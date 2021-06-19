«Коронавірусний» рік вніс свої корективи і в криміногенну ситуацію в країні. Про те, як до умов пандемії підлаштувалася організована злочинність, що змінилося після введення в дію закону про кримінальні проступки та розслідування найрезонансніших справ в інтерв’ю Цензор. НЕТ розповів заступник голови Національної поліції України Максим Цуцкірідзе.

«ПОКИ ДАНИХ, ЯКІ Б СВІДЧИЛИ, ЩО ЗНИКЛИЙ ПРИКОРДОННИК ЧЕРТКОВ ВИЇХАВ З ОДЕСИ, НЕМАЄ»

— Останнім часом ваше ім’я все частіше пов’язують із заступником керівника Офісу президента Олегом Татаровим. Після того, як колишній керівник «Укрбуду» Микитась дав показання проти Татарова у справі про розкрадання грошей під час будівництва житла для Нацгвардії, Нацполіція відкрила кримінальне провадження проти Микитася, звинувативши його у викраденні людини. А згодом журналісти «Бігус.інфо» з’ясували, що ви живете в ЖК «Аристократ», де ваша теща придбала квартиру, хоч він є речовим доказом у тій самій справі про розкрадання державних коштів. Чи не забагато збігів? Як можете їх пояснити?

— Почну з Татарова і кримінального провадження, про яке ви згадали. Його не відкрили відразу після того, як Микитась дав показання нашим колегам з НАБУ. Події розвивалися трохи інакше.

Головним слідчим управлінням розслідувалось провадження щодо громадян Чеченської Республіки, які займалися вимаганням, а деякі навіть вбивали людей, — це зафіксований факт. Микитась, коли був під запобіжним заходом у вигляді тримання під вартою в кримінальному провадженні, яке розслідує Національне антикорупційне бюро, познайомився з одним із заарештованих. Не знаю, які саме в них були домовленості, та коли змінили запобіжний захід, Микитась підтримував із цим громадянином стосунки. Той запевнив Микитася, що може надати йому послуги з вимагання грошових коштів у людини, яку йому назвали. Під час документування саме в Головному слідчому управлінні ми цю інформацію отримали. Але прогнозуючи такі наслідки і порівняння, про які ми зараз говоримо, свідомо не забирали цей епізод до Головного слідчого управління. По ньому працювали слідчі поліції в місті Києві. Тоді поліція відреагувала миттєво, і заручник був вільний уже за кілька годин після вчинення злочину.

І якщо дивитися матеріали, то жодних вказівок Головне слідче управління київським слідчим не надавало, ці матеріали не витребовувались. Пов’язувати цю справу з розслідуванням НАБУ і казати, що дали посил на замовлення щонайменше некоректно.

Усіх фігурантів саме цього епізоду було затримано. Проведено низку обшуків у осіб, які до нього причетні.

Частина з них пішли на угоду зі слідством і дають покази. Їм було змінено запобіжні заходи.

Мені зрозуміла позиція адвокатів Микитася, які почали пов’язувати цю справу саме з викривальними показами. Це така своєрідна система захисту, побудована на нівелюванні доказів, отриманих під час розслідування. Але ж окрім Нацполіції, яка розслідує справу, є ще група прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво, а також слідчі судді, які підтримували запобіжні заходи. Кожен з цих органів приймав рішення, базуючись на зібраних доказах.

— На якій стадії розслідування цієї справи?

— Зараз триває експертиза почерку у борговій записці, яку потерпілого змусили написати в автомобілі, коли викрали.

До речі, адвокати заявляли, що переписку між замовником і організатором викрадення сфальшовано. Йдеться про скріншоти з телефонів, які було додано до матеріалів кримінального провадження.

— Звідки вони взялися?

— Особа, яку підозрюють в організації злочину, щоб зафіксувати домовленість із замовником, робила скріншоти повідомлень від нього і перекидала sms на свій же телефон. Щоб залишилась фіксація про обіцяну винагороду.

— А скільки часу документували цю групу чеченців?

— Півтора року. Кримінальне провадження розпочато за ст. 255 Кримінального кодексу (створення злочинної організації) ще на початку 2020.

— Злочини скоювали по всій країні чи лише в Києві?

— В різних регіонах країни.

— Так на які кошти ваша теща придбала нерухомість у ЖК «Аристократ» і чому саме там? Звідки в неї такі статки?

— Ще 2013 року в цього ж забудовника теща придбала квартиру у недобудові, яку потім продала в чотири рази дорожче. У 2016 році придбала у цьому самому ЖК нову квартиру, тоді ніхто не підозрював, що цей ЖК може стати фігурантом кримінального провадження. Про розслідування, яке ведеться за фактом розкрадання державних коштів стало відомо у 2018 році. Тому тут не може бути ніяких збігів.

— Розслідуючи справи Майдану, слідчі ДБР і прокурори Офісу генпрокурора докопуються до правди про те, що тоді відбувалося, зокрема і в МВС. Наприклад, як розповів у інтерв’ю «Цензор.НЕТ» Олексій Донський, у справі про викрадення Луценка й Вербицького і вбивство останнього слідство встановило, що дії організаторів викрадення координувалися з тодішнім керівництвом міністерства. А в середині відомства про це було відомо?

