Частка бізнесмена Ігоря Коломойського у компанії JKX Oil&Gas перейшла у власність Великої Британії.

Про це йдеться у пресрелізі компанії.

JKX повідомила, що компанія Eclairs Group Limited (EGL), зареєстрована на Британських Віргінських островах, була ліквідована 4 липня 2023 року. До розпуску EGL був основним акціонером JKX з часткою 32,66%.

«Акції JKX, які раніше належали EGL, тепер перейшли у власність Корони», — йдеться у заяві компанії.

EGL тепер буде виключено з реєстру акціонерів компанії, а Ігор Коломойський, який раніше мав опосередкований контроль над EGL, більше не має жодної прямої чи опосередкованої участі в компанії.

Нагадаємо, що суд у Києві не змінив запобіжний захід для Ігоря Коломойського, залишивши його в СІЗО. 24 жовтня йому було продовжено арешт на два місяці.

Нагадаємо, 2 вересня вранці Служба безпеки України, Бюро економічної безпеки та Офіс генпрокурора вручили олігарху Ігорю Коломойському підозру за статтями 190 та 209 Кримінального кодексу: шахрайство та легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

На початку року у Ігоря Коломойського провели обшуки. Служба безпеки заявила, що в результаті обшуків викрила масштабні схеми привласнення 40 мільярдів гривень на компаніях «Укрнафта» та «Укртатнафта». За результатами чого топ-менеджмент другої компанії отримав підозри.

Голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія тоді пов'язав обшуки з «анонсованими президентом весняними посадками».

Шевченківський райсуд Києва обрав олігарху Ігорю Коломойському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 днів із можливістю внесення застави в розмірі майже 510 мільйонів гривень. При цьому журналісти 1+1 хотіли взяти його на поруки.

7 вересня Національне антикорупційне бюро повідомило бізнесмену Ігорю Коломойському про ще одну підозру — у заволодінні 9,2 мільярдами гривень ПриватБанку.

26 жовтня стало відомо, що Ігор Коломойський, який наразі знаходиться у СІЗО, вирішив передати корпоративні права в холдингу «1+1 media» в управління трудовому колективу в особі чинного генерального директора компанії — Ярослава Пахольчука.