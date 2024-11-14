Створили таблицю: миколаївцям розповіли, де дізнаватися ситуацію по опаленню у місті

Опалення у Миколаєві. Фото з відкритих джерел

Департамент ЖКГ Миколаєва створив таблицю, щоб оновлювати дані щодо ситуації з опаленням у місті.

Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

«Для зручності мешканців багатоповерхівок, де відсутнє тепло, на сторінці Департаменту ЖКГ Миколаївської міської ради створили таблицю, що оновлюється в реальному часі», — зазначив він.

У цій таблиці будуть вказувати багатоквартирні будинки, де з різних причин у квартирах поки немає тепла.

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«Якщо ваш будинок не вказаний у таблиці, але у вашій квартирі холодні батареї, будь ласка, пишіть у приватні повідомлення Департаменту ЖКГ. Кожна заявка буде розглянута, і з вами зв'яжуться відповідальні люди для вирішення питання», — додав він.

Нагадаємо, що через два тижні після початку опалювального сезону жителям будинку на вулиці Космонавтів, 68-А, які скаржилися на відсутність тепла, нарешті подали його до квартир.

Опалювальний сезон-2024/25 у Миколаєві?

Опалювальний сезон у Миколаєві мав стартувати з 1 листопада. Відповідне рішення прийняв виконком міськради.

Ще під час конференції з відновлення України в Берліні у червні 2024 року мер Миколаєва Олександр Сєнкевич доповів голові правління НАК «Нафтогаз України» Олексію Чернишову, як місто готується до старту опалювального сезону.

Сам Олексій Чернишов у коментарі «МикВісті» пообіцяв контролювати, щоб цього року Миколаївська ТЕЦ була готова до опалювального сезону.

Пізніше Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич заявив, що при старті опалювального сезону в 2024 році Миколаївська ТЕЦ врахує всі минулорічні помилки.

До цього повідомлялось, що у Миколаєві не встигнуть збудувати нову тепломережу по вулиці Пограничній до початку опалювального сезону 2024-2025 через відсутність коштів. Хоча директор Миколаївської ТЕЦ Дмитро Мирошниченко запевнив, що працівники встигнуть завершити ці ремонтні роботи.

Водночас нова тарифна політика «Миколаївоблтеплоенерго» передбачатиме введення постійної абонентської плати протягом всього року, а під час опалювального сезону населенню необхідно буде додатково сплатити подачу теплоносія у помешкання.

Станом на 2 вересня об'єкти інфраструктури Миколаївщини були підготовлені до нового опалювального сезону на 78%.

А на підприємстві «Миколаївоблтеплоенерго» наголосили на критично низькому рівні підготовки мереж житлових будинків керуючими компаніями. Лише 8% будинків, теплопостачальником яких отримали акти готовності систем.

В свою чергу підприємство «Миколаївська ТЕЦ» планувало до 15-20 жовтня завершити всі роботи із заміни зношений мереж.