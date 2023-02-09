Кабинет министров установил ежемесячные денежные выплаты гражданам, имеющим особые заслуги перед Родиной и непосредственно участвовавших в защите суверенитета и территориальной целостности Украины, а также членам семей погибших (умерших) граждан из их числа.

Об этом сообщает Рубрика со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.

Постановление от 20 января 2023 г. № 79 определяет следующие размеры ежемесячной денежной выплаты в зависимости от присвоенного отличия:

гражданам из числа лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной и которым, начиная с 2014 года, присвоено звание Героя Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» – 3 размера минимальной заработной платы или 20 100 грн. на 1 января с.г.;

гражданам, которых начиная с 2014 года награждены:

– орденом Богдана Хмельницкого трех степеней, – 2 размера минимальной заработной платы или 13 400 грн на 1 января с.г.;

– орденом «За мужество» трех степеней, – 1 размер минимальной заработной платы или 6 700 грн на 1 января с.г.;

– орденом княгини Ольги трех степеней – 1 размер минимальной заработной платы или 6 700 грн на 1 января с.г.;

нетрудоспособным членам семьи погибших (умерших) лиц из числа награжденных посмертно орденом «Золотая Звезда», которым присвоено звание Героя Украины, орденом «Богдана Хмельницкого» трех степеней, орденом «За мужество» трех степеней, орденом княгини Ольги трех степеней минимальной заработной платы или 6700 грн на 1 января с.г.

Назначение и выплату ежемесячной денежной выплаты будет осуществлять Пенсионный фонд Украины.