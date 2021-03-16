ХХ век стал эпохой прогресса и модерна, временем непрерывного совершенствования и гениальных открытий. Когда Николаев прочно встал на рельсы индустриального развития стало понятно, что заводы, трубы которых возвышались над небольшим городом, остро нуждались в системе централизованного водоснабжения — требовался проект современного водопровода, отвечавший всем требованиям того времени. В регулярных поставках воды в дома нуждались и обычные горожане.

Машина времени и плод гения Шухова

Решать поставленную проблему пришлось в условиях жесткой экономии, город не мог себе позволить массивных проектов, которые бы проглотили «львиную» долю бюджета. В 1904 году планировалось строительство водопровода по чертежам инженера Виктора Вебера, но постройку решили «завернуть» из-за некоторых неточностей в расчетах. Вновь вернулись к строительству водопровода в 1905 году — в апреле началась работа по прокладыванию сети чугунных труб, скорость работы достигала 7 верст в месяц. К окончанию 1906 года водопроводных сетей проложили почти на 63 версты, установили 333 пожарных гидранта и 345 различных задвижек. Кроме этого, проект включал установку резервуара. Конструкция должна была располагаться на уровне земли, ее емкость составляла 530 тысяч ведер, из нее жидкость должна была переправляться центральной насосной станцией в сеть, а оставшееся — в водонапорную башню, которая стала бы уравнительным резервуаром. Сумма в 146 тысячи рублей стала неподъемной для городской казны, и это без учета расходов на покупку земельного участка под эту самую башню.

Городская дума решила исходить «от противного» и предложила заинтересованным в проекте подрядчикам самим предлагать наименее дорогие сметы с лучшим качеством реализации. Одна из смет затянула на 40 тысяч рублей, другая — на 30 тысяч. Итоговым выходом стала водонапорная башня Московского завода Бари по патенту инженера Владимира Шухова с водосборником системы Истце, на ее возведение хватало суммы значительно меньшего порядка — 25 тысяч рублей. К тому же конструкция была не кирпичной, как предлагали незадачливые конкуренты, а вытянутой и металлической, способной выдержать тяжелые нагрузки при удивительно небольшем весе. Масса гиперболоида была меньше, чем вес воды, которую содержал резервуар на его вершине.

Возможно, первый этап возведения Шуховской башни в Николаеве. Снимок датируется 1906 годом. Фото: maam.mdf.ru

К работам по возведению инновационного сооружения приступили осенью 1906 года, так в октябре заложили каменное основание под каркас башни. Остов башни в начале собирали на болтах, а к окончанию работ поменяли на заклепки. Осенью 1906 — в начале зимы 1907 монтаж элементов башни проводили в условиях пронзительного ветра, вдобавок ударили сильные морозы. Финальный этап работы был сдан в январе 1907 года, а 15 марта «сотканную из металла» башню подключили к системе городского водоснабжения. Якобы современники говорили, что на стройку заезжал и «отец» водонапорной башни — Владимир Шухов во время поездки к другим «детищам» — аджигольским «близнецам», уникальным в своем роде не только для Украины, но и в мировой практике, гиперболоидным маякам.

Аэрофотосъемка Luftwaffe Николаева. Фото: Николаевский базар

Шуховская башня исправно выполняла миссию до середины 40-х годов, благополучно пережив и присутствие немецких войск в городе в 1918 году, и буйство местяковых атаманов, и наступление большевиков. Безотказно служила башня Шухова Николаеву и в годы интенсивной индустриализации, и в первые годы немецкой оккупации, продолжая обеспечивать жителей качественной водой. Персонал, который работал на объекте до прихода немецких формирований, продолжил свою работу и после. Но в 1944 году при отступлении Вермахт разрушал важные инфраструктурные объекты в населенных пунктах, не избежала своей участи и уникальная конструкция авторства инженера Владимира Шухова. Под нее заложили взрывчатку и подорвали. Сетчатый цилиндр упал и перегородил дорогу, лопнул резервуар, конструкция просто осталась лежать на земле. Когда советские войска вернули под контроль Николаев перед ними возникла первоочередная проблема — жителей нужно было обеспечить поставками воды, а ключевое для этого процесса сооружение выбыло из строя. Помятую Шуховскую башню решили поднять с помощью лебедок, на прежнее место приварили отлетевшие конструкции.

В восстановлении принимали участие коренные предприятия Николаева — завод имени 61 коммунара и Черноморский судостроительный завод.

Башня Шухова продолжала работать еще некоторое время, пока в эксплуатацию не ввели водовод «Днепр-Николаев», после которого водонапорная конструкция постепенно начала сдавать свои позиции и окончательно растеряла свои практические функции, превратившись в запоминающуюся визитную карточку не только для Николаева, но и для юга Украины в целом.