— Якщо це справді відбувалося, певно, мають бути відповідно вручені підозри. Я про це нічого не чув.

До моєї компетенції тоді не входили розслідування і контроль кримінальних проваджень щодо учасників Революції гідності чи працівників правоохоронних органів.

— Торік восени було відкрито кримінальне провадження щодо розкрадання понад 100 мільйонів гривень, передбачених на будівництво меморіалу Героям Небесної Сотні. Чи вдалося встановити, куди поділися гроші?

— Усе розпочалося з того, що Служба безпеки України отримала результати ревізії фінансово-господарської діяльності Національного меморіального комплексу Героїв Небесної сотні від Північного офісу Держаудитслужби. З матеріалами вони прийшли до нас, щоб розпочати кримінальне провадження і з’ясувати, куди поділися кошти. Було проведено низку слідчих дій. Під час обшуків вилучено проєктно-кошторисну документацію. Призначено три експертизи. Це судово-будівельна економічна експертиза і дві судово-економічні, які мають дати відповідь на низку запитань. Скільки коштів було витрачено, чи відповідає реальна вартість будівельних робіт заявленій та інші.

— Чому дві судово-економічні експертизи?

— Другу призначили цього року в травні. Це пов’язано з тим, що там багато об’єктів дослідження.

Експертизи ще тривають. Це складний процес, який від нас не залежить. Чекаємо висновків експертів. Коли вони будуть, вам прокоментуємо результати, тому що розуміємо, наскільки це важлива для суспільства інформація.

— Підозри поки що нікому не повідомлено?

— Ні, лише за результатами експертиз слідчі дадуть оцінку щодо наявності складу злочину у діях посадових осіб.

— Нещодавно мер Києва Віталій Кличко заявив про тиск на нього з боку Офісу президента. Цьому передувала низка слідчих дій, які проводили представники правоохоронних органів. Чому з масовими обшуками прийшли у структурні підрозділи КМДА й комунальні підприємства саме зараз?

— Слідчих Нацполіції серед цих правоохоронних органів не було.

— Кличко також заявив, що влада Києва звернулися до правоохоронних органів із вимогою надати звіт про статус справ, щодо яких КМДА передала документи за підсумками внутрішніх аудитів. За його словами, з 2015 року департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА здійснив 385 перевірок і передав правоохоронцям матеріали щодо 316 об’єктів аудиту. «За тією інформацією, що є у нас, на сьогоднішній день за цими матеріалами зареєстровано 168 кримінальних проваджень або матеріали долучені до справ, порушених раніше. Але от питання: яка ситуація з іншими справами?» Ви про ці справи щось знаєте? Прокоментуєте?

— Починаючи з 2014 року і до цього часу, якщо брати не тільки аудити, а й наші ініціативні матеріали щодо діяльності КМДА, було відкрито 269 кримінальних проваджень. Переважно за фактами розтрати, зловживання службовим становищем і службової недбалості. На цей час 30 кримінальних проваджень скеровано до суду з обвинувальними актами.

— Якого рівня посадовців притягують до відповідальності?

— Високого рівня не було, це не наша підслідність. Для цього є інші правоохоронні органи, які розслідують такі кримінальні провадження.

— А що зі справою щодо розкрадання коштів, виділених на будівництво Подільсько-Воскресенського мосту?

— Цю справу розслідує Головне слідче управління. Там є експертизи, які встановлюють, що все ж таки деякі оплати за ремонтні роботи було завищено. Наразі спільно з Офісом генпрокурора проводимо подальші слідчі дії.

— Національна поліція розслідує зникнення офіцера Держприкордонслужби Черткова, який володіє інформацією про систему охорони держкордону від Криму до Дунаю. Щось вдалося встановити? Коли його востаннє бачили і хто? Що було напередодні зникнення?

— Кримінальне провадження розслідується за статтею 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство). Коли йдеться про зниклих безвісти, ми завжди починаємо розслідування за цією статтею. Це стандартна практика.

Попередні висновки робити зарано. У ЗМІ була інформація з посиланням на слова його дружини, що він повернувся додому. Ми це спростували.

— Навіщо вона сказала неправду?

— Ми її допитали, зокрема із залученням експерта-поліграфолога. Він намагався повернутися додому. Вона розповіла, що в них був конфлікт на побутовому рівні. Це підтверджується свідченнями сусідів і записками, які було вилучено під час обшуку в його кабінеті. Він усе це нотував.

Окрім того, у нього були значні боргові зобов’язання. Зокрема, перед колегами по службі. За декілька днів до зникнення він програв велику суму в казино. Одна з останніх записок: «Я вже не можу вам платити».

— Кому він її писав? Її знайшли у нього за місцем служби?

— Так. Кому писав, поки незрозуміло.

— А чому вирішили, що одна з останніх?

— Там є дата. Він, до речі, справді намагався повернутися додому. Некоректно буде переповідати, про що вони говорили з дружиною, єдине, що можу сказати: він пішов з дому і його місцезнаходження наразі невідоме.

Через два дні після заяви про зникнення ми встановили людину, яка його бачила в Одесі. Інших відомостей про його місце перебування немає. Але пошуки тривають, оперативні заходи й слідчі дії активно проводяться.

