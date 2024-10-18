Цікава англійська для школярів: що потрібно знати батькам

Зацікавити школяра і мотивувати щось вчити іноді вкрай складно. На що тільки батьки не йдуть, аби їхнє дитя заговорило англійською, адже знають, що без знання мови зараз нікуди. Та чи варто обіцяти дитині купити або ж зробити все, що вона хоче, аби лиш вчилася? Краще зверніть увагу на форми, методи й програми для навчання школярів англійської мови. Можливо, в школі викладають не зовсім цікаво чи потрібно змінити курси. Розбираємося, як мотивувати та зацікавити учня вчитися без “підкупів”.

Іноземна для дітей має бути цікавою

Курси англійської для школярів

Якщо шкільних уроків недостатньо, варто звернути увагу на дитячі школи англійської мови. Обирайте курси із хорошими рейтингами та відгуками. Можемо порадити провідні курси англійської мови для школярів Green Country https://greencountry.com.ua.

Заняття для школярів мають бути максимально цікавими та насиченими, елементи гри та змагань допоможуть дітям без зусиль запам’ятати новий матеріал.

Цікавтеся справами своєї дитини, якщо їй щось не подобається чи не підходить, варто розібратися на початкових етапах. Наприклад, програма може бути заскладною або викладатися нудно. Конфлікти в дитячих колективах теж можуть стати на заваді прогресу. Тому варто бути включеними в усі процеси — від підбору курсів, до атмосфери на кожному занятті.

Сучасні школярі не уявляють свого життя без гаджетів, тому і курси англійської варто обирати з інтерактивною складовою, коли домашнє завдання, наприклад, потрібно виконувати не в зошиті, а граючи гру на смартфоні.

Мотивація у дітей часто матеріальна, бо ж далекі перспективні цілі в такому віці рідко надихають. Тому ви можете обрати школу, яка заохочує своїх учнів різними сувенірами та винагородами за старанне навчання та зроблену домашку. Так ви знімете з себе цю складову.

Проте не лише матеріальні цілі штовхають школярів до навчання, дух суперництва або реальні перспективи, наприклад, пограти в комп’ютерні ігри з дітьми з інших країн також можуть бути драйвером.

Ігри, табори та власний приклад

Одних лише курсів англійської школярам не завжди достатньо. Якщо це не інтенсив перед вступними іспитами, краще додати дітям різних активностей, особливо у період канікул.

За можливості для підтримки рівня знань можна знайти табори з мовою спілкування англійською або ж взагалі відправити дитину в закордонний табір.

В таких таборах добре прокачується рівень говоріння. Діти під час ігор і особистого спілкування долають мовний бар’єр, покращують вимову та в невимушеній атмосфері без підручників і класів вчаться застосовувати знання. В таких ситуаціях може приходити й усвідомлення, для чого вчити англійську, адже в класі це не так очевидно.

Для молодших учнів добре спрацьовує власний приклад. Якщо вам дозволяє рівень знань мови, влаштовуйте дні англійської вдома та спілкуйтеся з дитиною виключно іноземною, грайте настолки чи будь-які інші ігри. Якщо ж рівень недостатній, приєднуйтеся і також вивчайте мову на курсах чи самостійно, можете просити дитину про допомогу та розбиратися у темах разом. Проводьте час весело та з користю.