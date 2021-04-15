Оточення президента і сам Володимир Зеленський останні пів року активно використовують тезу про виконання передвиборчих обіцянок. «Це було однією з ключових моїх обіцянок», «ми виконуємо передвиборчу програму» — на сайті ОПУ і у відео із Зеленським ці фрази лунали не раз. Аналітики видання «Слово і діло» нагадають, які зобов’язання були в програмі президента. Сьогодні поговоримо про обіцянку «встановити на дорогах автоматичний контроль ваги і швидкості автомобілів».

Впровадити фото- і відеофіксацію порушень правил дорожнього руху в МВС і поліції обіцяли давно, ще до президентства Зеленського. Спочатку вже колишній очільник Національної поліції Сергій Князєв обіцяв, що система запрацює в першій половині квітня. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, своєю чергою, називав термін до кінця 2019 року.

Кілька разів запуск анонсували в КМДА: з 1 січня 2020 року, потім з 1 травня. Але далі декількох камер в рамках пілотного проєкту справа не йшла. Навесні минулого року в МВС знову відклали початок роботи автоматичної фото- і відеофіксації порушень — через карантин і коронавірус.

Нарешті, з 1 червня минулого року автоматична фіксація перевищення швидкості почала працювати. Перші камери встановили в Києві і області, далі в планах ‒ вся Україна. Крім того, з 18 листопада камери почали фіксувати перевищення швидкості автомобілів з іноземною реєстрацією.

Станом на 30 березня 2021 року, повідомили «Слово і діло» в патрульній поліції, в Україні працює 49 стаціонарних технічних засобів, які автоматично фіксують порушення ПДР: 20 приладів в Києві, 25 — у Київській області, 3 — у Львівській області, один — в Миколаївській області. У поліції підкреслили, що прилади встановили в місцях, де спостерігалося найбільша кількість ДТП із загиблими і травмованими. Зараз фіксується не тільки перевищення швидкості, а й порушення правил руху і зупинка на смузі для громадського транспорту.

Також, за даними «Укравтодору», на дорогах України встановлено 29 комплексів автоматичної фото-та відеофіксації «Каскад 3»: 25 на території Київської області, 3 — на території Львівської області, один — в Одеській області.

Аваков повідомляв, що в планах на цей рік встановити ще 200 комплексів автоматичної фіксації порушень: 30 — у Львівській області, 23 — в Харківській області та Харкові, по 18 — в Полтавській і Житомирській областях, по 12 — в Миколаївській і Запорізькій областях, 11 — у Вінницькій області, по 10 — в Івано-Франківській, Рівненській, Одеській та Херсонській областях, по 9 — у Кіровоградській і Хмельницькій областях, 8 — у Чернівецькій області, по 7 — в Донецькій, Чернігівській, Закарпатській та Тернопільській областях, 6 — в Дніпропетровській області, по 5 — у Черкаській, Волинській і Сумській областях, 4 — в Київській області, 3 — у Луганській області.

Як бачимо, системи автоматичної фіксації перевищення швидкості поступово охоплюють всю країну. Так що виконання цієї частини обіцянки Зеленського йде добре.

Утім, і з першою частиною зобов’язання все непогано. У вересні 2019 року Верховна рада ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань здійснення габаритно-вагового контролю», який дозволив впровадити систему автоматичного зважування автомобілів у русі — Weigh-in-Motion.

Перша система WiM запрацювала в тестовому режимі незабаром після ухвалення закону, її встановили на в’їзді до Києва. Система збирає інформацію про транспортні засоби, які рухаються через майданчик, фіксує дату і час проїзду, температуру повітря і дорожнього покриття, швидкість руху, номерний знак, розміри ТЗ і його загальну масу. Якщо вага транспортного засобу перевищує норму, інформація передається інспекторам.

У січні міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що вже облаштовано більше 40 WiM-комплексів. Однак, щоб повноцінно запустити автоматичну систему габаритно-вагового контролю, Верховна рада повинна ухвалити ще два законопроєкти.

Мова про законопроєкти № 3742 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань здійснення габаритно-вагового контролю» та № 3743 «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо окремих питань здійснення габаритно-вагового контролю», обидва зараз готуються до другого читання. Перший законопроєкт законодавчо закріплює автоматичну фіксацію порушень габаритно-вагового контролю, встановлює відповідальність вантажовідправника за ці порушення; інший — підсилює відповідальність учасників перевезень і запроваджує нові штрафи за порушення габаритно-вагових параметрів.

Таким чином, у цієї програмної обіцянки Зеленського є всі шанси бути виконаною. Автоматична фіксація швидкості і ваги транспортних засобів запрацювала, питання тільки в тому, коли вона буде більш широко застосовуватися по всій Україні.

Слово і діло