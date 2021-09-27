Вітаємо всіх президентів та всі сосни!
Україна з 23 жовтня знаходиться у жовтій карантинній зоні. Це обумовлено зростанням рівня захворюваності на Ковід-19. Як відмічалось на засіданні Уряду, на якому було прийнято рішення про повернення всіх областей до карантинних обмежень, абсолютна більшість важких хворих, хворих, які потребують госпіталізації, тобто, таких, які хворіють важко, - це НЕ вакциновані люди. Саме тому, на відміну від жовтих зон які були раніше, відтепер діятимуть оновлені правила. Установи, бізнеси, навчальні заклади зможуть працювати без обмежень, якщо не менше 80% працівників та/або відвідувачів матимуть хоча б одне щеплення.
Як це працює, подивимось на прикладі Миколаєва. Якщо дитячі садочки, початкові класи у звичайних школах та спеціальні школи працюватимуть, незалежно від кількості вакцинованих працівників, то у третині миколаївських шкіл старша школа переходить на дистанційну форму навчання, причина – не вакциновано 80% працівників цих шкіл.
В той самий час, в Миколаєві повністю, тобто, двома вакцинами вакцинцувалось менше 20% населення, однією – більше. Тоді, коли для вакцинації є купа можливостей, навіть у вихідні дні. І вакцини є. Ба більше, відтепер працівників міністерств та державних органів влади зобов’яжуть вакцинуватися.
Отже, що ми маємо на початок осені 2021 року – другого року світової пандемії короновірусу? В той час, як країни, в яких щеплено більшість населення скасовують більшість карантинних обмежень, що негайно відбивається на темпах зростання їх ВВП, Україну накриває чергова хвиля COVID-19. Стрімко зростає кількість хворих та госпіталізованих. Абсолютна більшість серед тих, хто переносить хворобу важко – не вакциновані. А таких серед українців – більшість. Попри те, що вакцини є, можливість їх отримати також є. І фактичний поділ українців на два сорти, на жаль, лише викличе незадоволення та соціальну напругу, але не допоможе приборкати пандемію. Вакциновані люди також хворіють, просто легше і з меншим ризиком важких ускладнень і при цьому вони можуть інфікувати невакцинованих. Отже – на нас неодмінно чекають нові локдауни, нові жорсткі обмеження, нові смерті, нові втрати для бізнесів та людей. Але тепер українцям немає на кого нарікати. Зрештою, життя, відповідно до середньовічних забобонів, невігластво та вперте небажання дорослішати, незалежно від віку, має свою ціну. Яку змушені платити всі, навіть ті, хто у 21 столітті намагається жити, як у 21 столітті, а не як у 14-му.
23 вересня Верховна Рада проголосувала у другому читанні так званий закон про олігархів, який передбачає суттєві обмеження конституційних прав тих, кого буде визнано тими самими олігархами. Прийняття законопроекту відбувалось наполегливо – більшість, яка складалась із «Слуг народу», груп «За майбутнє», «Довіра», частини фракції «Голос» і позафракційних, спочатку проголосували процедуру розгляду законопроекту, яка позбавляє народних депутатів можливості наполягати в сесійній залі на своїх поправках, що є невід’ємною частиною прав народних депутатів і протирічить Регламенту Верховної Ради та Конституції. Але більшість перла, як танк. Після цього процедура тривала бурхливо. Опозиція намагалась блокувати трибуну та скандували гасла проти диктатури, але каток більшості було не зупинити.
Що не так з цим законом? Абсолютна більшість європейських, і не тільки, експертів та критиків говорять про те, що він ніяк не усуває основи олігархії – монополії в певних галузях економіки та паразитування на державному бюджеті. Натомість, він дає можливості Зеленському та його найближчому оточенню призначати через абсолютно слухняну Раду Національної безпеки та оборони олігархів та відбирати у них медіа-активи, позбавляючи їх цілої низки конституційних прав. Фактично, йдеться про позасудове вибіркове переслідування певних осіб в неконституційний спосіб. Кого переслідувати – вирішуватиме Зеленський та невеличка купка людей. Йдеться про встановлення режиму необмеженої особистої влади Володимира Зеленського та його найближчого оточення. Йдеться про спробу такого собі римейку путінської Росії або лукашенківської Білорусі. Зі всіма відповідними наслідками.
До речі, саме прийняття закону викликало відчуття дежавю. Воно дуже нагадувало голосування диктаторських законів 16 січня – з порушенням процедури, та ратифікацію харківських угод – із стійким спікером. У всіх випадках прийняті акти призвели до дуже серйозних негативних наслідків, не зважаючи на те, що ті, хто їх приймав були переконані у тому, що вони на коні і будуть знаходитися там вічно. І особисто я не бачу, чому зараз має статися інакше. Зрештою, ходіння по граблях, як і життя за нормами 14-ого сторіччя, коли на дворі 21-е має свою справедливу ціну. Яку, знову ж таки, змушені будуть заплатити всі.
До речі, щодо найближчого оточення Зеленського. 22 вересня авто із першим помічником Володимира Олександровича Сергієм Шефіром обстріляли. Сам він не постраждав, було поранено водія. І це, безумовно, злочин, якого не може бути у країні, яка прагне бути членом НАТО та Євросоюзу, а не повертається у 90-і роки минулого століття пострадянського простору. Найцікавіше в цій історії – реакція самого Зеленського та силової вертикалі на таку подію.