С новой строки: какое место в городской среде заняла Шуховская башня

Сейчас Шуховская башня не годится для прямого применения. Паукообразная конструкция превратилась в городской ориентир и безошибочно узнается на расстоянии в несколько километров. Облюбовали ее и стрит-арт художники, которые залезали на вершину башни, чтобы оставить там очередную надпись или послание. Такие композиции не пошли на пользу состоянию архитектурного памятника.

Фото: Николаевский базар Фото: Николаевский базар Фото: Николаевский базар

Удивительно, но ее уникальность не оканчивается историей — до нашего времени в хорошем состоянии дошла не только наземная часть конструкции, но и подземный комплекс: трубы, счетчик и разветвленная сеть колодцев с маркировками краской столетней давности. В 2004 году небольшую экспедицию туда совершили николаевские краеведы, в том числе известный Андрей Шинкаренко. Еще тогда он написал, что при спуске в подземный комплекс они оказались в прекрасно сохравнившейся аутентичной галерее с оригинальными приборами вековой давности. Этот случай стал единичным среди всех объектов Шухова, дошедших до современности на территории Украины: другие башни по патенту Шухова пережили последние десятилетия лишь с наземной частью.

Индустриальной достопримечательности не грозят толпы луддитов, а вот коррозия несет вполне существенную угрозу. Несмотря на то что гиперболоид сохранился в приемлемом состоянии время и химические процесс не щадят его оболочку. Ржавчина год за годом приводит металл в негодность, к тому же последние восстановительные работы показали, что конструкционная сталь не готовилась к методу сварки, в следствие этого в нескольких сантиметрах от сварного шва разрушение металла проходит значительно интенсивней.

Башня нуждается не только в антикоррозийном покрытии или косметическом ремонте, но в поэтапной реставрации, о чем говорили специалисты с мировым именем почти 10 лет назад. Так, в 2012 году европейские эксперты изучали тогдашнее положение дел: провели деформационные измерения, установив реальную картину повреждений конструкции. И выяснилось, что восстановительные работы нужно готовить частями: для начала составить расчеты ремонтно-реставрационных работ, но это было почти невозможно сделать без конструкторской документации, которая не сохранилась. Специалисты также говорили, что готовы выполнить покрасочные работы необходимым покрытием, которое сохранит металл от проедания ржавчиной на ближайшие 20-30 лет.

Башня Шухова в Фастове. Источник: 05447.com.ua

Оптимизма не прибавляет и печальный опыт других городов. Даром что конструкций по патенту Шухова в Украине можно пересчитать на пальцах обоих рук, некоторые из них бесславно уничтожаются без зазрения совести, так, башню в Фастове сдали на металлолом в 2012 году. Видимо, ажурное строение мозолило глаз и перекрывало планы на застройку.

Еще целая башня Шухова в Полтаве. Источник: poltava.to

Погибла и водонапорная башня в Полтаве, воздвигнутая по замыслу гениального инженера. В 2002 конструкцию осмотрели эксперты и признали ее аварийной, работы по ее укреплению даже не предпринимались, решили рубить с плеча. В спешном порядке провели тендер и безвозвратно снесли «сестру» николаевской «шуховки». Доля утраты культурных памятников просто устрашающая. Из десяти сооружений авторства Шухова в Украине, переживших двадцатый век — двух уже нет, остались восемь.

Хроники ремонта: как порывались восстанавливать грациозную конструкцию

2013 год отличился положительными сдвигами в ситуации с башней Шухова. Весной того года «Николаевводоканал» вычистил и обновил территории вокруг башни, высадил аллею грабов имени Шухова, а также отремонтировал оригинальный забор, который и поныне в теплое время года утопает в тени высаженных деревьев.

Ситуация затихла до 2017 года, когда стало известно, что в бюджет заложили сумму для разработки проекта реконструкции. Через несколько лет выяснилось, что смета на ремонт составила 9 миллионов гривен. Мэр Александр Сенкевич заявил, что город не может позволить себе трат такого масштаба.

А в нынешнем 2021 году начальник управления культуры Николаева Юрий Любаров сообщил, что Шуховскую башню будут подавать на программу «Большая реставрация» вместе с Домом офицеров флота. Это уникальная возможность за национальный бюджет, придерживаясь необходимых стандартов, отреставрировать многострадальное «шуховское дитя». Но для участия в конкурсе есть конкретное условие — за счет городского бюджета должна быть изготовлена проектно-сметная документация. Бюджет Николаева на 2021 год не предусматривает выделение средств на разработку проектной документации, а значит возникает загвоздка, чтобы успеть в срок заказать проектно-сметную документацию ремонтно-реставрационных работ Шуховской башни нужно инициировать перераспределение средств в бюджете города.

Успеет ли город? Аналогичная проблема ведь и с Офицерским собранием (Домом офицеров флота). Будем следить за темой и сообщим нашим читателям.

Андрей Елисеев, НикВести.