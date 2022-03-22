Датская логистическая компания Maersk решила полностью свернуть работу в России и продать свои активы там после того, как три недели назад сильно ограничила свою работу с агрессором.

Об этом идет речь в письме компании своим клиентам, сообщает российский Интерфакс. Копию письма также опубликовал украинский предприниматель Денис Довгополый.

В письме говорится, что датская компания останавливает работу в России и продает свои активы в стране. Для клиентов, чьи грузы находятся в процессе доставки, компания «сделает все возможное для выполнения своих обязательств и доставки груза до точки прибытия».

В то же время Maersk останавливает прием новых букингов на всех своих сервисах, в том числе трансконтинентальных железнодорожных, океанских и авиационных, в Россию и из России.

— Выполнение нормативных документов и ограничительных мер, введенных правительствами зарубежных стран в отношении РФ, а также ожидаемая экономическая турбулентность в экономике страны не позволяют нам продолжать свою деятельность в России, — говорится в письме компании.

Какая ситуация в Украине?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – российские войска нарушили украинскую госграницу. В Украине ввели военное положение.

В настоящее время НАТО отказывается закрыть небо над Украиной, чтобы предотвратить бомбардировку российской авиацией украинских городов. В Альянсе считают, что так они вступят в конфликт с РФ. В то же время такую позицию критикует президент Владимир Зеленский.

Уже состоялось четыре этапа переговоров украинской и российской делегаций о шагах по достижению мира. Хотя о нужных Украине результатах стороны не договорились, они пришли к общему решению по организации гуманитарных коридоров. Однако оккупанты нарушили эти договоренности, продолжив обстрелы по жилой инфраструктуре Волновахи и Мариуполя. По словам украинской стороны, позиция России значительно смягчилась.

Также в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупационные войска россии за первые 20 дней своего вторжения в Украину использовали почти весь комплект крылатых ракет морского базирования «Калибр» и оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер».

При этом в Генштабе предупредили о возможном использовании российско-оккупационными войсками высокоточного оружия. В частности, речь идет о применении гиперзвуковых ракетных систем «Кинжал» и«Бастион».

За последние сутки российские войска снизили интенсивность нанесения ударов авиацией. Сейчас противник активизировал использование беспилотников, пытаясь таким образом оценить результаты нанесенных ракетно-бомбовых ударов.

Что в Николаеве?

25 февраля, оккупанты обстреляли военную инфраструктуру и жилые дома Николаева. Оккупант зашел в город, однако украинским защитникам удалось отразить атаку. После чего Николаев занял оборону.

С начала войны украинские военные практически каждый день отражают атаки российских оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов. Российские оккупанты пытались взять Снигиревку, Вознесенск, Баштанку, однако безуспешно.

5 марта оккупанты обстреляли Радсад из «Градов», а вечером ударили по Николаеву из «Смерчей». Мэр Александр Сенкевич рассказал о потерях: за день раненых среди военных – 14 человек, гражданских – 16. Погибло 2 военных и 1 гражданский.

На сегодняшний день российские войска находятся на территории Херсонской области и стреляют «Градами» и «Смерчами» по Николаеву. В 05:00 7 марта николаевцы проснулись от звуков российских обстрелов. Враг целился в жилые дома города. В ГСЧС сообщили о 5 пожарах в жилом секторе и на государственном предприятии «Зоря»-«Машпроект».

8 марта глава областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что российские войска собирают силы и направляются к Николаеву. По его сведениям, первостепенная задача оккупантов — взять Николаев в кольцо и заблокировать дороги к нему.

Вечером 9 марта россияне начали обстрел Николаева с севера и северо-восточного направления - со стороны Кропивницкого.

В Николаев пришло подкрепление Вооруженных сил Украины, которое было реализовано в ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Военный губернатор описал это так: «Надавали им щей хорошенько днем и ночью. В Николаевской области и чуть в Херсонской. Все горит, все полыхает, солдаты бегут».

Вечером 11 марта россияне беспорядочно обстреляли Николаев, никуда не целясь. По предварительной информации вследствие ракетных обстрелов огнем охвачены: кафе, частый автомобиль, несколько многоэтажек, котельная, стоянка, есть случаи попадания осколков от кассетных снарядов в квартиры, а также ранения среди мирных жителей. Информации о жертвах нет. Обстрелы продолжились и рано утром 12 марта. На спецлинию «101» поступило более 600 сообщений о взрывоопасных предметах, которые обнаруживают жители Николаевской области после обстрелов.

13 марта утром россияне разбомбили государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект». Кроме того, в результате еще одного обстрела в микрорайоен Соляные погибло 9 человек. Также известно об 1 погибшем в Баштанке.

Около 06:00 утра 14 марта военно-воздушные силы Российской Федерации нанесли авиаудар по небольшому райцентру в Николаевской области — городу Снигирёвка.

Также 14 марта стало известно, что основной удар Россия собирается нанести по Николаеву и позициям ВСУ на Донбассе.

По состонию на 15 марта Вооруженные силы Украины выбили россиян с их позиций на границе Херсонской и Николаевской областей, откуда они ежедневно накрывали Николаев артиллерийскими снарядами.

Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российской техники отходит за Днепр.

Утром 18 марта оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

В Генштабе сообщили, что за двое суток на Николаевском направлении подразделения, укомплектованные РФ мобилизованными из ДНР, понесли большие потери. В боях погибли более 200 оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

В то же время населенные пункты, расположенные на трассе Херсон-Николаев пребывают в сложном положении, жителям необходима помощь и эвакуация.