— Він міг виїхати з Одеси. Є дані про це?

— Поки даних, які б свідчили, що зниклий прикордонник Чертков виїхав з Одеси, немає.

— Правильно я зрозуміла: він фіксував, коли і у кого брав кошти в борг?

— Так, він записував, коли і у кого брав кошти в борг, а також у яких закладах грав. Під час допитів ми цю інформацію підтвердили.

— А що каже його керівництво? У нього були якісь проблеми на службі?

— В той день, коли зник, він ішов на роботу. Йому зателефонував керівник і сказав, що заплановану раніше нараду відмінено, тож він пішов додому.

— Йому ніхто не погрожував через борги?

— Таких фактів не встановлено.

— Поговорімо про ще одне, не менш резонансне зникнення. Адвокат родини зниклого судді Чауса розповів нам в інтерв’ю, що мати Чауса зверталася з заявою в різні правоохоронні органи, серед яких і Нацполіція. Чому не розслідуєте його зникнення?

— Чому ви вирішили, що не розслідуємо? Розслідуємо.

— З розмови з адвокатом зрозуміла, що ДБР відмовило, СБУ розслідує, від Нацполу і Офісу генпрокурора реакції не було.

— Кримінальне провадження за заявою матері Чауса відкрито, її допитали. Опитано також найближче до нього коло осіб, з’ясовуємо, якою була його поведінка останнім часом, про що говорив.

— Прокурори Молдови звернулися до української сторони з проханням надати правову допомогу у розслідуванні викрадення екссудді Миколи Чауса. Про це повідомляє NewsMaker. Слідчі Нацполіції з ними спілкувалися щодо цього? Можливо, самі до них зверталися, щоб отримати інформацію, яка в них уже є?

— Перед зверненням по міжнародно-правову допомогу необхідно провести комплекс слідчих дій на території нашої держави. Після цього буде прийнято рішення про звернення.

Колеги з Молдови до нас не зверталися.

— Правоохоронці Молдови встановили особи причетних до викрадення українського судді Миколи Чауса. Серед них були українці. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив голова слідчої комісії парламенту Молдови з питань викрадення Чауса Василь Нестасе. Слідчим Нацполіції відомо, хто ці люди? Їх допитано?

— Поки що ні.

— Плануєте реагувати на його відеозвернення?

— Слідчі вже їх переглянули, буде призначено експертизу.

«У НАС РОЗПОЧАТО ТРИ КРИМІНАЛЬНІ ПРОВАДЖЕННЯ ЩОДО ХУЛІГАНСЬКИХ ДІЙ І ПОГРОЗ СПІВРОБІТНИКАМ АРМА. МИ ПОВ’ЯЗУЄМО ЦЮ СЕРІЮ МІЖ СОБОЮ»

— Ще одна з нещодавніх резонансних подій — замах на заступника керівника голови АРМА Павленка. В нього стріляли, і він, як відомо з відкритих джерел, наразі перебуває під охороною співробітників СБУ. Та це не перший замах. Нацполіція розслідує інші справи, пов’язані з погрозами і самому Павленку, й іншим працівникам агентства? Встановили, що стало причиною погроз?

— Я б розпочав з подій, які передували цим погрозам. Головне слідче управління розслідує провадження щодо одного з ворів у законі, під час розслідування якого було вилучено значну суму коштів. Їх було арештовано й передано в управління АРМА. Потім нам стало відомо, що ці кошти зникли. З цього приводу відкрили кримінальне провадження, слідчі провели велику кількість слідчих дій і встановили низку фізичних осіб, які за підробними рішеннями судів забрали з АРМА ці гроші.

Було проведено низку обшуків, зокрема і в одній з адвокатських контор, в якій вилучено матеріали з виписаним алгоритмом дій для забирання цих коштів, що дає нам підстави стверджувати, що до цього злочину причетні чинні адвокати.

Слідство триває. Розуміння, хто це безпосередньо зробив, у нас є, найближчим часом отримаємо результат у вигляді підозр.

— Керівництво АРМА сприяло в отриманні цих коштів?

— У нас наразі таких даних немає. Та, наскільки мені відомо зі ЗМІ, щодо працівників агентства і керівного складу є кримінальне провадження, яке розслідує Державне бюро розслідувань.

— А що ж з погрозами і замахами?

— Вони почалися після зникнення коштів. У нас розпочато три кримінальні провадження щодо хуліганських дій і погроз. Пам’ятаєте, була інформація про підкинуту свинячу голову? Ще в одному випадку кинули страйкбольну гранату в автомобіль. Ну, і останній випадок із замахом. Ми пов’язуємо цю серію між собою.

— А кому віддали гроші за підробним рішенням?

— Віддали фізичній особі, яка не надала жодних документів щодо таких надходжень і що має якусь причетність до них. Слідство встановило, що такої ухвали Печерського районного суду, по якій їх отримали, насправді не існує.

— Чому не пред’явлено підозри посадовим особам, які ці кошти віддали?

— По-перше, потрібно довести, що в їхніх діях був умисел. По-друге, як я вже сказав, ми рухаємося відносно безпосередніх виконавців, які прийшли з цією підробною ухвалою суду в АРМА, знімали кошти і переказували їх на різні рахунки. Працюємо.

