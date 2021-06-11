В николаевском порту «Ника-Тера» модернизировали лабораторию для ускорения проведения анализов качества сельскохозяйственных грузов.

Модернизация является частью Программы по увеличению пропускной способности порта, информируют в пресс-службе предприятия.

Лаборатория оснащена автоматизированным спектрометром FT-NIR MPA II Multi Purpose Analyzer, немецкой компании Bruker Optics, стоимость которого составляет более 3 миллионов гривен. Это позволит анализировать качество растительных масел, шрота подсолнечника и зерновых.

Скорость проведения арбитражных анализов грузов теперь уменьшится с 2-х суток до 1 минуты. Инновационное оборудование позволяет оперативно выявлять порчу или фальсификат при приеме грузов, точно определяя качество продукта.

— Мы внедряем лучшие решения глобальной портовой отрасли. Сейчас все исследования полностью автоматизированы. Мы порт нового поколения, поэтому внедряем один из ключевых принципов нашего сервиса — делать для клиента все максимально быстро, — прокомментировал СЕО порта «Ника-Тера» Алим Агакишиев.

В конце мая сообщалось, что в порту «Ника-Тера», входящем в Group DF, установлено сразу два новых рекорда скорости погрузки зерновых грузов.