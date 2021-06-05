Перевозки — больная тема Николаева во все времена. Об этом «николаевский хроникеръ» в который раз убеждается, знакомясь с николаевской прессой. В начале XX столетия, горожане сталкивались с такими же проблемными ситуациями, которые возникают в области перевозок городским транспортом столетия спустя, в Николаеве современном. Об этом вам расскажет MyCity совместно с Николаевской областной универсальной научной библиотекой им. Гмырева.

Какие сложности возникали мы можем с вами прочитать в приказе Николаевского полицмейстера Подгорного Евгения Васильевича от 14 марта 1907 года на страницах «Николаевской газеты».

Итак, полицмейстер обращает внимание на внешний вид извозчиков и транспорта на котором они перевозят пассажиров, да и в целом, как они ездят по улицам Николаева. Из приказа, мы можем понять, что они были еще те лихачи: выезжают без номеров, экипажи поломанные, грязные, опасные для езды.

— «Выезжают на биржи или совершенно без установленных номеров, или со старыми прошлых лет, не имеют на переднем сидении таксы, для них установленной, одежда и упряжь у многих извозчиков изорванные, грязные, произвольной формы, а экипажи изломанные, грязные и зачастую опасные для самой езды…», — сообщает полицмейстер Подгорный.

Стоит только вспомнить отваливающиеся двери, изодранные салоны, вылетающие кресла в николаевских маршрутках XXI столетия. Да и самих водителей, которые зачастую, не все конечно-же, но гоняются на перегонки, опасно маневрируют, подрезают друг-друга. Кстати в то время забавы были похожие:

— «Извозчики позволяют себе вольности: оставляя свои экипажи собираются группами на улице, устраивают игры, борьбу и даже логовища из соломы и тряпок для сна».

Не напоминает вам разборки водителей, когда они покидают свои маршрутки, чтобы разобраться в спорных ситуациях на дороге, заставляя ждать в салоне пассажиров и создавая опасные ситуации на дороге? Случаи не единичны.

Соответственно извозчики относятся и к пассажирам и ездят, как Бог на душу положит.

— «С публикой обращаются грубо, требуют произвольную, свыше таксы плату и допускают езду серединой улицы и по левой стороне, а также по рельсам железо-конной дороги».

На все эти проблемы с извозчиками полицмейстер Подгорный обращает внимание городских полицейских. И приказывает блюстителям правопорядка доносить на нарушителей самому генерал-губернатору. Извозчиков наказывали штрафами и даже арестами. А полицейских, которые не сильно горели желанием контролировать положение дел с пассажирскими перевозками, тоже ожидали «взыскания по службе».

— «Предлагаю немедленно объявить всем владельцам экипажей, занимающихся извозным промыслом и их работникам, выезжающим на биржи, чтобы они неукоснительно выполняли все требования обязательных постановлений для них изданных и в семидневный срок с 15 марта выбрали в городской управе разрешения и номера на право промысла в этом году».

Приводим отрывок из приказа в котором красноречиво описаны «подвиги» николаевских извозчиков-лихачей.

MyCity, Николаевская областная универсальная научная библиотека имени Гмырева