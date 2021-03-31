Сьогоді, 31 березня, річниця першого туру президентських виборів. «Слово і діло» продовжує підбивати проміжні підсумки роботи Володимира Зеленського. Раніше ми проаналізували, як він виконує обіцянки, озвучені до виборів та інавгурації. Сьогодні зосередимося на програмі президента.

У передвиборчій програмі Володимира Зеленського 71 обіцянка: поки що він виконав 10 (тобто 14% програми), провалив – 2, інші 59 перебувають на різних стадіях реалізації.

Ми розділили програму президента на групи за темами і пропонуємо подивитися, чи є прогрес в їхньому виконанні.

Нацбезпека

Щодо національної безпеки Зеленський виконав одну обіцянку – ставити питання підтримки України в прагненні завершити війну перед гарантами Будапештського меморандуму і партнерами по ЄС. У Міністерстві закордонних справ у відповідь на запити «Слово і діло» повідомили, що це проблема постійно порушується в рамках міжнародних організацій, на міжнародних форумах і на двосторонньому рівні. Також Міністерство юстиції захищає інтереси України в Європейському суді з прав людини, щоби притягти РФ до відповідальності.

Крім того, Україна ініціювала створення Кримської платформи для консолідації зусиль міжнародної спільноти щодо Криму і запросила долучитися низку світових лідерів. Підтримали створення платформи і країни G7.

Також у програмі Зеленський обіцяв, що армія стане престижною службою, а зарплата військових буде на рівні стандартів НАТО. Це дві взаємопов'язаних обіцянки. Реформу грошового забезпечення військових поки що не провели.

Як і його попередник, Зеленський обіцяв, що рішення про вступ України в НАТО буде ухвалюватися на референдумі. Уже в статусі президента він підтвердив цей намір: «Я говорив, що ми інформаційно повинні розповісти кожному українцеві, що таке НАТО, це не так страшно. І коли українці будуть всі готові, ми обов'язково винесемо це питання на референдум, і Україна обов'язково буде в НАТО».

Соціальний захист

У цій сфері Зеленський частково користується успіхами уряду Володимира Гройсмана. Наприклад, в програмі президент обіцяв забезпечити монетизацію субсидій і пільг. Саму монетизацію з весни 2019 року запровадив Кабмін Гройсмана. Зараз уряд продовжує забезпечувати цей процес.

Також Зеленський обіцяв забезпечити перехід від солідарної до накопичувальної пенсійної системи. Це завдання вже Кабміну Шмигаля, але не можна сказати, що в його виконанні є значний прогрес. У Верховній раді є кілька законопроєктів від уряду і депутатів, але їх не розглядали.

«Частина податків, які людина платить, повинна йти на особистий пенсійний рахунок. Далі ці кошти будуть інвестуватися в надійні фінансові інструменти. І коли людина виходить на пенсію, то у неї буде і загальна солідарна пенсійна виплата, і виплата з її особистого пенсійного накопичувального рахунку. Ми зробимо таку систему, і українські пенсіонери нарешті зможуть отримувати дійсно гідні виплати», – заявив нещодавно прем'єр Денис Шмигаль.

Більш-менш йде обіцянка відновити програми молодіжного житлового кредитування. З держбюджету виділяють кошти за програмою «Надання пільгового довгострокового держкредиту молодим сім'ям та одиноким громадянам на будівництво і придбання житла». Також Зеленський обіцяв запровадити іпотеку зі ставками до 10%.

Є в програмі обіцянка, що отримані кошти від 5% податку за нульову декларацію підуть на зменшення тарифного навантаження для малозабезпечених. Для початку потрібно ввести цю нульову декларацію: поки президент лише вніс пакет законопроєктів, що вони передбачають можна подивитися тут.

Охорона здоров'я

З медицини у Зеленського поки що немає виконаних програмних обіцянок, але, в принципі, тут завдання довгострокові.

Так, президент обіцяв, що лікарні отримають сучасне обладнання, а професія лікаря стане престижною і високооплачуваною. Про забезпечення гідних умов праці для лікарів йдеться і в програмі уряду Шмигаля. Після початку пандемії коронавірусу і прем'єр, і голова МОЗ постійно говорять про потребу підвищити зарплати медикам, але наразі це лише плани.

Також Зеленський обіцяв ввести обов'язковий щорічний медичний огляд. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов в інтерв'ю «Слово і діло» розповів, що такі огляди зможуть ввести з 2022 року: «Чому я так вважаю? Тому що у нас є плани на максимальне стимулювання добровільного медичного страхування. В тому числі, в рамках добровільного медичного страхування ми хочемо ввести і медичний огляд. Тобто, для певної категорії ми будемо вводити за рахунок держави, для певної – за рахунок добровільного медичного страхування».

Обіцянка впровадити страхову медицину у Зеленського теж була. Степанов вважає, що з 2023 року можливо ввести тільки деякі елементи цієї системи. У березні на зустрічі в Офісі президента міністр представив систему переходу до страхової медицини, але подробиці не були оприлюднені.