Володимир Олександрович, знаходячись на тому боці планети знаходить час для запису чергового відео. Він починає свою промову з цієї події на сесії Генеральної асамблеї ООН, мовляв, таку велику ціну мусить платити за… реформи. А міністр внутрішніх справ називає цей злочин жахливим, наче інші подібні злочини є більш привабливими чи не жахливими. І для його розслідування залучають просто безпрецедентні сили з водолазами. При чому сам Шефір не пов’язує напад на нього із своєю державною діяльністю – він, будучи першим помічником президента, займається справами «95-го кварталу». І всі вони в один голос говорять, що метою замаху був Зеленський, але він стійкий та його збити із істинного шляху неможливо.
Із всіх цих сигналів, можна зробити наступний, цілком справедливий висновок. Володимир Зеленський найбільше довіряє своєму найближчому оточенню – вихідцям з 95 кварталу. Він підбирає кадри не за ознакою професійності чи ідейності, а за ознакою особистої відданості. Він прагне до встановлення режиму особистої влади, до авторитаризму. Демократія із її процедурами, обмеженнями та правилами для нього, та його команди – незрозумілі перешкоди на шляху до бажаної мети.
І значній частині українських громадян, судячи із результатів соціологічних досліджень, такий підхід до управління держави подобається. І вони мріють лише про одне – опинитися у команді Зеленського, або у будь якій іншій, яка прийде на заміну цій. Власне, це і є відповіддю на питання чому Україна досі не в НАТО та ЄС.
За цим кланяюся – побачимось.
|
Станислав МартиросовБлоггер
|Депутат Николаевского областного совета 6 созыва, депутат Николаевского городского совета 8 созыва
|
Закошмарить Сенкевича
7024
|
Об «императивном мандате»
5747
|
Зацентралили
5468
|
Страсти по декоммунизации
5394
|
Генетическая память
4308
|
Сварить лягушку
6697
|
При Викторе Федоровиче такого не было…
5506
|
Чума на ваши все дома!
5418
|
Синусоида
4330
|
Доктор Хаус и все - все - все, или немного об иммунологии
4572
|
Война миров
5109
|
Чего изволите?
4422
|
С праздником освобождения
4944
|
Николаевские провы
4230
|
Россотрудники
4647
|
О людях и собаках
5235
|
Все уже было и все еще будет
5316
|
Голубь сизокрылый
4520
|
О мухах
5174
|
Усатые — бородатым
4511
|
«Не смешите наши «Руты»
5893
|
Реванш под видом шизофрении
5058
|
Лучше бы пил и курил
6751
|
Гопота ты моя, гопота!
5943
|
Не ходите дети в Африку гулять!
4508
|
Не молчание ягнят
4573
|
Недоразумение
5491
|
Не Майдан
3837
|
Про Zorro
3453
|
Город и мир: обзор недели 20 - 26 ноября
4581
|
Город и мир: Обзор недели 27 ноября – 3 декабря
4645
|
Саакашвили на крыше. Путин на заводе. Бюджету развития 2018 - кырдык.
4844
|
«Команда» от Казаковой, «аренда помещений» от Саакашвили и «выбор» россиян
5788
|
Петля времени
3960
|
Несчастливый аэропорт, земля раздора и депутатские ссоры
4833
|
Новогодний гепатит, «пикирующий» аэропорт и «милосердие» от Московского патриархата
4117
|
Депутатский саботаж, замы «с душком» и святой Ленин
5589
|
«Копейкино» дело, гарбуза – АМПУ, праздники кончились
3970
|
Наш ответ Чемберлену
4099
|
Молчание ягнят
4068
|
Цена проезда, общественный бюджет и красное авто на орбите
4099
|
«Тайная вечеря» с Савченко, Саакашвили улетел, а учителя массово «отдыхают»
4229
|
Он хороший!
4072
|
Богатства у них много, порядка только нет
3616
|
Сколько денег в кошельке, кадровые перемены, в ожидании нового Брежнева
3432
|
Николаевский аэропорт – от скандалов к трагедии, Сенкевич – на коне, а мир на пороге «холодной войны»
4617
|
Почему падают грузики, что такое «авантюрные наклонности» и праздник бокса в Николаеве
3945
|
«Браво» из Кремля, весна - сенкевичи вернулись, скандал в «благородном семействе»
3410
|
Дважды в одну реку
3447
|
Молоко
2963
|
Фронда принцев
3005
|
Взять свое любой ценой
2614
|
Очаровательные инопланетяне
2996
|
Как в Ватикане, но шесть веков тому назад
3144
|
Бесовский полк
4062
|
Трамваи и учителя перебьются; бомж Вася – это важно; Хмельницкий пошел, – на очереди Николаев?
4343
|
«Мостровосхитители»
3270
|
Добрый Санта Клаус Порошенко, необратимость расплаты и праздник футбола
3521
|
Украсть своего Эйхмана
3339
|
Распределение бюджета, очередной импичмент, «лавры» Януковича и шоу от Трампа
3378
|
Тарифы на проезд – поднять нельзя оставить, страсти по департаменту ЖКХ и продолжение шоу Трампа
3545
|
Свершилось! Полноправные собаки. Кому выгодно?
