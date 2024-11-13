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Як вибрати ідеальні золоті сережки?

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  • 16:17, 13 листопада, 2024

Сережки - одні з найдавніших прикрас та історія їх переплетена з безліччю подій різних масштабів. У давнину золоті сережки носили тільки чоловіки, але згодом вони перетворилися на суто жіночі прикраси. Вчені довели, що сережки носили ще за часів Тутанхамона, і в його гробниці виявили такі прикраси. Протягом історії ставлення до сережок змінювалося і мало різний символізм, але сьогодні золоті сережки – це базова прикраса, без якої не обійтись жодній модниці.

Критерії вибору золотих сережок

Щоб вибрати ідеальні золоті сережки, достатньо враховувати лише кілька нюансів, які відіграють визначальну роль:

  1. Форма особи. Залежно від форми овалу обличчя можна за допомогою прикрас скоригувати недоліки та виділити вигідні сторони зовнішності. Так, повне обличчя можна візуально подовжити, квадратне зробити ніжнішим, а витягнуте - заокруглити за допомогою всього лише сережок.
  2. Цветотип. Важлива характеристика, яка визначає не тільки вибір аксесуарів, але й гардероба. Важливо вибирати всі вироби відповідно до своїх колірних характеристик. Наприклад блондинці ідеально підійде тепле лимонне золото, а для пекучої брюнетки сережки з білого золота стануть тим острівцем спокою та сяйва, якого так не вистачало.
  3. Стиль одягу - важливо вибирати сережки під себе, а не просто стаючи жертвою модних тенденцій. Безумовно, спортивні дівчата, які ведуть активний спосіб життя, оберуть гвоздики або невеликі сережки на англійському замку. А от світські левиці не обійдуться без масивних шандельєрів чи ефектних вісючок.
  4. Матеріал та проба золота – загальновизнаним стандартом вважається сплав 585 проби. Він поєднує візуальні характеристики та практичність на такому рівні, щоб і ціна та якість виробів була оптимальною.
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Як поєднувати золоті сережки з іншими прикрасами

Сережки золоті - одні з найбільш популярних і популярних ювелірних прикрас у світі, але навіть їх красу можна затьмарити, якщо неправильно поєднувати аксесуари. Стилісти рекомендують:

  • носити прикраси в єдиній колірній гамі. Наприклад, поєднувати модні сережки з білого золота разом із кольє та кільцями також із білого металу.
  • збирати комплекти аксесуарів - надягати сережки та кільця, сережки та кулон з однієї колекції.
  • підбирати прикраси з одним видом вставки - поєднувати в образі сережки з діамантами з такими ж кільцями. Те ж саме стосується кольорових дорогоцінних каменів і намагатися уникати незграбності в образі.
  • враховувати габарити та дизайн інших Ваших прикрас. Якщо образ насичений і так масивними прикрасами – діадема, масивне кольє, то не варто відволікати увагу від зірки вечора та вибирати сережки у скромнішому оформленні.

Де придбати золоті сережки

Щоб купити золоті сережки сьогодні є безліч варіантів:

  • ювелірні магазини - при особистому відвідуванні магазину можна помацати руками та приміряти будь-яку обрану прикрасу та зробити усвідомлений вибір. Однак асортимент обмежений лише товаром, що є на вітрині.
  • онлайн-магазини. Величезний асортимент та швидка доставка, можливість вибирати прикраси в режимі 24/7. Однак вибір доведеться робити, ґрунтуючись лише на фото чи замовити виріб із приміркою.
  • антикварні магазини – старовинні прикраси з історією, унікальні екземпляри, аналогів яким зараз і не знайти. Проте обмежений асортимент та наявність лише певних розмірів.
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