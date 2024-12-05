На розвиток інфраструктури «Миколаївпастранса» з бюджету перерозподілили ₴2 млн
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- Аліна Квітко
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15:29, 05 грудня, 2024
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Міськвиконком ухвалив рішення про перерозподіл 2 мільйонів гривень з міського бюджету на розвиток інфраструктури комунального підприємства «Миколаївпастранс».
Відповідне рішення було прийнято під час засідання виконкому в середу, 4 грудня, повідомляє видання «МикВісті».
Прессекретар «Миколаївпастранс» Катерина Стоколяс пояснила, що ці кошти будуть спрямовані на покращення умов праці працівників підприємства.
Зокрема, кошти будуть використані на облаштування опалення, поточний ремонт приміщень і вдосконалення робочих умов для диспетчерів, водіїв, механіків та слюсарів.
Як відомо, на компенсацію проїзду пільговим категоріям у міському транспорті у 2025 році з міського бюджету планують виділити 179,2 мільйона гривень.
Також в миколаївських міських автобусах з'явилася можливість оплатити проїзд банківською карткою. Поки що термінали встановили в п’яти автобусах КП «Миколаївпастранс».
Раніше, депутати Миколаївської міської ради затвердила перерозподіл бюджету на 2024 рік: видатки збільшили на 180 мільйонів гривень.
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