4024
|
Полгода прошло – итоги. Трекеры? Расписание? – Не, не слышали. Средневековая тьма. Праздник ВМC
3296
|
Крепостные горожане, «собачья» битва, нервный Трамп
3765
|
«Робин Гуд» по-николаевски, Сенкевич – forever, а бюджет – по-боку
3968
|
И вновь продолжается бой!
3794
|
Предел терпения и предвыборный чёс
3159
|
А Васька слушает…
3223
|
Не праздничные заметки…
3087
|
Горячее лето, переходящее в осень
2981
|
Слава котам!
3551
|
Змея, кусающая себя за хвост
3441
|
Не догнали, но хоть согрелись…
3665
|
Чи матиме ми силу це слухати?...
3692
|
Самоуправление, которое мы заслужили…
3824
|
Томос, рандеву с Арнольдом и депутаты – «особи»
3594
|
Щось затівається, косякі – не наші і Миколаїв – як законодавець політичної моди…
3285
|
Сни на мільярд, кому належіть свято і хто відповість за ЖКГ?
3042
|
«Священна корова» опоблоку, недолуга служба і прорив в аеропорті
3298
|
«Дно» ЖКГ, до нас іде Омелян, та цікава історія з «Хлопчиком з бичками»
3660
|
Серйозна розмова, удар по Сєнкевичу та привиди у міськраді
3629
|
«Птахи» у небі і на землі, та відчуття дежавю 2014-го
2702
|
Воєнний стан – миколаївські аспекти
3082
|
«Зрада» з «Океаном», Томос наближається і опоблок, як фактор перемоги Порошенко
3212
|
Гачок для Сєнкевича, кумівство навпаки та Труба збагачений і вражений
2822
|
Шлюбна ніч БПП та Опоблоку, Сєнкевич без тріщини та Шуфрича б’ють – то до виборів
2838
|
Встояти перед спокусами
2950
|
Чий новий керівник департаменту ЖКГ? «Витівка» плюсів та необережний початок року
2927
|
Труба теплу, непевний аеропорт та кандидат, який не знає
2657
|
Знову – Варварівській міст, ордалії у парламенті та «Липецьк – 2»
3095
|
Партизанська мовчанка Барни, миколаївський акцент президентських виборів та сканування бюджету
3309
|
Висування Порошенка, сварка у місцевій президентській пісочниці та безтурботні канадці
3835
|
Передвиборчий кошик Порошенка, енергія Демченко та повернення Сєнкевича
4591
|
Сєнкевич, який передумав, чудодійний Кормишкін та «калибростроение» від опоблоку
5243
|
Боротьба з корупцією без результату, турбота про безпеку чи атака на «хлібне» місце та «ненормальні» японці
4136
|
Це страшне слово – рейд!
4342
|
Реакція Порошенка, багатообіцяюча концесія та, - Хто найбільше нищить та рятує українців?
4422
|
Позитив не у тренді, когось «регіональне» минуле не відпускає та – біль…
4462
|
Обирайте! Але – відповідайте!
4239
|
Позеленим країну!
3845
|
Янукович 2.0
3677
|
А як ви пісяєте?
3712
|
Парашутів на всіх немає
3186
|
Годунов, Лжедмитрий, Мнишек и Сигизмунд нашего времени
3224
|
Запам’ятаємо їх такими, якими вони є…
2987
|
Поки ми живі – нічого не вирішено остаточно
2603
|
Сміттєві «сюрпризи», зухвалий Кормишкін та заочна розмова Путіна з Зеленським
2271
|
День Победы?
2162
|
Байдужі депутати, «дутий» PR Дятлова та чуйний до змін Кернес
2509
|
Час хаосу
2998
|
Генератор криз
2363
|
Не реванш, кажете…
2497
|
Я оглянулся посмотреть не оглянулась ли она, чтоб посмотреть не оглянулся ли я
2643
|
Реформи. Глибокі та докорінні. Просто зараз
2220
|
Кинокефалы, медные челюсти и букашка
2177
|
Альфочка, старий кінь та повна «дематюкація» країни
2323
|
Таргани і без параду
2574
|
Зеленеє жито ще й овес
2566
|
Ветераны и Папа Римский
2009
|
«Скорострєли» чекають на пунш
2438
|
Не Британія…
1900
|
Авторитаризм на марші
2058
|
Лохи всі ми
2266
|
Три варіанти та останній елемент
2340
|
Прості питання, лячний нардеп та мрія про 500 ескімо
2298
|
Не переконали…
4420
|
Saving Private Holovchenko від губернатора та Show Must Go On від опоблоку
2903
|
Маппет – шоу
4034
|
Корисні ідіоти або агенти ворога
2570
|
Неприроднє, страшно, та огидно – як Чужий
2537
|
Хто там у нас «малорос», а хто – «українка»?
3790
|
Наш Вінні Гамбінні
2215
|
Безславні засранці
2430
|
Найважливіший день
2004
|
На перепутті, справа Шеремета та Південний Медіа Форум
7249
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближче
4050
|
Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 року
5440
|
Грьобаний Екібастуз!