— За повідомленням Офісу генпрокурора агентство віддало за підробними рішеннями понад 500 тисяч доларів. Ви розповіли про кейс, де сума в 400. Є ще епізоди?

— Справді, є ще один епізод на 113 тисяч євро і 9300 доларів. Ми цю справу об’єднали з першим провадженням.

— Понад 3,2 мільйона доларів США так званого злочинного «общака» вилучили у затриманих нещодавно ворів у законі. Плануєте їх також передати в АРМА?

— Хвилюєтеся? (Посміхається, — авт.). Якщо серйозно, то адвокати теж працюють і намагаються зняти арешт із цих коштів. Ми намагаємося разом з Офісом генпрокурора його відстояти.

В рамках законних процедур у подальшому я не виключаю передачу цих коштів в АРМА. Сподіваюся, що всі особи, які брали участь у попередньому випадку, зробили відповідні висновки.

— На останньому засіданні РНБО йшлося про перші підсумки боротьби з ворами в законі й кримінальними авторитетами. Секретар РНБО Данилов зазначив, що нині в країні не залишилося жодного вора в законі, який би був на свободі. Хтось виїхав сам, когось видворили примусово, дехто вже в місцях позбавлення волі. Закон, який було ухвалено рік тому, справді виявився таким ефективним інструментом чи таки спрацювали санкційні списки?

— До цього інструменту наше законодавство настільки демокритизували і гуманізували, що з пострадянских країн, де воно жорстке щодо цієї категорії злочинців, до нас їхала, даруйте за таке слово, усіляка нечисть, яка нічого доброго, окрім красти, вбивати, вчиняти інші злочини, робити не планувала. Там, де країни вчасно на законодавчому рівні відреагували, такого, як відбувалося у нас, не було точно. Тому закон, безперечно, став для нас важливим інструментом. Так само, як і такі вольові рішення про санкційні списки. Рішення РНБО по санкційних списках дає нам більше можливостей у боротьбі з організованою злочинністю.

— Уточню запитання: що спрацювало для досягнення таких результатів, про які говорив Данилов, закон чи списки?

— Комплекс заходів. За останній рік, з моменту ухвалення закону, ми мали успішні результати і щодо ворів у законі, і щодо «положенців», і щодо кримінальних авторитетів. Але санкції РНБО підсилили наші позиції. Наведу один з прикладів. Ми затримали одного з так званих «смотрящих», який пішов до нотаріуса, щоб оформити дозвіл для дружини на вивезення дітей за кордон. Він у санкційних списках, нотаріус на це відреагувала і звернулася до поліції.

— Спостерігаєте за подіями, які відбуваються у Білорусії?

— Так.

— Колишній білоруський офіцер Ігор Макар, який опублікував записи розмов голови КДБ Білорусі про планування вбивства Павла Шеремета, дав свідчення слідчим Нацполіції. Після чого в одному з інтерв’ю заявив, що надав достатньо підстав для того, щоб стверджувати, що до замовлення вбивства Павла Шеремета мають відношення білоруські спецслужби. Це дійсно так? Є докази, які це підтверджують? Розслідуєте «білоруський слід» у цій справі?

— Він не слідчий, не прокурор і не суддя, щоб оцінювати чи достатньо підстав.

Щодо білоруського сліду, як ви це назвали. Ми й раніше не приховували, що діяльність Павла Шеремета, враховуючи, як він виступав щодо чинної білоруської влади, була однією з версій. Слідчі вивчали, які були конфліктні ситуації, публікації, заяви.

Ті особи, інформацію про яких надав Макар, були задовго до вбивства Шеремета звільнені зі служб, у яких працювали. До того ж, потрібно встановити, чиї саме голоси зафіксовано на записі, який він передав. Окрім фоноскопічної експертизи, потрібно дочекатися виконання низки міжнародно-правових доручень. Наразі міжнародні доручення спрямовано до Республіки Білорусь, Литви, Сполучених Штатів Америки, Російської Федерації. Чекаємо на їх виконання, щоб підтвердити чи спростувати версію про можливий білоруський слід у справі Шеремета.

— Ми всі бачимо, що зараз відбувається з опозиційними журналістами в Білорусі. Тож давайте поговоримо про перешкоджання журналістській діяльності у нас і про погрози журналістам. На якій стадії розслідування кримінального провадження за заявою головного редактора «Цензор.НЕТ» Юрія Бутусова про те, що йому після ефіру на телеканалі «Україна 24» погрожував народний депутат Мураєв?

— Ми розпочали кримінальне провадження за фактом погроз журналісту. Проведено низку слідчих дій. Зокрема, вилучено відеореєстратори зі студії, в якій перебували учасники цього інциденту. Допитано потерпілого, Мураєва та його охоронців.

Нині головний редактор «Цензор.НЕТ» каже, що були погрози, Мураєв — що він таких погроз не висловлював, і це підтверджують його охоронці. Зараз заплановано проведення одночасних допитів з усіма учасниками цього конфлікту. Оскільки в показаннях, які ми отримали, є суперечності, ми повинні зафіксувати, що ж саме було сказано.

