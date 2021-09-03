В Коблево на Николаевщине продолжается капитальный ремонт детского садика «Солнышко».
Об этом сообщает пресс-служба Николаевской облгосадминистрации.
В результате реализации программы президента Украины Владимира Зеленского «Большое Строительство» здесь будет создана комфортная среда для работы коллектива и пребывания воспитанников учреждения.
Проектная мощность заведения — 160 мест. На момент начала восстановительных работ садик посещали 122 ребенка, в учреждении работают 19 сотрудников.
Отмечается, что на каждом этапе работ осуществляется строгий контроль качества.
Как сообщалось ранее, в ходе ремонта помещения перепланируют пищеблок. Интересные идеи реализуют в оформлении участков на прилегающей территории, установят более современное оборудование, красивое и безопасное для детей.
Пресс-релиз
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В Коблево на Николаевщине продолжается капитальный ремонт детского садика «Солнышко».
Об этом сообщает пресс-служба Николаевской облгосадминистрации.
В результате реализации программы президента Украины Владимира Зеленского «Большое Строительство» здесь будет создана комфортная среда для работы коллектива и пребывания воспитанников учреждения.
Проектная мощность заведения — 160 мест. На момент начала восстановительных работ садик посещали 122 ребенка, в учреждении работают 19 сотрудников.
Отмечается, что на каждом этапе работ осуществляется строгий контроль качества.
Как сообщалось ранее, в ходе ремонта помещения перепланируют пищеблок. Интересные идеи реализуют в оформлении участков на прилегающей территории, установят более современное оборудование, красивое и безопасное для детей.
Пресс-релиз