За його словами, представники цих "банд" у розмовах, записи яких мають у своєму розпорядженні правоохоронці, відверто хизувалися своєю недоторканістю.

"Такого немає ні в Одеській, ні в Миколаївській, ні Харківській, ні якійсь іншій прикордонній області", - обурювався генпрокурор.

Про Юрія Кушніра відомо, що у 2010 році він обрався депутатом Чернівецької облради від Партії регіонів.

Він також фігурував у справі про хабар ексголові облради в розмірі 200 тисяч доларів - нібито за сприяння в передачі одного з буковинських санаторіїв у оренду.

Орест Фірманюк

У 2019 році колишній керівник податкової Максим Нефьодов називав Фірманюка - разом із Вадимом Альперіним та Віктором Шерманом - одним із "головних контрабандистів країни".

У ЗМІ про нього пишуть як про організатора "сірих" схем завезення в Україну зокрема товарів господарської групи та тканин.

Сам він коментував це так: "Те, що в нас називають контрабандою, - це оптимізація оподаткування. Простою мовою: уникнення сплати. Або суттєве зменшення. Всі ці згадані люди дійсно дотичні до тих чи інших процесів оптимізації оподаткування при імпорті. Але у рейтингу оптимізаторів, яких для зручності називають контрабандистами, вони в третьому десятку на третій поличці", - заявляв Фірманюк в інтерв'ю агентству "Українські новини".