— Там, як писав Юрій Бутусов, були й інші свідки. Розумію, що ви не можете розповісти усіх деталей справи, тому чекатимемо результатів. А поки що скажіть, чому немає результатів у справі про прослуховування в квартирі журналіста програми «Схеми» Михайла Ткача?

— Ми отримали від журналіста інформацію, що він у своєму помешканні знайшов отвір. Туди прибула слідчо-оперативна група, і з залученням технічних працівників, які спеціалізуються на прослуховуванні, було оглянуто приміщення. Жодних технічних засобів зняття інформації виявлено не було. Окрім того, спеціалісти, яких ми опитували, кажуть, що цей отвір не характерний для встановлення такого роду засобів.

Потім журналіст висунув іншу версію, що цей отвір ймовірно був зроблений для того, щоб пустити туди якусь речовину. Зараз призначено будівельно-технічну експертизу, щоб зрозуміти, яким чином цей отвір з’явився.

На період слідства ми запропонували йому, як, до речі, й Юрію Бутусову, охорону. Обидва відмовилися.

— Відпрацьовували камери відеоспостереження, щоб зрозуміти, хто заходив до будинку, щоб такий отвір зробити?

— Ми ж не розуміємо, коли саме він з’явився. Звісно, камери відпрацювали, але чогось такого, що зацікавило б слідство, не знайшли.

— Скільки загалом розслідується справ, де потерпілі — журналісти?

— В цілому за 2020-2021 роки розпочато 306 кримінальних проваджень 214 — минулого року і 92 — цього) за статтями, які стосуються погроз, насильства, умисного перешкоджання, посягання на життя журналістів. З них 23 ми спрямували до суду.

— А щодо підпалу будинку батьків Шабуніна і підкладених вибухових пристроїв, які знайшли під квартирами його матері й тещі, є якась нова інформація?

— Поки що реального результату в розкритті цих злочинів немає. Проведено пожежно-технічну експертизу, встановлено, що це підпал. Ми затримали в Київській області одну зі злочинних груп, яка спеціалізувалася на таких підпалах, і було декілька зачіпок, які вказували на те, що вони можуть бути причетні й до вказаних злочинів. Наприклад, використовували ідентичну запалювальну суміш. Але після проведення слідчих дій ми цю версію відкинули.

Що стосується гранат, то з’ясовали, що вони не мають вибухової суміші, як і у випадку з замахом на Павленка. На жаль, змушений констатувати, що ті слідчі дії, які тривають, поки що не дають нам змоги розкрити це кримінальне правопорушення. Водночас після того, що сталося, і родичам, і самому Шабуніну було запропоновано охорону. Сказав, що не потребує.

— Ще одна резонансна справа — ветерана Андрія Пекельного з Тернопільської області, якого підозрюють у вбивстві одного з шести нападників на його будинок. Забрали цю справу до ГСУ, як обіцяв міністр? Як змінилася кваліфікація?

— Так, забрали. Зараз розслідується за статтею 118 Кримінального кодексу (перевищення меж необхідної самооборони). Пекельному було змінено запобіжний захід із цілодобового домашнього арешту на нічний.

— Навіщо було забирати справу до ГСУ? Місцеві правоохоронці не могли адекватно кваліфікувати дії людини, яка захищала себе і свою матір?

— Ми забрали для фахової оцінки того, що насправді там відбулося, що слугувало причиною конфлікту. Це звичайний побутовий конфлікт, який виник на дискотеці і переріс у масовість. Пекельний пішов додому, його переслідували 6 чоловіків. Один з них і був винуватцем конфлікту, він штовхнув Пекельного на дискотеці.

— А що з тими, хто його переслідував? Їхнім діям буде надано правову оцінку?

— Розслідується ще 2 кримінальних провадження за частиною 4 статті 296 і статтею 162 (це хуліганство, вчинене групою осіб для нанесення тяжких тілесних ушкоджень і порушення недоторканності житла) щодо осіб, які переслідували Пекельного.

— Підозри пред’явлено?

— Поки що ні.

— В яких випадках не карають за самозахист, якщо він призводить до смерті? Де пролягають «межі необхідної оборони» і хто їх визначає?

— У випадках посягання на життя, посягання на житло, якщо особа, яка захищалася, не могла іншим способом запобігти цьому посяганню. Звісно, за умови, що це доведено в ході слідства зібраними доказами. Це передбачено і позицією Верховного Суду, і Кримінальним кодексом.

«ОДНА З ПОШИРЕНИХ ФОРМ ДЕСТАБІЛІЗАЦІЇ — ВЕЛИКА КІЛЬКІСТЬ НЕПРАВДИВИХ ПОВІДОМЛЕНЬ ПРО ЗАМІНУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ»

— Як змінилася злочинність за «коронавірусний» рік?

— Ми спостерігаємо зменшення тяжких і особливо тяжких злочинів за цей період на 20%. Йдеться про такі злочини, як крадіжки, зокрема й у домоволодіннях, незаконні заволодіння транспортними засобами, тяжкі тілесні ушкодження і вбивства. Водночас збільшилася кількість виявлених службових злочинів і вручених по них підозр.

