Больше двадцати стран приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca после того, как у нескольких привитых образовались тромбы. И хотя не доказано, что эта вакцина может вызвать такие осложнения, доверие к препарату может упасть, а следом – и темпы вакцинации.

Ряд стран Европы, Азии и Африки приостановили вакцинацию препаратом, разработанным Оксфордским университетом и англо-шведской компанией AstraZeneca. Из-за того, что среди привившихся были зафиксированы случаи тромбоза и его осложнения, больше 20 стран заявили о частичном или полном отказе от использования этой вакцины.

Ни в одном случае прямая связь с прививкой не установлена. Об этом, в частности, заявили Всемирная организация здравоохранения и Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA). Они призывают продолжать вакцинирование AstraZeneca. На ее защиту встала и Великобритания, где этим препаратом привито самое большое количество граждан. Многие страны после недолгой паузы решили возобновить применение AstraZeneca.

В Украине правительство не видит поводов для беспокойства и не собирается останавливать вакцинацию индийским препаратом CoviShield, версией AstraZeneca. Ряд экспертов расценивают шаги европейских государств как желание перестраховаться. Другие же считают скандал вокруг AstraZeneca, надуманным и раздутым, в том числе не без участия конкурентов.

Панические реакции

Австрия, Эстония, Дания, Норвегия и Исландия первыми приостановили использование AstraZeneca. После чего волна отказов от этого препарата стала массовой и прокатилась едва ли не по всей Европе. Вакцинацию этим продуктом отложили еще почти два десятка стран, в частности Германия, Франция, Италия и Испания. Приостановили применение вакцины AstraZeneca и за пределами Европы – в Таиланде, Южной Африке, Индонезии и ДР Конго.

Все началось после того, как в Австрии вскоре после вакцинации скончалась 49-летняя медсестра. Затем о летальных случаях и проблемах со свертыванием крови у привитых (тромбозах и тромбоэмболии) стали поступать данные из разных стран. Включая Данию, Эстонию и Италию. Многие приостановили вакцинацию AstraZeneca, даже не регистрируя случаев тромбоза среди привитых граждан – скорее, для перестраховки.

В немецком Институте Пауля Эрлиха, рекомендовавшем Германии приостановить использование препарата, заявили о семи случаях тромбоза церебральных вен, которые по времени совпали с прививкой. Три случая оказались смертельными.

В Европе забили тревогу, потому что образование тромбов может иметь летальный исход. Сгустки крови могут заблокировать кровоток, закупорить легочную артерию, переместиться в сердце, мозг и привести к инфаркту или инсульту. Вместе с тем, пока ни в одной из стран не заявили, что выявленные осложнения как-то связаны с вакцинацией. Однако многих настораживает то, что эти случаи стали появляться вскоре после полученной прививки.

В то же время Великобритания, Бельгия, Чехия, Польша, Канада и Австралия решили продолжить вакцинировать своих граждан препаратом AstraZeneca. Власти этих стран заявляют, что никаких проблем с этим продуктом или дополнительных рисков не видят.

Дело в том, что тромбоз не был указан как потенциально возможная побочная реакция от AstraZeneca, объяснил преподаватель Школы здравоохранения НаУКМА Владимир Курпита.

"После того, когда начали регистрировать такие случаи, обычная практика во всем мире, в том числе и в Украине – приостановка использования препарата. Только не всей партии: ни одна страна в Европе не остановила применение AstraZeneca – они остановили использование одной серии продукта. Но так как некоторые страны очень небольшие, вышло так, что они получили только одну серию", – пояснил РБК-Украина врач-инфекционист.

Процент случаев тромбоза в Великобритании после укола AstraZeneca даже ниже, чем после вакцины Pfizer-BioNTech, говорит член оперативного штаба Минздрава, глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий.

"На 17 миллионов использованных в Европе и Британии доз препарата AstraZeneca было зарегистрировано 37 случаев. Это примерно один случай на 460 тысяч использованных доз. Частота возникновения тромбозов без вакцинации составляет в среднем 40-60 случаев на 100 тысяч населения. То есть сама частота возникновения тромбозов в десятки раз выше без вакцинации", – сказал изданию иммунолог.

ВОЗ и главный профильный регулятор Евросоюза – Европейское агентство по лекарственным средствам – рекомендуют продолжить использование вакцины.

"На данный момент, основываясь на данных, которые на сегодняшний день рассмотрело EMA, преимущества вакцины AstraZeneca в предотвращении госпитализации и смерти из-за COVID-19 превышают риски побочных эффектов", – сказал РБК-Украина глава бюро ВОЗ в Украине Ярно Хабихт.

Эксперты ВОЗ пока не нашли доказательств, что вакцина может спровоцировать возникновение тромбов или других серьезных нарушений. В организации настаивают, что людям по всему миру ввели уже более 300 млн доз разных вакцин против коронавируса и ни одной смерти, вызванной прививкой, зарегистрировано не было.

В ВОЗ отмечают, что тромбоэмболия – часто встречающаяся патология. Венозная тромбоэмболия является третьим по распространенности сердечно-сосудистым заболеванием в мире, утверждают в организации.

"Хотя на этой стадии мы не наблюдали какого-либо значительного увеличения частоты расстройств на более широком уровне населения, существует несколько аспектов этих случаев, которые требуют тщательной оценки, включая возраст пациентов, клинические особенности и тяжесть состояний", – отметил Ярно Хабихт. Он уточнил, что эти данные сейчас собираются и тщательно изучаются ВОЗ.

