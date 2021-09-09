Беззаперечним є факт, що у сучасних умовах активне використання новітніх інформаційних технологій, безготівкової форми розрахунків спричинили зростання різного роду проявів шахрайства у фінансовій сфері. Під ризик шахрайських схем нині потрапляють фактично усі сфери суспільних відносин, починаючи від фінансово-кредитної та страхової і завершуючи зовнішньоекономічною діяльністю та мережею Інтернет.

Проблеми, пов’язані із захистом прав споживачів фінансових послуг в Україні, відчуваються особливо гостро, зважаючи на низький рівень фінансової грамотності населення, недосконалу законодавчу базу та велику кількість існуючих шахрайських схем, які постійно вдосконалюються і стають все більш винахідливими.

Появу численних фінансових шахрайських схем на тлі тотальної недовіри до держави загалом та фінансових інституцій зокрема, експерти пояснюють також і наявністю так званого «феномену довіри», який демонструє, що люди за своєю природою схильні довіряти один одному і ставитися один до одного без особливого упередження. Найбільш уразливими категоріями населення, які потрапляють під вплив шахрайських махінацій, є люди пенсійного віку. Саме для них був створений проєкт,спрямований на вирішення проблеми виявлення, попередження і запобігання фінансовому шахрайству під назвою «Інформаційно-просвітницька компанія для людей похилого віку щодо попередження та запобігання фінансовому шахрайству «Не дай себе ошукати».

За підтримки небайдужих громадян нашого міста проект переміг у конкурсі і отримав фінансування із громадського бюджету Миколаєва. Основна мета проєкту полягає в інформаційній підтримці людей похилого віку щодо захисту від фінансового шахрайства. У рамках проєкту розроблені тренінгові заняття, які передбачають, в першу чергу, висвітлення та аналіз поширених шахрайських схем та фінансових афер, зокрема, шахрайства в Інтернеті та по телефону; в межах тренінгових занять передбачено розкриття механізмів фінансового шахрайства в банківській та страховій сферах, заплановані тренінгові вправи, спрямовані на забезпечення захисту прав споживачів фінансових послуг.

Перший етап проєкту уже успішно проведено влітку для мешканців Заводського та Центрального районів міста. Близько 250 активних учасників вдалося залучити до тренінгових занять з формування компетенцій та навичок виявлення, попередження і запобігання фінансовому шахрайству.

Кожен з проведених тренінгів був особливим, актуальність тематики заходів, активність, залученість і зворотний зв’язок учасників показали, що тема фінансової безпеки на сьогоднішній день є дуже важливою і затребуваною.

«Здобуті знання та практичний досвід у подоланні сучасних шахрайських схем, а головне позитивні емоції, які отримують наші учасники під час тренінгів — є найціннішою нагородою за старання нашої команди» — говорить авторка проєкту Олена Гуріна.

Наступний етап проєкту буде реалізовано для мешканців Інгульського та Корабельного районів, тренінги будуть проходити у вересні. Автор та координатор проєкту, Гуріна Олена Валентинівна, разом зі своєю командою запрошує осіб, які досягли пенсійного віку, стати його активними учасниками. Зустрічі із учасниками проєкту відбудуться на базі Міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)за адресами:

м. Миколаїв, вул.12 Поздовжня, 50-А (Інгульський район);

м. Миколаїв, вул. Металургів, 8/4 (Корабельний район).

Наразі продовжується набір учасників проєкту. На наших тренінгах ми розповімо про всі можливі і неможливі види шахрайства; навчимо правильно діяти і не дати себе ошукати шахраям. Обіцяємо багато цікавого роздаткового матеріалу, корисні сувеніри. Цікаві тренінги, досвідчені спікери, запашна кава та смаколики чекають на Вас!

Якщо Ви бажаєте стати учасником проєкту, звертайтеся за телефонами:

067-282-87-96 (Олена Гуріна);050-650-55-09 (Наталя Корнєва); 063-344-52-44 (Валентина Бугарь).

Інна Рудь