Окрім того, за цей період ми виявили більше нарколабораторій і осіб, які займалися збутом наркотичних речовин, ніж за попередній. Більше спрямовано й справ за фактами збуту наркотиків до суду.

— Люди сумують від карантинних обмежень і більше купують наркотиків?

— Я б не пов’язував це з пандемією (посміхається — авт.). Хоч на деякі правопорушення вона вплинула. Зокрема, збільшилася кількість випадків домашнього насильства, побутових конфліктів, нанесення легких тілесних ушкоджень.

На жаль, за останній рік збільшилася кількість суїцидів, скоєних неповнолітніми. Причини різні: проблеми в родині, з однолітками й булінг, насильство, нерозділене кохання тощо.

— А чим пояснюєте зниження кількості злочинів?

— Ми почали більш системно працювати по організованих групах, які вчиняли багатоепізодні, професійно сплановані злочини. За рахунок того, що такі групи було знешкоджено, серійні крадіжки, розбої, пограбування зменшилися. Як і вбивства. Наприклад, цього року з 540 навмисних вбивств розкрито 533. Це вперше такі результаті за історію поліції.

— Чекайте! А раніше не могли чи не хотіли?

— Тут комплекс причин. Починаючи з того, що вже майже рік діє закон про кримінальні проступки, і це дало змогу розвантажити слідчих. Якісніше почав працювати кримінальний блок. Прекрасна робота з прокуратурою, Службою безпеки України. Я маю право це казати, бо давно працюю в слідчих органах, є з чим порівнювати.

— Який відсоток замовних вбивств у цифрах, які ви назвали?

— Цього року було скоєно 3 замовні вбивства. Всі розкрито, виконавців встановлено. Торік із 12 замовних вбивств розкрито 9. Щодо інших працюємо. Такі злочини найскладніші.

— По вбивству Анара Мамедова, яке було скоєно в Дніпрі, виконавця досі не затримали. Чи помиляюся?

— Він дійсно втік і його оголошено в міжнародний розшук. Але поліція цю особу встановила фактично за пів дня.

— Встановлено замовника у справі депутата Соболєва, трирічного сина якого було вбито в Києві?

— Наразі ми розуміємо кінцевий мотив злочинців і чим вони керувалися. На жаль, дитина стала випадковою жертвою.

— Попереджувати замовні вбивства вдається?

— Так. Минулого року ми попередили 9 замовних вбивств, в цьому році — 3.

— Чи вплинуло на криміногенну ситуацію загострення на кордоні з Росією?

— Не можу стверджувати, що фіксувалося різке збільшення якоїсь певної кількості злочинів, особливих змін ми не спостерігали. Та певною мірою країна-агресор впливала на криміногенну обстановку загалом, присилаючи ворів у законі й інших представників криміналітету. Це змусило нас, наприклад, зробити комплексне відпрацювання в Одеській і Миколаївських областях. Ось чому зокрема для нас так важливе рішення РНБО про санкційні списки.

— Тобто, коли колишні співробітники правоохоронних органів з великим досвідом оперативної роботи, говорять, що вори в законі співпрацюють зі спецслужбами, це не байки?

— Так, про це можна впевнено говорити. Хотів би додати, що ще одна з поширених останнім часом форм дестабілізації — велика кількість неправдивих повідомлень про замінування наших об’єктів критичної інфраструктури. Ми фіксуємо, що повідомлення на поштові скриньки співробітників таких організацій, щоб спровокувати паніку, надходять з тимчасово непідконтрольних територій і РФ. Зазвичай щоденно таких повідомлень від 10 до 30. А ми змушені реагувати, виїжджати на місце події, евакуювати людей.

Ми спільно з СБУ намагаємося блокувати такі розсилки. Як правило, вони здійснюються в автоматичному режимі.

— Побільшало нелегальної зброї останнім часом?

— Ні. Кількість злочинів, пов’язаних із незаконним поводженням зі зброєю і бойовими припасами, зменшилася. Якщо говорити мовою цифр, то за п’ять місяців минулого року розслідувалось 6,8 тисячі кримінальних проваджень, а цього року за аналогічний період — 6,6 тисячі.

Хотів би відзначити ефективність розслідувань і якість розкриття таких злочинів порівняно з минулим роком. Цього року про підозру повідомлено 1300 особам. Торік за такий самий період підозри було вручено 1100 особам.

— Затримуєте групи, які торгують зброєю?

— За фактами торгівлі зброєю, до якої причетні організовані злочинні групи, цього року відкрито понад 180 проваджень, у 150 з них уже повідомлено про підозри. Наприклад, ми затримали у місті Дніпрі й оголосили підозри чотирьом особам, які займалися переробкою стартових пістолетів на бойові. А в Київській області задокументували групу, яка поширювала порох. Вони викрали майже 4 тонни пороху з одного з підприємств і поширювали його через інтернет по Україні, розсилаючи зокрема й поштовими відправленнями.

— Співпрацюєте у цьому напрямі з іноземними колегами?

— Безперечно. Торік ми отримали інформацію щодо групи, яка пересилала в Україну автоматичну зброю з Туреччини, і провели успішну реалізацію.

