Як вибрати ідеальні золоті сережки?
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16:17, 13 листопада, 2024
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Сережки - одні з найдавніших прикрас та історія їх переплетена з безліччю подій різних масштабів. У давнину золоті сережки носили тільки чоловіки, але згодом вони перетворилися на суто жіночі прикраси. Вчені довели, що сережки носили ще за часів Тутанхамона, і в його гробниці виявили такі прикраси. Протягом історії ставлення до сережок змінювалося і мало різний символізм, але сьогодні золоті сережки – це базова прикраса, без якої не обійтись жодній модниці.
Критерії вибору золотих сережок
Щоб вибрати ідеальні золоті сережки, достатньо враховувати лише кілька нюансів, які відіграють визначальну роль:
- Форма особи. Залежно від форми овалу обличчя можна за допомогою прикрас скоригувати недоліки та виділити вигідні сторони зовнішності. Так, повне обличчя можна візуально подовжити, квадратне зробити ніжнішим, а витягнуте - заокруглити за допомогою всього лише сережок.
- Цветотип. Важлива характеристика, яка визначає не тільки вибір аксесуарів, але й гардероба. Важливо вибирати всі вироби відповідно до своїх колірних характеристик. Наприклад блондинці ідеально підійде тепле лимонне золото, а для пекучої брюнетки сережки з білого золота стануть тим острівцем спокою та сяйва, якого так не вистачало.
- Стиль одягу - важливо вибирати сережки під себе, а не просто стаючи жертвою модних тенденцій. Безумовно, спортивні дівчата, які ведуть активний спосіб життя, оберуть гвоздики або невеликі сережки на англійському замку. А от світські левиці не обійдуться без масивних шандельєрів чи ефектних вісючок.
- Матеріал та проба золота – загальновизнаним стандартом вважається сплав 585 проби. Він поєднує візуальні характеристики та практичність на такому рівні, щоб і ціна та якість виробів була оптимальною.
Як поєднувати золоті сережки з іншими прикрасами
Сережки золоті - одні з найбільш популярних і популярних ювелірних прикрас у світі, але навіть їх красу можна затьмарити, якщо неправильно поєднувати аксесуари. Стилісти рекомендують:
- носити прикраси в єдиній колірній гамі. Наприклад, поєднувати модні сережки з білого золота разом із кольє та кільцями також із білого металу.
- збирати комплекти аксесуарів - надягати сережки та кільця, сережки та кулон з однієї колекції.
- підбирати прикраси з одним видом вставки - поєднувати в образі сережки з діамантами з такими ж кільцями. Те ж саме стосується кольорових дорогоцінних каменів і намагатися уникати незграбності в образі.
- враховувати габарити та дизайн інших Ваших прикрас. Якщо образ насичений і так масивними прикрасами – діадема, масивне кольє, то не варто відволікати увагу від зірки вечора та вибирати сережки у скромнішому оформленні.
Де придбати золоті сережки
Щоб купити золоті сережки сьогодні є безліч варіантів:
- ювелірні магазини - при особистому відвідуванні магазину можна помацати руками та приміряти будь-яку обрану прикрасу та зробити усвідомлений вибір. Однак асортимент обмежений лише товаром, що є на вітрині.
- онлайн-магазини. Величезний асортимент та швидка доставка, можливість вибирати прикраси в режимі 24/7. Однак вибір доведеться робити, ґрунтуючись лише на фото чи замовити виріб із приміркою.
- антикварні магазини – старовинні прикраси з історією, унікальні екземпляри, аналогів яким зараз і не знайти. Проте обмежений асортимент та наявність лише певних розмірів.