Крім того, президент обіцяв ввести програму популяризації здорового способу життя. Наприкінці 2020-го Зеленський підписав указ «Про заснування соціального проєкту «Активні парки – локації здорової України». Мета документа – організувати оздоровчу активність громадян, поліпшити якість і тривалої активного життя населення. До 1 травня Кабмін повинен розробити і затвердити положення проєкту.

Освіта

За аналогією з медициною Зеленський обіцяв в програмі, що школи отримають нове обладнання, а професія вчителя стане престижною і високооплачуваною. Устаткування надходить, зарплати педагогам потроху підвищують, але робити висновки про виконання обіцянок зарано.

Також глава держави обіцяв відкрити український ринок для найкращих іноземних установ освіти. Однак він був відкритий і раніше, тепер будемо стежити за відкриттям філій вишів в Україні, міжнародним співробітництвом та лібералізацією ринку освіти.

Що стосується обіцянки ввести принцип «гроші ходять за талановитим студентом»: в березні Офіс простих рішень повідомив, що вони спільно з міністром Сергієм Шкарлетом домовилися напрацювати законодавчі зміни для запровадження цього принципу. Бюджетні кошти на навчання будуть отримувати не всі виші, а самі абітурієнти, згідно з рейтингом результатів ЗНО (ваучерна система). Але це теж поки тільки проєкт.

Є прогрес з обіцянкою, що держава гарантуватиме прозоре і легке ліцензування та розвиток приватної освіти. З січня минулого року в сфері професійної передвищої і професійної технічної освіти ввели е-ліцензування через Єдину державну електронну базу з питань освіти, з березня 2020-го – в сфері післядипломної освіти. Все це планують інтегрувати на портал «Дія».

Цифровізація

Зеленський виконав обіцянку сприяти розвитку цифрової грамотності населення незалежно від віку. Наприкінці січня 2020 року запрацювала національна онлайн-платформа з цифрової грамотності osvita.diia.gov.ua. Кожен українець тепер має безкоштовний доступ до цифрової освіти.

Крім того, президент обіцяв автоматизувати суспільні процеси і завдяки цьому забезпечити відкритість роботи влади. В Україні працює портал «Дія», там постійно з'являються нові послуги для населення, зараз їх вже близько 50.

Міністерство цифрової трансформації спільно з українськими операторами зв'язку працює над тим, що всі жителі країни були забезпечені доступом до швидкісного інтернету.

Є у Зеленського обіцянка, що інформація про формування та використання бюджетів, проведення тендерів, закупівель і аукціонів буде доступною всім. У квітні 2020 року набула чинності нова редакція закону «Про державні закупівлі» – тепер всі закупівлі від 50 тис. грн і до порогової суми відбуваються у системі Prozorro. Також ухвалений закон про оборонні закупівлі, які передбачає їхнє розсекречення. Так що робота над виконанням обіцянки йде.

Охорона довкілля

У цій галузі Зеленський давав такі масштабні обіцянки, як впровадити сортування і перероблення сміття і що Україна відмовиться від пластику. У Верховній раді є законопроєкти з цих питань, але вони ще не прийняті. Та й їхнє ухвалення ще не означає виконання обіцянок.

Також, згідно із програмою президента, в Україні повинні встановити контроль за вирубуванням лісів. Ще в листопаді 2019 року був запущений проєкт «Ліс в смартфоні» – сервіс, який дозволяє перевірити законність будь-якої рубки. Втім, ЗМІ пишуть, що інструмент не надто ефективний: серед документів, які нібито свідчать про законність рубки, є багато підроблених. В уряді теж визнають слабкий контроль за вирубуванням лісів, в стратегії Кабміну є пункт про потребу посилити його.

Аналогічно Зеленський обіцяв встановити контроль за виснаженням чорноземів і за забрудненням річок. Є відомства, які займаються цим, але галузь потребує реформування. У парламенті є законопроєкти з цього приводу, які очікують розгляду – «Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин» і «Про державний екологічний контроль».

Держуправління

У сфері державного управління у Володимира Зеленського найбільше виконаних програмних обіцянок:

вибори в парламент і місцеві ради відбуватимуться за відкритими списками. Верховна рада IX скликання ухвалила доопрацьований Виборчий кодекс, в якому є це нововведення.

підготувати законопроєкт «Про відкликання народного депутата». Президент вніс його в парламент, документ чекає на розгляд.

підготувати законопроєкт «Про імпічмент президента України». Верховна рада вже ухвалила цей закон.

Не виконав Зеленський обіцянку підготувати законопроєкт «Про зняття недоторканності з президента України, народних депутатів і суддів». Одного такого законопроєкту не було, як і окремих ініціатив. Щодо зняття недоторканності парламент ухвалив закон, але він був авторства Петра Порошенка.

Також незважаючи на свою обіцянку, Зеленський не вніс першим законопроєкт «Про народовладдя». Його першою ініціативою в Раді стали зміни в закон «Про державні закупівлі» щодо здійснення закупівель під час виборчого процесу. Лише 9 червня президент вніс законопроєкт «Про народовладдя через всеукраїнський референдум».

