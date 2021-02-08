Николаевская городская больница №5 закупила кислорода на 2,1 миллиона гривен.

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.

Согласно данным сайта, закупка проводилась больницей по упрощенной системе в связи с тем, что жидкий кислород находится в списке товаров, которые приобретаются с целью осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения, локализацию вспышек, эпидемий и пандемий коронавирусной болезни (COVID-19).

В понедельник, 8 февраля больница заключила договор с частным акционерным обществом «Линде газ Украина» на сумму в 2 миллиона 112 тысяч гривен. За эту сумму подрядчик до конца года должен предоставить больнице 352 тонны кислорода.

Отметим, что согласно данным сайта Министерства юстиций Украины компания «Линде газ Украина» была зарегистрирована в городе Днепр, 21 год назад. Основным видом ее деятельности является производство промышленных газов.

Напомним, глава Николаевской ОГА Виталий Ким заявлял, что до конца 2020 года в больницах Николаевской области, где лечат пациентов с COVID-19, оборудуют 1312 кислородных точек и заработают 775 кислородных концентраторов.