Заступник голови Нацполіції Максим Цуцкірідзе: Зниклий начштабу Одеського загону морської прикордонної охорони Чертков мав значні боргові зобов’язання. За декілька днів до зникнення він програв велику суму в казино | НикВести — Новости Николаева
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