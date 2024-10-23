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Як CRM-система допомагає збільшити продажі: цікаві факти та дослідження

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  • 13:33, 23 жовтня, 2024

Сьогодні все більше компаній активно впроваджують CRM-системи для управління клієнтськими відносинами, і є свої вагомі причини. За даними Gartner, вже понад 65% організацій використовують CRM для покращення взаємодії зі своїми замовниками, і ця цифра продовжує зростати.

Дослідження показують, що правильно обрана та налаштована CRM система може збільшити продажі до 29%, покращити продуктивність співробітників на 34%, а також підвищити утримання клієнтів до 27%. Відповідно, якщо ваш бізнес націлений на зростання та розвиток, ігнорувати можливості цього інструменту як мінімум безглуздо, а як максимум – недалекоглядно.

Однією з ключових переваг CRM-систем є автоматизація процесів продажу. Програмне забезпечення автоматизує рутинні завдання: відправлення листів, лійка продажів, обробка лідів, збирання та зберігання даних про клієнтів тощо.

CRM допомагає зібрати всі дані про клієнтів в одній системі: історія покупок, уподобання, попередні звернення, формат взаємодій. Це дозволяє персоналізувати підхід для досягнення максимального рівня лояльності аудиторії.

Збільшення конверсії через аналітику та прогнозування

CRM-системи, зокрема KeyCRM, пропонують потужні інструменти для аналізу даних, які дозволяють компанії краще розуміти поведінку клієнтів та приймати більш обґрунтовані рішення. KeyCRM надає докладні звіти про продаж, продукти, послуги та взаємодію з клієнтами, поєднуючи всі ключові показники ефективності в одному місці.

Ви можете відстежувати прибутковість за допомогою автоматичного звіту про прибутки та збитки, що показує доходи, витрати та чистий прибуток за будь-який період часу. Платформа також пропонує інформацію про поведінку клієнтів, виділяючи найкращих клієнтів на основі вартості замовлення, частоти покупок та LTV. Крім того, KeyCRM дозволяє аналізувати продуктивність персоналу, допомагаючи менеджерам оцінювати ефективність, відстежуючи такі показники: середній розмір чека, кількість оброблених замовлень та коефіцієнти конверсії. Аналітика системи також охоплює канали зв'язку, що дозволяє відстежувати час відповіді служби підтримки клієнтів на різних платформах, таких як Telegram, Instagram, Viber, Facebook Messenger та електронна пошта. За допомогою аналітичних звітів менеджери можуть відслідковувати ефективність різних каналів продажу, вчасно виявляти вузькі місця та коригувати стратегію.

Переваги CRM для збільшення продажів

Щоб максимально ефективно використовувати CRM-систему, важливо розуміти її ключові переваги:

  • покращення якості клієнтського обслуговування. CRM дозволяє збирати та зберігати всі дані про клієнта у впорядкованому вигляді, що спрощує персоналізовану взаємодію та покращує враження від роботи з компанією;
  • оптимізація робочих процесів. Автоматизація рутинних завдань вивільняє час більш стратегічних ініціатив;
  • підвищення прозорості продажів. CRM надає детальні звіти про статус угод, продуктивність співробітників та прогнози з продажу;
  • покращення комунікації між відділами. CRM полегшує спільну роботу між відділами маркетингу, продажу та підтримки, що призводить до більш злагодженої роботи та підвищення ефективності;
  • збільшення швидкості відгуку на запити клієнтів. Завдяки системі співробітники можуть швидше реагувати на запити та пропонувати рішення, що збільшує задоволеність клієнтів та підвищує шанси на повторні покупки.

CRM-система - це не просто інструмент для управління контактами, а повноцінне рішення для підвищення продажів та покращення взаємодії з клієнтами.

 

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