2785
|
«Боїнг», Оман, Куршевель та деякі питання моралі
4186
|
«Океан», туман з пустотою та Мордор
5000
|
«Мюнхен» навиворіт
5891
|
«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатів
8394
|
Плата за транспортування газу, «крайній націоналіст» Зеленський та «екологія» від МГЗ
7277
|
«Океан», як тест на місцевий патріотизм, ціна «дешевого» тепла та тімбілдинг «Слуг народу»
8366
|
Суди надії, війна Стадніка з обласною радою, загибель кохання та нові пригоди Володимира Аравійського
3770
|
Контрреволюція огидності
6687
|
Воювати проти всіх – це треба мати талант
3971
|
Гроби на колесах, знову «Океан», марні скарги Стадніка та нерозумні укрАїнці
3154
|
Таємний розподіл, вірус побєдобєсія та скажені пси реваншу
2846
|
Своєї зарази вистачає
2492
|
«Справедливість», яка нікого не врятує…
2544
|
Нові випробування для всіх нас
2322
|
Чума обом домам! Або коронавірус…
2516
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гості
2649
|
Феномен безпорадності
2314
|
Разброд и шатание
2325
|
«Океан» надії та нескінченний карантин?
2248
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політики
2406
|
Карантин накрився «Велюром», медреформа – Зеленським та Степановим, а два нардепи від СН – це сила!
2697
|
Буде цікаво
3320
|
Линдберг, Мосли, Квислинг и ОПЗЖ
1912
|
Нова сторінка в історії українських спецслужб
3391
|
Телеграм-шоу від СБУ замість реальної роботи
2124
|
Збірна солянка «Слуги народу» або будинок без фундаменту
2264
|
Захищати вітчизняного виробника? Не на часі, коли навколо порохоботи!
2026
|
Кава з Зеленським – дуже дорого, хорошая дєвочка та машина часу
2881
|
Лишився запах сосен… Краще вони не стануть
3171
|
Порохобот Зеленський
2850
|
Унітаз для Зеленського
3017
|
Хто в домі хазяїн, що вирішить безпорадний парламент, відбування «номерів» та дірка в дамбі
2815
|
Боротьба триває
2088
|
Коронавірус нас вітає знову, а впевненість нового очільника поліції насторожує
2377
|
Люди не хочуть бути рабами
2278
|
А який ваш вибір?
2385
|
Ковід, вибори та психічне здоров’я
2412
|
Ми пам’ятаємо
2401
|
Про шкарпетки
2475
|
О ситуации в городской ТВК
3190
|
Про динозаврів, вінегрет, відсутності контролю та бурхливе минуле колишнього голови облради
3516
|
Не адекватний
2242
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»
3120
|
Холодний Шуфрич, Кива поправляючий та Шайхет з Аваковим – переможці ковіда
2366
|
Випускайте повітря, Артеме Олександровичу
2056
|
Кіму з Зеленським та Медведчуку з Путіним – мої «вітання»!
2047
|
Перші – не завжди найкращі
1803
|
Шпагат Сєнкевича
2757
|
Шок, цирк та Невінчанний
2365
|
Чому одним можна, а іншим – ні? І про колаборацію
2020
|
Очі мають повилазити
2373
|
Світлана Федорова та скандал – синоніми, відоси та пости від ЗеКоманди які проблем не вирішують та росіяни, які люблять Путіна
1908
|
Аби не було «Николаевской народной республики», Євтушенко – хіба проблема лише у грубості? Зеленський – лютий націоналіст
2437
|
Не кам’яний вік, дєло Шарікова живєє всєх живих та російська відповідь цивілізації
2436
|
Дерева не винні, у всьому винувата тьотя і це не смішно, будьте як Perseverance
1451
|
Ми не в клубі і скільки коштують діти?
1493
|
Хто такий Володимир Зеленський? І про показуху
1399
|
Християни та католики
1283
|
Грьобані маски
1962
|
Тунель з портретом Магди Ґебельс
1766
|
Небувалий локдаун, дивне енергезбереження, треш та ганьба у Верховній Раді
1878
|
Боже, за що все це нам!
1748
|
Танечка, я ни черта вас не понимаю!
1640
|
Казкова "Казка" та дивні методи боротьби за якість медичних послуг Ірини Шамрай
1997
|
Сім’я Ангелів
1405
|
Про «Свято Перемоги 9 травня»
1181
|
Необучаємий
1963
|
А давайте пожиттєво!
1802
|
Про українську вишиванку
1229
|
Хто гонить фуфло?
2307
|
Вчора – по 5. Сьогодні – по 7. Але різниці – ніякої…
2168
|
Білоруське не можна
1844
|
П’ять років та мідні заклепки на кожній версті
1798
|
Смерть наливайкам, корупції не існує та чи покарає РНБО за преференції російському всіх?
1809
|
Українці житимуть довше, але тільки ті, які переживуть це
2079
|
Їх має бути принижено, решта - піар
1859
|
Аморальне святкування та Слава великій компартії Китаю!
1262
|
Бутафорський патріотизм
1495
|
Впевнено до прірви
2448
|
Регламент слід виконувати та піструном по державі
1880
|
Свято наближається, або як Володька МВФ построїл…
2492
|
Про політичні (не політичні) переслідування
1645
|
Відповідатиме кожний за своє
1472
|
Подякуємо Володимиру Володимировичу за Володимира Олександровича
1651
|
Про гідність та самоповагу
868
|
Атракціон нечуваної щедрості за чужий рахунок
1033
|
Пишаємось тим, що були частиною імперії! Повернемось туди?
