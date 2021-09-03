В Коблево на Николаевщине продолжается капитальный ремонт детского садика «Солнышко».

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской облгосадминистрации.

В результате реализации программы президента Украины Владимира Зеленского «Большое Строительство» здесь будет создана комфортная среда для работы коллектива и пребывания воспитанников учреждения.

Проектная мощность заведения — 160 мест. На момент начала восстановительных работ садик посещали 122 ребенка, в учреждении работают 19 сотрудников.

Отмечается, что на каждом этапе работ осуществляется строгий контроль качества.

Как сообщалось ранее, в ходе ремонта помещения перепланируют пищеблок. Интересные идеи реализуют в оформлении участков на прилегающей территории, установят более современное оборудование, красивое и безопасное для детей.

Пресс-релиз