— З 1 липня минулого року набув чинності інститут кримінальних проступків. Яка частина злочинів (у відсотковому співвідношенні) перейшла в цей розряд?

— Давайте для початку нагадаємо вашим читачам, що ж таке кримінальний проступок. Уже справді рік, як запрацював інститут дізнання, але не всі люди це знають.

Якщо казати про суспільну небезпеку, то кримінальний проступок за своєю суттю менш тяжкий, ніж злочин, але небезпечніший за адміністративне правопорушення. Та поняття суспільної небезпеки для кожної людини різне. Для однієї людини болісніше викрадення велосипеда «Україна», ніж для іншої вкрадений Range Rover, за який виплатять страховку.

— Що змінилося в роботі поліції?

— Ми підготувалися до впровадження закону заздалегідь. За рахунок внутрішнього перерозподілу ввели 4 тисячі посад дізнавачів. Проаналізували інформацію щодо всіх слідчих, які розслідували злочини невеликої тяжкості на момент ухвалення закону, і перевели їх усіх у дізнання. Окрім того, ввели ще 3 тисячі посад уповноважених на здійснення дізнання. Це можуть бути як оперативні працівники, так і дільничні офіцери поліції, яких керівник підрозділу, аналізуючи криміногенну ситуацію у себе в регіоні, призначає своїм наказом. Закон дозволяє це робити.

Звичайно, є складнощі, не завжди прокурори сприймають дільничних у цій ролі. Та процедуру розслідування кримінальних проступків значно спрощено, і у випадках, коли особа визнає вину, провадження одразу спрямовується до суду. Збільшено перелік процесуальних дій, які можна здійснювати до внесення відомостей в ЄРДР (опитування, висновки спеціаліста та його пояснення), і не потрібно проводити експертизу, що є обов’язковою умовою при розслідуванні злочинів.

За п’ять місяців цього року зареєстровано 21 тисячу кримінальних проступків. Це 40% від загальної кількості кримінальних правопорушень, якщо порівнювати зі злочинами. В Сумській, Хмельницькій і Херсонський областях кількість зареєстрованих проступків складає половину. Це свідчить про те, що в цих областях вчиняється менше злочинів, ніж в інших.

До суду скеровано 21 тисячу обвинувальних актів, 19 700 осіб отримали підозру, 1 100 осіб оголошено в розшук.

— Ви сказали, що для завершення розслідування досить того, що людина визнає провину. Що робити, якщо вона в суді відмовиться від показань? Так же буває?

— Буває, і прокурори, треба бути відвертим, дещо скептично ставляться до таких розслідувань, які базуються на зізнанні. Тому що їм потім підтримувати обвинувачення в суді.

Але ж у матеріалах не лише покази людини. Є показання свідків, інші моменти доказової бази.

— Є якісь складнощі в роботі, пов’язані з проступками?

— Звісно. Попри те, що їх не складно розслідувати, зараз у середньому на одного дізнавача припадає 60 кримінальних проваджень по проступках. Але повторюся, ми розвантажили слідчих, вони мають змогу більше уваги приділяти розслідуванням тяжких і особливо тяжких злочинів. Це також одна із причин, що ми змогли покращити якість документування організованих злочинних груп, і розкриття й розслідування тяжких і особливо тяжких злочинів.

Щодо законодавчого врегулювання по проступках, то, наприклад, Кримінальним процесуальним кодексом не передбачено те, що дізнавач може проводити обшук, накладати арешт на майно. Його немає серед суб’єктів, які можуть це ініціювати. Також є проблеми зі співпрацею під час розслідування щодо залучення адвокатів із центрів надання вторинної правової допомоги. У законі про безоплатну правову допомогу також немає дізнавача.

Усі необхідні зміни в законодавство ми підготували і спрямували на розгляд профільного комітету Верховної Ради.

— Торік восени начальник Головного управління Нацполіціі у м. Києві Андрій Крищенко заявив, що зусилля поліції в боротьбі з викрадачами автотранспорту привели до критичної для злочинців ситуації — і вони безпосередньо запропонували йому хабар за «кришування» автоугонів. Сума чимала — $350 тисяч. Чим завершилося розслідування?

— Це провадження вже на фініші й у цьому місяці буде спрямовано до суду. Особи, які скоїли цей злочин, перебувають під вартою.

— Яка ситуація з викраденням автомобілів по Україні?

— У 2020 році було 5 200 кримінальних правопорушень, із них 2 400 спрямовано до суду. Цього року зареєстровано 1 185 таких кримінальних проваджень, з яких 779 — уже в суді.

— Які міста-лідери за цими злочинами?

— Це традиційно мегаполіси: Київ, Одесса, Харків і Дніпро. Найпопулярніші у автокрадіїв марки — це Toyota, Lexus, Hyundai, Mazda, Honda, BMW і Mercedes-Benz.

Ми також почали виявляти більше організованих груп, які системно скоюють такі злочини. Зокрема й тих, які намагалися підкупити наших колег.

Наразі затримано 35 таких груп. Наприклад, у травні слідчими ГСУ було викрито стійку злочинну групу, яка займалася автоугонами в Харківській, Полтавській, Черкаській областях. Група діяла досить зухвало, намагаючись залякувати правоохоронців. Одному із поліцейських спалили автомобіль, щоб він не перешкоджав їхній діяльності. Це супроводжувалось погрозами на його телефон. Трьом членам цієї групи повідомлено про підозру, вони зараз під вартою. До речі, двоє з них — колишні працівники правоохоронних органів.