840
|
Станислав МартиросовБлоггер
|Депутат Николаевского областного совета 6 созыва, депутат Николаевского городского совета 8 созыва
Вітаємо всіх президентів та всі сосни!
Україна з 23 жовтня знаходиться у жовтій карантинній зоні. Це обумовлено зростанням рівня захворюваності на Ковід-19. Як відмічалось на засіданні Уряду, на якому було прийнято рішення про повернення всіх областей до карантинних обмежень, абсолютна більшість важких хворих, хворих, які потребують госпіталізації, тобто, таких, які хворіють важко, - це НЕ вакциновані люди. Саме тому, на відміну від жовтих зон які були раніше, відтепер діятимуть оновлені правила. Установи, бізнеси, навчальні заклади зможуть працювати без обмежень, якщо не менше 80% працівників та/або відвідувачів матимуть хоча б одне щеплення.
Як це працює, подивимось на прикладі Миколаєва. Якщо дитячі садочки, початкові класи у звичайних школах та спеціальні школи працюватимуть, незалежно від кількості вакцинованих працівників, то у третині миколаївських шкіл старша школа переходить на дистанційну форму навчання, причина – не вакциновано 80% працівників цих шкіл.
В той самий час, в Миколаєві повністю, тобто, двома вакцинами вакцинцувалось менше 20% населення, однією – більше. Тоді, коли для вакцинації є купа можливостей, навіть у вихідні дні. І вакцини є. Ба більше, відтепер працівників міністерств та державних органів влади зобов’яжуть вакцинуватися.
Отже, що ми маємо на початок осені 2021 року – другого року світової пандемії короновірусу? В той час, як країни, в яких щеплено більшість населення скасовують більшість карантинних обмежень, що негайно відбивається на темпах зростання їх ВВП, Україну накриває чергова хвиля COVID-19. Стрімко зростає кількість хворих та госпіталізованих. Абсолютна більшість серед тих, хто переносить хворобу важко – не вакциновані. А таких серед українців – більшість. Попри те, що вакцини є, можливість їх отримати також є. І фактичний поділ українців на два сорти, на жаль, лише викличе незадоволення та соціальну напругу, але не допоможе приборкати пандемію. Вакциновані люди також хворіють, просто легше і з меншим ризиком важких ускладнень і при цьому вони можуть інфікувати невакцинованих. Отже – на нас неодмінно чекають нові локдауни, нові жорсткі обмеження, нові смерті, нові втрати для бізнесів та людей. Але тепер українцям немає на кого нарікати. Зрештою, життя, відповідно до середньовічних забобонів, невігластво та вперте небажання дорослішати, незалежно від віку, має свою ціну. Яку змушені платити всі, навіть ті, хто у 21 столітті намагається жити, як у 21 столітті, а не як у 14-му.
23 вересня Верховна Рада проголосувала у другому читанні так званий закон про олігархів, який передбачає суттєві обмеження конституційних прав тих, кого буде визнано тими самими олігархами. Прийняття законопроекту відбувалось наполегливо – більшість, яка складалась із «Слуг народу», груп «За майбутнє», «Довіра», частини фракції «Голос» і позафракційних, спочатку проголосували процедуру розгляду законопроекту, яка позбавляє народних депутатів можливості наполягати в сесійній залі на своїх поправках, що є невід’ємною частиною прав народних депутатів і протирічить Регламенту Верховної Ради та Конституції. Але більшість перла, як танк. Після цього процедура тривала бурхливо. Опозиція намагалась блокувати трибуну та скандували гасла проти диктатури, але каток більшості було не зупинити.
Що не так з цим законом? Абсолютна більшість європейських, і не тільки, експертів та критиків говорять про те, що він ніяк не усуває основи олігархії – монополії в певних галузях економіки та паразитування на державному бюджеті. Натомість, він дає можливості Зеленському та його найближчому оточенню призначати через абсолютно слухняну Раду Національної безпеки та оборони олігархів та відбирати у них медіа-активи, позбавляючи їх цілої низки конституційних прав. Фактично, йдеться про позасудове вибіркове переслідування певних осіб в неконституційний спосіб. Кого переслідувати – вирішуватиме Зеленський та невеличка купка людей. Йдеться про встановлення режиму необмеженої особистої влади Володимира Зеленського та його найближчого оточення. Йдеться про спробу такого собі римейку путінської Росії або лукашенківської Білорусі. Зі всіма відповідними наслідками.
До речі, саме прийняття закону викликало відчуття дежавю. Воно дуже нагадувало голосування диктаторських законів 16 січня – з порушенням процедури, та ратифікацію харківських угод – із стійким спікером. У всіх випадках прийняті акти призвели до дуже серйозних негативних наслідків, не зважаючи на те, що ті, хто їх приймав були переконані у тому, що вони на коні і будуть знаходитися там вічно. І особисто я не бачу, чому зараз має статися інакше. Зрештою, ходіння по граблях, як і життя за нормами 14-ого сторіччя, коли на дворі 21-е має свою справедливу ціну. Яку, знову ж таки, змушені будуть заплатити всі.
До речі, щодо найближчого оточення Зеленського. 22 вересня авто із першим помічником Володимира Олександровича Сергієм Шефіром обстріляли. Сам він не постраждав, було поранено водія. І це, безумовно, злочин, якого не може бути у країні, яка прагне бути членом НАТО та Євросоюзу, а не повертається у 90-і роки минулого століття пострадянського простору. Найцікавіше в цій історії – реакція самого Зеленського та силової вертикалі на таку подію.