На межі зараз обіцянка Зеленського про те, що він балотується тільки на один термін. У травні минулого року президент визнав, що одного терміну не вистачить, щоб виконати все обіцяне. У партії «Слуга народу» нещодавно заявили, що проситимуть Зеленського балотуватися вдруге. У січні в ЗМІ з'явилися чутки про те, що під час святкування свого дня народження Зеленський допустив повторне висунення.

Не дуже складається з обіцянкою про те, що центральні органи влади не будуть сконцентровані в Києві. Конкретних планів щодо перенесення будь-яких відомств, крім Екоінспекції, немає.

Обіцяв Зеленський, що за кнопкодавство і прогули депутатів будуть автоматично позбавляти мандата. Відповідні зміни до Конституції України наразі чекають розгляду в парламенті.

Інфраструктура

Виконана обіцянка будувати дороги за європейськими стандартами. Верховна рада в жовтні 2019-го ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з управління безпекою автомобільних доріг»: введений аудит безпеки автодоріг на стадії проєктування і після введення в експлуатацію, перевірка безпеки під час експлуатації.

Також з використанням європейського досвіду запроваджені нові будівельні норми проєктування і будівництва доріг. У лютому 2021-го Рада ухвалила законопроєкт для спрощення порядку отримання права на виконання будівельних робіт з реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг.

Активно йде робота над обіцянкою встановити на дорогах автоматичний контроль ваги і швидкості автомобілів. З червня 2020 року в Києві і області почали встановлювати інтелектуальні системи відеоспостереження та автофіксації порушень ПДР. Далі системи встановлюватимуть по всій країні. На цей рік планують облаштувати 220 стаціонарних камер фото- і відеофіксації.

Щодо вагового контролю: 40 комплексів зважування в русі працюють, в цьому році їх буде вже щонайменше 100. Але для повноцінного запуску системи контролю депутати повинні ухвалити два законопроєкти.

Також Зеленський обіцяв підписати угоду про «відкрите небо» з Євросоюзом. Підписання кілька разів відкладалося, новий дедлайн – друга половина червня 2021-го.

Правова система

Виконана обіцянка про те, що викривач корупції перебуватиме під захистом держави і отримувати матеріальне заохочення. Відповідний закон набув чинності з 1 січня 2020 року.

На половині шляху Зеленський з обіцянкою про те, що Служба безпеки України не буде займатися економічними злочинами. В Україні створили Бюро економічної безпеки, яке забере собі функцію боротьби з економічними злочинами. У першому читанні прийнято законопроєкт про реформу СБУ, після реформи у відомства зміняться завдання.

У програмі президента є обіцянка про те, що засуджений за корупцію отримає конфіскацію майна і довічну заборону займати держпосади. Також він обіцяв, що у підозрюваного в корупції не буде права вийти під заставу. В даний момент відповідних змін Кримінальний кодекс не вносили. Щодо другої обіцянки – у Верховній раді чекає розгляду законопроєкт Зеленського.

Економіка і промисловість

Зеленський виконав програмну обіцянку запровадити довгострокове недороге кредитування. У лютому Кабінет міністрів запустив програму «Доступні кредити 5-7-9%» для підтримки інвестиційних проєктів мікро- і малих підприємств. За програмою діють чотири компенсаційні процентні ставки річних – 3%, 5%, 7% або 9%.

Зеленський у вересні підписав закон про державні портфельні гарантії. Інструментом можуть скористатися суб'єкти мікро-, малого та середнього підприємництва, термін ведення господарської діяльності яких перевищує 1 рік і які не є банкрутами. І запрацювала державна програма «Доступна іпотека 7%».

Крім того, виконана обіцянка стати гарантом кожному великому інвесторові, який прийде в Україну. Верховна рада ухвалила законопроєкт Зеленського про «інвестиційних нянь», який передбачає надання державної підтримки українським та іноземним інвесторам із загальною сумою інвестицій від 20 млн євро.

Багато розмов було про введення «економічного паспорта» українця. Зеленський хоче, щоб у кожної дитини було право накопичувати на своєму рахунку частину від реалізації державою природних благ. «Слуга народу» реєструвала в парламенті законопроєкт, який все ще не розглянули. Аналогічна обіцянка є в програмі Кабміну, і Зеленський недавно знову повторив свою. Від реалізації проєкту не відмовляються, але і якихось конкретних кроків поки немає.

Також Зеленський обіцяв сформувати прозорий ринок землі. Ринок сільськогосподарської землі має запрацювати з 1 липня 2021 року, але для цього ще не ухвалені всі законопроєкти. У даний момент парламент розглядає зміни до Земельного кодексу, до них подали більше 3 тисяч правок. Прозорий ринок чи ні – дамо оцінку після впровадження реформи.

Обіцяв Зеленський запровадити податок на виведений капітал і нульову декларацію для бізнесу. Законопроєкти з цих питань є в Раді, але їх не розглядали.

«Слово і Діло»