, но в сессионном зале мы всегда едины.

-Прошло три месяца, этого достаточно, чтобы в «Слуге народа» определились, какие вопросы курирует каждый депутат. Можете представить горожанам, за что отвечает каждый член команды?

-Члены нашей фракции представлены в каждой депутатской комиссии: в комиссии по вопросам бюджета работают: Наталья Горбенко, Николай Капацына, Рамиль Агабеков, в «земельной» – Елена Нестеренко, Виталий Ким и Александр Розумный; в комиссии жилищно-коммунального хозяйства – Юрий Степанец; в «социальной» – Елена Кузьмина; и в комиссии по вопросам регламента работаю я. Также члены нашей фракции представлены на округах, каждый николаевец может обратиться к своему депутату.

-Какая коммуникация у городской фракции с областной фракцией «Слуга народа»?

-Мы на связи друг с другом, обсуждаем актуальные вопросы и ищем варианты решения. В ближайшее время вы увидите результаты работы.

-Многие сетуют, что народные депутаты от «Слуги народа» не принимают участие в жизни Николаева. Как у вас проходит с ними общение?

-Не согласна, что народные избранники не принимают участие в жизни Николаева, часто с ними. Проекты, которые реализуют народные избранники, не всегда освещаются медийно. Но ведь задача народных депутатов работать в комитетах и привлекать средства в наш город и область, а с этим они справляются.

-Есть ли вопросы, которые нуждаются в оперативном решении, но у депутатского корпуса нет единого мнения?

-Такие вопросы есть, например недострой на 3-й Слободской. У всех разное мнение. Лично я считаю, что университет не сможет быстро привести в порядок здание. Да и руководство «могилянки» признает, пока у них нет таких средств. Вижу только один верный выход из сложившейся ситуации – отдать недострой бизнесу. Возможно, это будет аукцион, если желающих окажется слишком много. Было бы неплохо уйти от практики отдавать даром коммунальное имущество.

-Самое большое наследство, которое вам досталось от прошлого созыва — это земельные вопросы. Как продвигается работа над чужими ошибками?

-Мы смогли за одно пленарное заседание сессии принять 428 земельных вопросов. Раньше на это уходили годы.

-Всегда при обсуждении земельных вопросов самое большое непонимание вызывает продление аренды для МАФов и рынков. Есть ли у «Слуги народа» виденье, как избежать жарких споров в этом созыве?

-Одни считают, что все киоски и рынки нужно снести, другие – пусть всё работает. Я уверена, что ликвидация рынков станет ударом по малому и среднему бизнесу и сыграет на руку монополистам в устранении конкурентов. Я об этом говорила во время своей избирательной кампании – необходим единый архитип для всех. Посмотрите на другие города: Одесса, Харьков, Днепр – всё работает, никого не закрывают, главное условие единый внешний вид киосков. Некоторые чиновники, сидят в своих кабинетах и ни на йоту не продвинулись по внедрению единого архитипа. Сегодня проще или убрать киоск, или закрыть глаза на его существование. Куда пойдут люди, которые остались без рабочего места, тоже никого не волнует.

-Сегодня члены команды Домбровской, которые работали на выборах, получают бонусы в виде должностей. Например руководитель вашего штаба Денис Денисенко занял должность директора департамента энергоэффективности. Чего ждать от этих назначений, или это исключительно политическое укрепление позиций?

-Я командный игрок. Свою команду я собрала исключительно из профессионалов, которые готовы менять подходы в управлении городом. Каждое назначение принесет свои плоды. Мы разрабатываем проекты и будем их презентовать. Наша задача сделать город максимально уютным и комфортным.

-Много споров вокруг ДК «Молодежный», а точнее о стоимости его реконструкции. Как считаете, нужен ли городу дворец за 395 миллионов?

-Этот проект нужен городу – он красивый и современный. Мы не сможем выделить всю сумму на ремонт ДК «Молодёжный» в этом году, но за несколько лет проект можно реализовать.

-Мы видим, что вы ходите по школам и проводите ревизию по питанию. В социальных сетях николаевцы пишут: «Домбровская утверждает, что в школах готовят вкусно». Вы действительно довольны подходу к питанию?

-Во время избирательной кампании я говорила о необходимости закрыть базовые потребности людей, одна из них — питание. У меня не было цели критиковать или хвалить школы, хотелось сначала разобраться в проблеме. Для меня, как мамы, тоже проблема, что мои дети не кушают в школьной столовой, мне приходится привозить им лоточки с домашней едой.

-Как реагирует руководство школы на ваши визиты? Не происходило в учебных учреждениях каких-либо казусов или конфликтов во время вашего посещения?

-Скажем так, не везде нашему приходу рады. Но при этом, директора и персонал максимально вежливые. По крайней мере, нас ещё ниоткуда не выгнали. Былая забавная история, пришли в одну из школ, директора не было на месте. Зашли в столовую буквально на минуту, на столах было накрыто для младших классов. Мы только успели посмотреть, что некоторые котлеты в тарелках подгоревшие, да и пюре не очень аппетитно выглядит. Директор прибежала за считанные секунды, пригласила нас в кабинет, а когда мы вернулись в столовую, на столах было пусто и нам отказались продавать школьный обед, ссылаясь на просчет каждой порции. Даже булочки с витрины убрали, оставив хлеб плохо намазанный маслом. Выводы я сделала.

-Вы побывали в нескольких школах. У вас есть понимание, почему в одной школе едят 70% учеников в столовой, а в другой 20%? От чего всё-таки такая разница?

-Моё личное мнение, что всё зависит от руководства школы. Есть учебные учреждения, в котором ученики старшей школы с удовольствием покупают себе первое и второе. Но чаще всего, даже бесплатные обеды школьники отказываются есть и жалуются на питание родителям. Здесь нужен подход, и как бы это банально не звучало, готовить нужно с любовью — еда должна быть вкусной.

-Каким вы видите решение проблемы с питанием в учебных учреждениях?

-Сегодня в таких городах как Киев, Одесса меняется подход к питанию в учебных учреждениях. Проект внедряется под руководством первой леди Елены Зеленской и её команды. Ведущими поварами и диетологами страны было разработано бюджетное меню, которое не только полезное, но и вкусное. В том числе, учитывается желание ребенка выбирать, какое блюдо съесть сегодня. Николаевские дети тоже заслужили право выбора. Я бы хотела, чтобы мы внедрили шведскую линию в школах Николаева.

-Вы человек, пришедший из бизнеса, соответственно у вас есть много друзей, которые бы хотели решить свои личные вопросы. Поступали уже какие-то просьбы?

-Просьбы поступают всегда, не важно депутат ты, или просто бизнесмен.

-Тяжело быть депутатом и вести бизнес?

-Не тяжело, но плохо, что в сутках всего 24 часа, а не 48. Хотя, мне бы и 72 часа в сутках не хватило. Я стала мало спать.

-Давайте подведем итог, вы не жалеете, что стали депутатом?

-Нет, не жалею. Депутатство позволило получить мне инструменты, с которыми я быстрее смогу разрабатывать и воплощать в жизнь социальные проекты для города.

-Спасибо за беседу!

-Вам спасибо!

Автор: Пресс-служба партии «Слуга народа»