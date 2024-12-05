На розвиток інфраструктури «Миколаївпастранса» з бюджету перерозподілили ₴2 млн

Миколаївпастранс отримає 2 мільйони гривень на покращення інфраструктури. Фото: Миколаївська міська рада

Міськвиконком ухвалив рішення про перерозподіл 2 мільйонів гривень з міського бюджету на розвиток інфраструктури комунального підприємства «Миколаївпастранс».

Відповідне рішення було прийнято під час засідання виконкому в середу, 4 грудня, повідомляє видання «МикВісті».

Прессекретар «Миколаївпастранс» Катерина Стоколяс пояснила, що ці кошти будуть спрямовані на покращення умов праці працівників підприємства.

Зокрема, кошти будуть використані на облаштування опалення, поточний ремонт приміщень і вдосконалення робочих умов для диспетчерів, водіїв, механіків та слюсарів.

Як відомо, на компенсацію проїзду пільговим категоріям у міському транспорті у 2025 році з міського бюджету планують виділити 179,2 мільйона гривень.

Також в миколаївських міських автобусах з'явилася можливість оплатити проїзд банківською карткою. Поки що термінали встановили в п’яти автобусах КП «Миколаївпастранс».

Раніше, депутати Миколаївської міської ради затвердила перерозподіл бюджету на 2024 рік: видатки збільшили на 180 мільйонів гривень.