Володимир Олександрович, знаходячись на тому боці планети знаходить час для запису чергового відео. Він починає свою промову з цієї події на сесії Генеральної асамблеї ООН, мовляв, таку велику ціну мусить платити за… реформи. А міністр внутрішніх справ називає цей злочин жахливим, наче інші подібні злочини є більш привабливими чи не жахливими. І для його розслідування залучають просто безпрецедентні сили з водолазами. При чому сам Шефір не пов’язує напад на нього із своєю державною діяльністю – він, будучи першим помічником президента, займається справами «95-го кварталу». І всі вони в один голос говорять, що метою замаху був Зеленський, але він стійкий та його збити із істинного шляху неможливо.
Із всіх цих сигналів, можна зробити наступний, цілком справедливий висновок. Володимир Зеленський найбільше довіряє своєму найближчому оточенню – вихідцям з 95 кварталу. Він підбирає кадри не за ознакою професійності чи ідейності, а за ознакою особистої відданості. Він прагне до встановлення режиму особистої влади, до авторитаризму. Демократія із її процедурами, обмеженнями та правилами для нього, та його команди – незрозумілі перешкоди на шляху до бажаної мети.
І значній частині українських громадян, судячи із результатів соціологічних досліджень, такий підхід до управління держави подобається. І вони мріють лише про одне – опинитися у команді Зеленського, або у будь якій іншій, яка прийде на заміну цій. Власне, це і є відповіддю на питання чому Україна досі не в НАТО та ЄС.
За цим кланяюся – побачимось.
|
Закошмарить Сенкевича
7024
|
Об «императивном мандате»
5747
|
Зацентралили
5468
|
Страсти по декоммунизации
5394
|
Генетическая память
4308
|
Сварить лягушку
6697
|
При Викторе Федоровиче такого не было…
5506
|
Чума на ваши все дома!
5418
|
Синусоида
4330
|
Доктор Хаус и все - все - все, или немного об иммунологии
4572
|
Война миров
5109
|
Чего изволите?
4422
|
С праздником освобождения
4944
|
Николаевские провы
4230
|
Россотрудники
4647
|
О людях и собаках
5235
|
Все уже было и все еще будет
5316
|
Голубь сизокрылый
4520
|
О мухах
5174
|
Усатые — бородатым
4511
|
«Не смешите наши «Руты»
5893
|
Реванш под видом шизофрении
5058
|
Лучше бы пил и курил
6751
|
Гопота ты моя, гопота!
5943
|
Не ходите дети в Африку гулять!
4508
|
Не молчание ягнят
4573
|
Недоразумение
5491
|
Не Майдан
3837
|
Про Zorro
3453
|
Город и мир: обзор недели 20 - 26 ноября
4581
|
Город и мир: Обзор недели 27 ноября – 3 декабря
4645
|
Саакашвили на крыше. Путин на заводе. Бюджету развития 2018 - кырдык.
4844
|
«Команда» от Казаковой, «аренда помещений» от Саакашвили и «выбор» россиян
5788
|
Петля времени
3960
|
Несчастливый аэропорт, земля раздора и депутатские ссоры
4833
|
Новогодний гепатит, «пикирующий» аэропорт и «милосердие» от Московского патриархата
4117
|
Депутатский саботаж, замы «с душком» и святой Ленин
5589
|
«Копейкино» дело, гарбуза – АМПУ, праздники кончились
3970
|
Наш ответ Чемберлену
4099
|
Молчание ягнят
4068
|
Цена проезда, общественный бюджет и красное авто на орбите
4099
|
«Тайная вечеря» с Савченко, Саакашвили улетел, а учителя массово «отдыхают»
4229
|
Он хороший!
4072
|
Богатства у них много, порядка только нет
3616
|
Сколько денег в кошельке, кадровые перемены, в ожидании нового Брежнева
3432
|
Николаевский аэропорт – от скандалов к трагедии, Сенкевич – на коне, а мир на пороге «холодной войны»
4617
|
Почему падают грузики, что такое «авантюрные наклонности» и праздник бокса в Николаеве
3945
|
«Браво» из Кремля, весна - сенкевичи вернулись, скандал в «благородном семействе»
3410
|
Дважды в одну реку
3447
|
Молоко
2963
|
Фронда принцев
3005
|
Взять свое любой ценой
2614
|
Очаровательные инопланетяне
2996
|
Как в Ватикане, но шесть веков тому назад
3144
|
Бесовский полк
4062
|
Трамваи и учителя перебьются; бомж Вася – это важно; Хмельницкий пошел, – на очереди Николаев?
4343
|
«Мостровосхитители»
3270
|
Добрый Санта Клаус Порошенко, необратимость расплаты и праздник футбола
3521
|
Украсть своего Эйхмана
3339
|
Распределение бюджета, очередной импичмент, «лавры» Януковича и шоу от Трампа
3378
|
Тарифы на проезд – поднять нельзя оставить, страсти по департаменту ЖКХ и продолжение шоу Трампа
3545
|
Свершилось! Полноправные собаки. Кому выгодно?
