Уже полгода продолжается дискуссия о ликвидации Окружного административного суда Киева. Несмотря на наличие ряда фактов, которые дискредитируют отдельных судей, инстанция остается важным винтиком в судебной системе. «Слово и дело» узнало, как с годами менялись темпы работы ОАСК и сколько дел суд рассматривает сейчас.

Со времен Майдана админсуд начал принимать ряд решений, которые вызвали общественный резонанс. В частности, речь идет о разрешении на «разблокировку» Майдана независимости в 2013 году, национализации ПриватБанка, восстановлении в должности экс-руководителя Государственной фискальной службы Романа Насирова и отстранении от должности бывшей и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун.

Количество поданных дел и материалов в 2016 году достигло 23 404. За год всего 18 судей рассмотрели 17 871 дело, а средняя продолжительность рассмотрения составляла 119 дней.

В 2017 году количество судей ОАСК увеличилась до 36, хотя поданных на рассмотрение заявлений было уже меньше ‒ 20 704. За отчетный период судьи успели рассмотреть 17 454 дела, а время рассмотрения увеличилось на 103 дня, по сравнению с предыдущим годом.

2018 год отличился очень эффективной работой Окружного админсуда, если принимать во внимание количество поданных и рассмотренных дел. Тогда в суд было подано 26 601 дело, из которых 25 182 получили решение.

С каждым годом в суд поступало все больше дел, но время их рассмотрения становилось все более продолжительным. Так, в 2019 году одно дело в среднем рассматривали 294 дня, а таких исков было подано 29 733. Количество судей тогда увеличилось до 38 человек.

В прошлом году государственная институция особенно отличилась рядом скандалов, в частности связанных с деятельностью главы ОАСК Павла Вовка, тогда, собственно, и была подана петиция о ликвидации суда. За 2020-й суд успел рассмотреть 28 822 дела из 36 846 поданных. Количество судей тогда увеличили до 41, а рассмотрение одного дела в среднем длилось 311 дней.

В первом квартале 2021 года в суд поступило почти 10 тыс. дел и материалов, из которых 5 тыс. уже рассмотрены. За это время получено на 20% больше дел, чем за аналогичный период 2019-го. Сейчас в составе суда находится 49 человек, но не все из них осуществляют судопроизводство.

Слово и Дело