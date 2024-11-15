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На Одещині незаконна вирубка лісів завдала збитків на понад ₴14 млн

Незаконна вирубка лісів. Ілюстраційне фото з відкритих джерелНезаконна вирубка лісів. Ілюстраційне фото з відкритих джерел

З початку року на Одещині через незаконну вирубку лісів завдано збитків довкіллю на суму понад 14 мільйонів гривень. 

Про це повідомив Дмитро Ровнін, головний спеціаліст відділу контролю природно-заповідного фонду та рослинного світу Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу.

За словами Ровніна, інспекція склала 63 адміністративні протоколи. Він зазначив, що такі протоколи оформлюються у випадках, коли збитки не перевищують 30 тисяч гривень. У разі перевищення цієї суми порушникам загрожує кримінальна відповідальність.

Раніше повідомлялось, що біля села Стара Богданівка Миколаївської області у лісосмузі держінспектори виявили незаконну вирубку дубів.

 

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