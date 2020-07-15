Кабинет министров на заседании 15 июля освободил от арендной платы некоторые категории арендаторов на период действия карантина.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в Facebook.

Он пояснил, что речь идет о площадях и зданиях, которые принадлежат государству.

«Да, будет определено несколько категорий: полное освобождение, оплата 50% или 25% от арендной платы. Расчет происходит по методике. Это позволит сохранить и поддержать украинский бизнес», — написал министр.

Ранее сообщалось, что Кабинет Министров Украины выделил 7,4 миллиарда гривен из фонда борьбы с COVID-19 на повышение зарплат медицинским и другим работникам с 1 сентября.