— Розповідаючи про справу щодо загибелі співробітниці посольства США в Києві, глава Нацполіціі повідомив, що проводиться розслідування з додатковою відміткою — нещасний випадок і що її тіло відправлено в США для проведення експертизи. Є вже результати?

— За фактом загибелі співробітниці посольства було відкрите кримінальне провадження і призначено судово-медичну експертизу, проведення якої доручено експертній установі в м. Києві. Але на клопотання Посольства США в Україні було прийнято рішення, що розтин із залученням наших експертів відбудеться за кордоном.

Ми отримали висновок і завершили його переклад. Одностайно що колеги з США, що наші експерти кажуть про залізничну травму. Тобто її збив потяг.

— А як це сталося?

— Її знайшли в одному з київських лісопарків, біля залізничних колій. Вона зазвичай бігала і перебігала це місце. Очевидно, була в навушниках і не чула, що їде потяг.

— Потяг важко не почути навіть в навушниках. На цьому в розслідуванні поставлено крапку?

— Ні. Буде призначено додаткові експертизи. Зокрема по трасології і механізму цієї залізничної травми. Тобто треба з’ясувати, чи мав потяг змогу для екстреного гальмування.

Ми також отримали висновок судової експертизи матеріалів речовин і виробів. На одязі експерти знайшли сліди фарби з поїзда.

— На початку травня в Очакові знайшли мертвим підозрюваного в замаху на військовослужбовця. Судячи з опублікованих поліцією фото, на місці події також знайшли записку «Кожному по заслугах його». Встановили причину смерті і підозрюваного?

— Встановлено, що один військовослужбовець намагався вбити іншого, використовуючи вогнепальну зброю, через нерозділене кохання до дівчини. Розуміючи, що скоїв, утік з військової частини, а потім його знайшли мертвим неподалік. Характер поранень, на думку експертів, вказує на самогубство. Зараз призначено судово-медичну експертизу.

— У США до довічного ув’язнення засудили колишнього поліцейського — 74-річного Джозефа Деанжело. Його називають «вбивцею з золотого штату» за серію вбивств і зґвалтувань у 70-80-х роках минулого століття. Шукали Деанжело 40 років і знайшли за допомогою ДНК-профілю. Депутати пропонують створити базу даних ДНК українців, але цей законопроєкт досить дискусійний і викликав чимало критики. Він потрібен у роботі поліцейським? Чи є у нас приклади розкриття резонансних злочинів за допомогою ДНК?

— Виведення ДНК-профілю є одним з ключових для отримання доказової бази. Якщо він збігається з ДНК особи, яка вчинила злочин, це прямий доказ. Насамперед по вбивствах і зґвалтуваннях. У нас достатньо прикладів, коли злочини розкривалися зокрема завдяки молекулярно-генетичним експертизам, які було проведено за вилученими ДНК-слідами. Зокрема, зґвалтування і вбивство семирічної дівчинки на Херсонщині, де ДНК було знайдено на мотузці, якою ґвалтівник скрутив мішок, у якому було тіло дитини. Окрім того, на її одязі і одязі підозрюваного було знайдено кров і сперму.

Можливо, ви пам’ятайте ще один випадок, який був на Кіровоградщині, де в полі знайшли тіло 16-річної дівчини? Там також знайшли ДНК, яке й допомогло з пошуком її вбивці, якого потім екстрадували з Польщі.

Є приклади і щодо автоугонів. Зокрема, ситуації, коли в автомобілях знаходили одяг злочинця.

У розслідуванні ДТП також допоміжним чинником є ДНК-профіль, тому що досить часто злочинці використовують такий прийом, як зміна водія.

Також як приклад, коли розкривалися цілі серії злочинів, можна навести розслідування вбивства Аміни Окуєвої і замах на Адама Осмаєва. Ще кілька вбивств було вчинено тією ж групою, яка скоїла ці злочини. І на автоматі, й на інших речах, які було вилучено під час оглядів місця події, ми виявляли ДНК-профіль осіб. Це стало підставою для підозри. Зараз це провадження спрямовано в суд.

— Тобто створення такої бази важливе?

— Так, створення бази даних ДНК суттєво допоможе правоохоронцям у розкритті злочинів. Наприклад, під час розслідування вбивства на Херсонщині, про яке я казав, ми спочатку знайшли генетичні матеріали і встановили коло з 6 осіб, які за своїми характеристиками могли б вчинити подібний злочин. Потім у кожного відібрали ДНК-профіль і порівнювали. Якщо в нас буде така база, це пришвидшить розслідування і заощадить кошти на проведення процедури, яка досить затратна.

Я знаю, що більшість депутатів висловлюються проти державної реєстрації геномної інформації, заявляючи, що це порушення конституційних прав. Вважаю, що особам, які не скоїли злочини, не потрібно хвилюватися щодо ухвалення такого закону.

Тетяна Бодня, Фото: Наталія Шаромова, «Цензор.НЕТ»