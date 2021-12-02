В Николаевской облгосадминистрации отменили торги на разработку проектно-сметной документации реконструкции детской областной клинической больницы за 11,3 миллиона гривен и объявили новые.

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.

1 декабря в системе появилось сообщение об отмене объявленных 5 ноября торгов из-за «невозможности устранения выявленных нарушений законодательства в сфере публичных закупок».

Отмечается, что был нарушен срок рассмотрения тендерного предложения. Сам аукцион прошел 23 ноября, в этот же день ОГА опубликовала протокол раскрытия.

В торгах принимали участие три предприятия. Одесская фирма ООО «ПСК «Ариант» не стала сбрасывать предложенную Департаментом архитектуры ОГА цену — 11 миллионов 350 тысяч гривен. Николаевское ООО «Конкорд Проект» уступило 1 тысячу гривен. Частное предприятие из Киева «Саби» предложило наиболее выгодную цену — 9 миллионов 721 тысячу 133 гривны.

Однако в связи с нарушением тендерного законодательства проект был отменен.

Новые торги объявили вчера, 1 декабря. Теперь начало аукциона запланировано на 17 декабря. Цена и условия остались неизменными.

Как сообщалось, победитель торгов должен будет сдать проект до 30 марта 2022 года. Отметим, что в техзадании речь идет о реконструкции всех отделений и корпусов, с частичной перепланировкой внутренних помещений.

Также проект должен предполагать создание регионального центра детской онкогематологии. Кроме того, на территории медучреждения планируют построить инфекционное отделение (4 этажа) с отдельным доступом и бактериологической лабораторией.

Предполагается и строительство очистных сооружений. Проект должен предусматривать доступность для маломобильных групп населения, частичную замену медоборудования и мебели, обустройство территории — дорожек, проездов, установку детских площадок, озеленение. А также LED-подсветку корпусов больницы. Общая площадь застройки — 4680 м2.

Напомним, в ОГА также объявили тендер на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию взрослой (за 19,7 миллиона гривен) областной больницы. 29 сентября облсовет выделил на проекты по 2 миллиона гривен, еще 6 миллионов предусмотрены из госбюджета.

Как рассказал глава облгосадминистрации Виталий Ким, примерно 20 миллионов гривен, которых не хватает на оплату проектов реконструкции взрослой и детской областных больниц, ОГА будет просить у Николаевского облсовета. Если депутаты откажут — поддержку будут искать у нардепов.

Ранее губернатор Николаевщины Виталий Ким пообещал депутатам, что из госбюджета выделят деньги на реконструкцию 4-х объектов — областного яхт-клуба, спортивной базы «Спартак» и двух областных больниц.

Перед этим в ОГА заявили о том, что государство даст 1 миллиард 150 миллионов гривен на реконструкцию областной клинической и областной детской больниц.

При этом депутат Николаевского облсовета от «Слуги народа» Виталий Порхун считает, что нужно провести анализ незаконченных строительств в регионе, завершить начатое, и только после этого выделять деньги на новые проекты.

Напомним, что во время ток-шоу выяснилось, что Николаевская облгосадминистрация потратила на установку гигантского флага деньги, выделенные областным и городским советом на реконструкцию сквера «Юных героев». Замглавы облсовета, представитель «ОПЗЖ» Владимир Фроленко возмутился, что сквер «Юных героев», на реконструкцию которого облсовет выделил деньги, так и не отремонтировали, а только установили огромный флагшток.