Кабинет министров установил ежемесячные денежные выплаты гражданам, имеющим особые заслуги перед Родиной и непосредственно участвовавших в защите суверенитета и территориальной целостности Украины, а также членам семей погибших (умерших) граждан из их числа.
Об этом сообщает Рубрика со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.
Постановление от 20 января 2023 г. № 79 определяет следующие размеры ежемесячной денежной выплаты в зависимости от присвоенного отличия:
– орденом Богдана Хмельницкого трех степеней, – 2 размера минимальной заработной платы или 13 400 грн на 1 января с.г.;
– орденом «За мужество» трех степеней, – 1 размер минимальной заработной платы или 6 700 грн на 1 января с.г.;
– орденом княгини Ольги трех степеней – 1 размер минимальной заработной платы или 6 700 грн на 1 января с.г.;
Назначение и выплату ежемесячной денежной выплаты будет осуществлять Пенсионный фонд Украины.
Кабинет министров установил ежемесячные денежные выплаты гражданам, имеющим особые заслуги перед Родиной и непосредственно участвовавших в защите суверенитета и территориальной целостности Украины, а также членам семей погибших (умерших) граждан из их числа.
Об этом сообщает Рубрика со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.
Постановление от 20 января 2023 г. № 79 определяет следующие размеры ежемесячной денежной выплаты в зависимости от присвоенного отличия:
– орденом Богдана Хмельницкого трех степеней, – 2 размера минимальной заработной платы или 13 400 грн на 1 января с.г.;
– орденом «За мужество» трех степеней, – 1 размер минимальной заработной платы или 6 700 грн на 1 января с.г.;
– орденом княгини Ольги трех степеней – 1 размер минимальной заработной платы или 6 700 грн на 1 января с.г.;
Назначение и выплату ежемесячной денежной выплаты будет осуществлять Пенсионный фонд Украины.