4024
|
Полгода прошло – итоги. Трекеры? Расписание? – Не, не слышали. Средневековая тьма. Праздник ВМC
3296
|
Крепостные горожане, «собачья» битва, нервный Трамп
3765
|
«Робин Гуд» по-николаевски, Сенкевич – forever, а бюджет – по-боку
3968
|
И вновь продолжается бой!
3794
|
Предел терпения и предвыборный чёс
3159
|
А Васька слушает…
3223
|
Не праздничные заметки…
3087
|
Горячее лето, переходящее в осень
2981
|
Слава котам!
3551
|
Змея, кусающая себя за хвост
3441
|
Не догнали, но хоть согрелись…
3665
|
Чи матиме ми силу це слухати?...
3692
|
Самоуправление, которое мы заслужили…
3824
|
Томос, рандеву с Арнольдом и депутаты – «особи»
3594
|
Щось затівається, косякі – не наші і Миколаїв – як законодавець політичної моди…
3285
|
Сни на мільярд, кому належіть свято і хто відповість за ЖКГ?
3042
|
«Священна корова» опоблоку, недолуга служба і прорив в аеропорті
3298
|
«Дно» ЖКГ, до нас іде Омелян, та цікава історія з «Хлопчиком з бичками»
3660
|
Серйозна розмова, удар по Сєнкевичу та привиди у міськраді
3629
|
«Птахи» у небі і на землі, та відчуття дежавю 2014-го
2702
|
Воєнний стан – миколаївські аспекти
3082
|
«Зрада» з «Океаном», Томос наближається і опоблок, як фактор перемоги Порошенко
3212
|
Гачок для Сєнкевича, кумівство навпаки та Труба збагачений і вражений
2822
|
Шлюбна ніч БПП та Опоблоку, Сєнкевич без тріщини та Шуфрича б’ють – то до виборів
2838
|
Встояти перед спокусами
2950
|
Чий новий керівник департаменту ЖКГ? «Витівка» плюсів та необережний початок року
2927
|
Труба теплу, непевний аеропорт та кандидат, який не знає
2657
|
Знову – Варварівській міст, ордалії у парламенті та «Липецьк – 2»
3095
|
Партизанська мовчанка Барни, миколаївський акцент президентських виборів та сканування бюджету
3309
|
Висування Порошенка, сварка у місцевій президентській пісочниці та безтурботні канадці
3835
|
Передвиборчий кошик Порошенка, енергія Демченко та повернення Сєнкевича
4591
|
Сєнкевич, який передумав, чудодійний Кормишкін та «калибростроение» від опоблоку
5243
|
Боротьба з корупцією без результату, турбота про безпеку чи атака на «хлібне» місце та «ненормальні» японці
4136
|
Це страшне слово – рейд!
4342
|
Реакція Порошенка, багатообіцяюча концесія та, - Хто найбільше нищить та рятує українців?
4422
|
Позитив не у тренді, когось «регіональне» минуле не відпускає та – біль…
4462
|
Обирайте! Але – відповідайте!
4239
|
Позеленим країну!
3845
|
Янукович 2.0
3677
|
А як ви пісяєте?
3712
|
Парашутів на всіх немає
3186
|
Годунов, Лжедмитрий, Мнишек и Сигизмунд нашего времени
3224
|
Запам’ятаємо їх такими, якими вони є…
2987
|
Поки ми живі – нічого не вирішено остаточно
2603
|
Сміттєві «сюрпризи», зухвалий Кормишкін та заочна розмова Путіна з Зеленським
2271
|
День Победы?
2162
|
Байдужі депутати, «дутий» PR Дятлова та чуйний до змін Кернес
2509
|
Час хаосу
2998
|
Генератор криз
2363
|
Не реванш, кажете…
2497
|
Я оглянулся посмотреть не оглянулась ли она, чтоб посмотреть не оглянулся ли я
2643
|
Реформи. Глибокі та докорінні. Просто зараз
2220
|
Кинокефалы, медные челюсти и букашка
2177
|
Альфочка, старий кінь та повна «дематюкація» країни
2323
|
Таргани і без параду
2574
|
Зеленеє жито ще й овес
2566
|
Ветераны и Папа Римский
2009
|
«Скорострєли» чекають на пунш
2438
|
Не Британія…
1900
|
Авторитаризм на марші
2058
|
Лохи всі ми
2266
|
Три варіанти та останній елемент
2340
|
Прості питання, лячний нардеп та мрія про 500 ескімо
2298
|
Не переконали…
4420
|
Saving Private Holovchenko від губернатора та Show Must Go On від опоблоку
2903
|
Маппет – шоу
4034
|
Корисні ідіоти або агенти ворога
2570
|
Неприроднє, страшно, та огидно – як Чужий
2537
|
Хто там у нас «малорос», а хто – «українка»?
3790
|
Наш Вінні Гамбінні
2215
|
Безславні засранці
2430
|
Найважливіший день
2004
|
На перепутті, справа Шеремета та Південний Медіа Форум
7249
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближче
4050
|
Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 року
5440
|
Грьобаний Екібастуз!