Результаты анализа EMA, обнародованные вчера, показали, что инъекция AstraZeneca не приводит к увеличению риска проблем со свертыванием крови и образования тромбов. Регулятор заверил, что вакцина "безопасна и эффективна". В то же время в агентстве не исключили, что между случаями тромбоза и применением вакцины может быть связь и изучение этой ситуации продолжится.

Специалисты должны фиксировать неблагоприятные события после иммунизации и провести расследование причин, отметила доктор медицинских наук и эксперт ВОЗ Наталья Виноград. По словам эпидемиолога, это стандартизированная процедура, которую соблюдают все государства.

"Если возникают даже единичные случаи, но тяжелые, то общепринятая практика – приостановить использование конкретно той серии вакцины, после которой произошло неблагоприятное событие после иммунизации, провести проверку и расследование. У нас новая вакцина, за каждым случаем крайне тщательно следят. В мире нет и не было какой-либо вакцины, после которой не возникли бы неблагоприятное событие после иммунизации", – пояснила изданию Виноград.

Шведско-британская компания AstraZeneca заявила, что также провела свою проверку. Она подтвердила данные о 15 случаях тромбоза глубоких вен и 22 случаях тромбоэмболии легочной артерии среди 17 млн привитых ее препаратом в ЕС и Великобритании. Но по итогам ее анализа не было выявлено никаких доказательств повышенного риска тромбоэмболии легочной артерии или тромбоза вен, утверждают в компании.

Пока в ЕС не сообщали о планах расторгнуть контракты с AstraZeneca в будущем или отказаться от дальнейших поставок. Эстония, не дожидаясь решения регулятора, решила 16 марта возобновить использование препарата. После оглашения выводов европейского регулятора, вчера, целый ряд стран решили вновь вакцинировать своих граждан AstraZeneca: Франция, Германия, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды, Португалия, Болгария и Кипр.

Передел рынка

В условиях мировой погони за вакцинами для Европы временный отказ от AstraZeneca – проблема, но не катастрофа. На период проверок страны ЕС могут заменить ее на Pfizer или Moderna. В отличие от Украины, у которой выбора других препаратов пока нет. Сейчас в нашей стране делают прививки идентичной по формуле и составу вакциной CoviShield, которая разработана в Индии по лицензии AstraZeneca. Никаких случаев тромбоза или других тяжелых "побочек" в Украине не регистрировали.

По словам Курпиты, в Европе проверяют только одну серию препарата, выпущенную европейским заводом AstraZeneca. Ни CoviShield, ни продукт AstraZeneca из Южной Кореи, под эту проверку не подпадают.

Впрочем, побочные эффекты и летальные исходы фиксируют в мире после разных вакцин, говорит Курпита. Но в медицине всегда нужно взвешивать, что берет верх – риск или польза. Более того, "ковид" сам по себе приводит к нарушениям свертываемости крови и вызывает тромбоз, отметил инфекционист.

"В Украине на 10 тысяч человек, больных "ковидом", умирает 260. Риск умереть от этого заболевания гораздо выше, чем возможные потенциальные риски от проведения вакцинации. Причем люди умирают не только в остром периоде, а даже через несколько месяцев после того, как переболели, именно из-за тромбоза" – говорит Курпита.

В Минздраве утверждают, что связь между побочными реакциями тромбоза и вакциной не доказана и ссылаются на позицию EMA. Глава профильного ведомства Максим Степанов пока не видит основанийдля отказа от CoviShield. Такой же позиции придерживается президент Владимир Зеленский. Он считает, что AstraZeneca попала под "информационную атаку".

Другие представители украинской власти также заявляли, что слухи об опасности вакцины AstraZeneca – результат информационной кампании против нее со стороны России. Так она хочет расчистить фармрынок для "Спутника V", предположил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

Клинические исследования этого продукта все еще продолжаются. Но Россия не оставляет попыток пролоббировать свою разработку для продажи в Европу и другие страны по всему миру. В начале марта EMA приступило к экспертизе регистрационного досье "Спутника V". Его применение уже официально разрешила Венгрия и Словакия. Вчера канцлер Австрии Себастьян Курц призвал европейский регулятор ускорить регистрацию российской вакцины, при условии, что препарат безопасен.

Иммунолог Лапий считает, что решение про приостановку использования препарата вызвано политическими причинами. Один из вариантов – сработал натиск популистских партий, которые есть во многих европейских странах. Второй – не обошлось без российского вмешательства.

По словам эксперта, есть несколько факторов, которые делает препарат AstraZeneca более конкурентоспособным по сравнению с остальными: низкая цена, эффективность уже после первой дозы, а также огромные масштабы производства.

"Мы видим, насколько сильный напор идет на Европейский союз со стороны России. Не секрет, что одна доза AstraZeneca в разы дешевле, чем вакцина Pfizer-BioNTech. Если говорить о российской вакцине от Института Гамалеи "Спутник V", то ее цена больше 10 долларов за дозу. Тогда как AstraZeneca стоит около 3 долларов за дозу", – говорит Лапий.

Негативный шлейф или даже отказ от AstraZeneca может подогреть интерес Европы к другим препаратам, включая "Спутник V". Но скандалы, окружающие AstraZeneca, явно не идут в плюс Украине. Многие гражданы от начала вакцинации с недоверием воспринимали привезенный из Индии препарат и не спешили прививаться. По этой причине Минздрав решил запустить кампанию по популяризации прививок. Вот только тревожные сигналы из Европы могут еще больше отпугнуть колеблющихся украинцев.

Ульяна Безпалько, РБК-Украина