Исполняющий обязанности директора областного КП «Николаевский международный аэропорт» Петр Кызым заявил, что предприятие изучает перспективы открытия прямых рейсов во Львов с уточнением, что «потенциала пока не видим».

Такая информация прозвучала во вторник, 25 января, в ходе пресс-конференции, передают НикВести.

При этом прозвучало, что борт «Мотор Сич» зашел на базирование в «Николаевском международном аэропорту», мол, это уже не просто «залетный и оборотный рейс».

— «Мотор Сич» зашла на базирование в «Николаевском международном аэропорту». Мы рассматриваем различные направления. Они, в свою очередь, открыли направление во Львов, но через посадку в Киеве. Если есть желающие, то уже сейчас можно оправиться во Львов. Прямые рейсы сейчас изучаются, но потенциала пока не видим. Проанализируем пассажиропоток и запрос… Будет запрос — будет рейс. Мы это еще проходим, — сказал Петр Кызым.

Он добавил, что в николаевском аэропорту также изучают потенциал рейсов в Харьков и Запорожье.

— Пока на сегодня не понимаем, сколько пассажиров там будет, — заключил Петр Кызым.

Прозвучало, что руководство аэропорта хочет заказать социологическое исследование на предмет потребительского спроса пассажиров.

Ранее Петр Кызым рассказал о планах привлечь 1 миллиард 300 миллионов гривен от участия в программе президента «Большое строительство».

До этого депутаты Николаевского городского совета поддержали выделение из бюджета города 14,5 миллионов гривен на развитие международного аэропорта «Николаев».

Напомним, что глава Николаевского областного совета Анна Замазеева просит премьер-министра Дениса Шмыгаля 1,2 миллиарда гривен на развитие международного аэропорта «Николаев».

Также исполняющий обязанности директора «Николаевского международного аэропорта» Пётр Кызым попросил выделить из бюджета области 25 миллионов гривен для решения «точечных» проблем предприятия. Позже стало известно, что КП «Николаевский международный аэропорт» собирается открыть кредитную линию под залог своего имущества.

Помимо этого сообщалось, что часть техники, передачу которой на баланс аэропорта в октябре 2020 года согласовал облсовет, забрали другие аэропорты. Депутат облсовета Александр Мосин заявил, что перед сменой руководства «Николаевского международного аэропорта», его счета были обнулены, а на свободные средства были объявлены тендеры.