2785
|
«Боїнг», Оман, Куршевель та деякі питання моралі
4186
|
«Океан», туман з пустотою та Мордор
5000
|
«Мюнхен» навиворіт
5891
|
«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатів
8394
|
Плата за транспортування газу, «крайній націоналіст» Зеленський та «екологія» від МГЗ
7277
|
«Океан», як тест на місцевий патріотизм, ціна «дешевого» тепла та тімбілдинг «Слуг народу»
8366
|
Суди надії, війна Стадніка з обласною радою, загибель кохання та нові пригоди Володимира Аравійського
3770
|
Контрреволюція огидності
6687
|
Воювати проти всіх – це треба мати талант
3971
|
Гроби на колесах, знову «Океан», марні скарги Стадніка та нерозумні укрАїнці
3154
|
Таємний розподіл, вірус побєдобєсія та скажені пси реваншу
2846
|
Своєї зарази вистачає
2492
|
«Справедливість», яка нікого не врятує…
2544
|
Нові випробування для всіх нас
2322
|
Чума обом домам! Або коронавірус…
2516
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гості
2649
|
Феномен безпорадності
2314
|
Разброд и шатание
2325
|
«Океан» надії та нескінченний карантин?
2248
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політики
2406
|
Карантин накрився «Велюром», медреформа – Зеленським та Степановим, а два нардепи від СН – це сила!
2697
|
Буде цікаво
3320
|
Линдберг, Мосли, Квислинг и ОПЗЖ
1912
|
Нова сторінка в історії українських спецслужб
3391
|
Телеграм-шоу від СБУ замість реальної роботи
2124
|
Збірна солянка «Слуги народу» або будинок без фундаменту
2264
|
Захищати вітчизняного виробника? Не на часі, коли навколо порохоботи!
2026
|
Кава з Зеленським – дуже дорого, хорошая дєвочка та машина часу
2881
|
Лишився запах сосен… Краще вони не стануть
3171
|
Порохобот Зеленський
2850
|
Унітаз для Зеленського
3017
|
Хто в домі хазяїн, що вирішить безпорадний парламент, відбування «номерів» та дірка в дамбі
2815
|
Боротьба триває
2088
|
Коронавірус нас вітає знову, а впевненість нового очільника поліції насторожує
2377
|
Люди не хочуть бути рабами
2278
|
А який ваш вибір?
2385
|
Ковід, вибори та психічне здоров’я
2412
|
Ми пам’ятаємо
2401
|
Про шкарпетки
2475
|
О ситуации в городской ТВК
3190
|
Про динозаврів, вінегрет, відсутності контролю та бурхливе минуле колишнього голови облради
3516
|
Не адекватний
2242
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»
3120
|
Холодний Шуфрич, Кива поправляючий та Шайхет з Аваковим – переможці ковіда
2366
|
Випускайте повітря, Артеме Олександровичу
2056
|
Кіму з Зеленським та Медведчуку з Путіним – мої «вітання»!
2047
|
Перші – не завжди найкращі
1803
|
Шпагат Сєнкевича
2757
|
Шок, цирк та Невінчанний
2365
|
Чому одним можна, а іншим – ні? І про колаборацію
2020
|
Очі мають повилазити
2373
|
Світлана Федорова та скандал – синоніми, відоси та пости від ЗеКоманди які проблем не вирішують та росіяни, які люблять Путіна
1908
|
Аби не було «Николаевской народной республики», Євтушенко – хіба проблема лише у грубості? Зеленський – лютий націоналіст
2437
|
Не кам’яний вік, дєло Шарікова живєє всєх живих та російська відповідь цивілізації
2436
|
Дерева не винні, у всьому винувата тьотя і це не смішно, будьте як Perseverance
1451
|
Ми не в клубі і скільки коштують діти?
1493
|
Хто такий Володимир Зеленський? І про показуху
1399
|
Християни та католики
1283
|
Грьобані маски
1962
|
Тунель з портретом Магди Ґебельс
1766
|
Небувалий локдаун, дивне енергезбереження, треш та ганьба у Верховній Раді
1878
|
Боже, за що все це нам!
1748
|
Танечка, я ни черта вас не понимаю!
1640
|
Казкова "Казка" та дивні методи боротьби за якість медичних послуг Ірини Шамрай
1997
|
Сім’я Ангелів
1405
|
Про «Свято Перемоги 9 травня»
1181
|
Необучаємий
1963
|
А давайте пожиттєво!
1802
|
Про українську вишиванку
1229
|
Хто гонить фуфло?
2307
|
Вчора – по 5. Сьогодні – по 7. Але різниці – ніякої…
2168
|
Білоруське не можна
1844
|
П’ять років та мідні заклепки на кожній версті
1798
|
Смерть наливайкам, корупції не існує та чи покарає РНБО за преференції російському всіх?
1809
|
Українці житимуть довше, але тільки ті, які переживуть це
2079
|
Їх має бути принижено, решта - піар
1859
|
Аморальне святкування та Слава великій компартії Китаю!
1262
|
Бутафорський патріотизм
1495
|
Впевнено до прірви
2448
|
Регламент слід виконувати та піструном по державі
1880
|
Свято наближається, або як Володька МВФ построїл…
2492
|
Про політичні (не політичні) переслідування
1645
|
Відповідатиме кожний за своє
1472
|
Подякуємо Володимиру Володимировичу за Володимира Олександровича
1651
|
Про гідність та самоповагу
868
|
Атракціон нечуваної щедрості за чужий рахунок
1033
|
Пишаємось тим, що були частиною імперії! Повернемось туди?
840