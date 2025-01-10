  • пʼятниця

    10 січня, 2025

  • 10.3°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 10 січня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 10.3° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

В Новому Бузі виставили на аукціон приміщення колишнього кінотеатру за ₴1 млн

Нежитлова будівля у Новому Бузі. Фото:Нежитлова будівля у Новому Бузі, яку виставили на аукціон. Фото: Прозорро.Продажі

У Новому Бузі виставили на аукціон приміщення колишнього кінотеатру. Початкова ціна становить 1 мільйон гривень.

Про це йдеться в системі «Прозорро.Продажі».

Організатором торгів є Новобузька міська рада, а балансоутримувачем будівлі — сектор культури та туризму міськради. Згідно з даними платформи OLX в цьому приміщенні був раніше кінотеатр.  

Об’єкт розташований за адресою: вулиця Захисників України (Гагаріна), 26. Загальна площа будівлі становить 662,1 квадратних метри, а також котельня площею 16,1 квадратних метрів.

Міський голова Нового Бугу Максим Лагодієнко затвердив рішення аукціонної комісії, і інформацію про торги вже опубліковано на офіційному сайті міської ради. Аукціон відбудеться 17 січня 2024 року в електронному форматі.

Нежитлова будівля у Новому Бузі. Фото:Нежитлова будівля у Новому Бузі, яку виставили на аукціон. Фото: Прозорро.Продажі
Нежитлова будівля у Новому Бузі. Фото:Нежитлова будівля у Новому Бузі, яку виставили на аукціон. Фото: Прозорро.Продажі

Стартова ціна об’єкта складає 1 мільйон 41 тисячу 700 гривень, при цьому для участі в аукціоні необхідно сплатити гарантійний внесок у розмірі 208 340 гривень. Якщо будівля не буде продана за ціною початкового лоту, стартова вартість може бути знижена до 520 850 гривень з подальшим можливим зниженням під час торгів.

Заявки на участь у аукціоні приймаються через електронну систему до 16 січня 2024 року.

Нежитлова будівля у Новому Бузі. Фото:Нежитлова будівля у Новому Бузі, яку виставили на аукціон. Фото: Прозорро.Продажі
Нежитлова будівля у Новому Бузі. Фото:Нежитлова будівля у Новому Бузі, яку виставили на аукціон. Фото: Прозорро.Продажі

Продаж нерухомості у Миколаєві

В Миколаєві спостерігається нова тенденція — все більше місцевих підприємств виставляють свої бізнеси на продаж. Так, у Миколаєві за 700 тисяч доларів продають розважальний комплекс «Шторм», розташований на вулиці Садовій.

Крім того, в центрі Миколаєва на перехресті вулиць Соборна та Павла Скоропадського (Адмірала Макарова) на продаж виставили приміщення колишнього кінозалу «Ілліча», а також ресторан Daily Cafe у центрі міста та налагоджену пивоварню в Інгульському районі. 

Як відомо, у Миколаївській області середні ціни на первинному ринку за рік знизилися на 9%, склавши $670 за квадратний метр, тоді як вторинний ринок відзначив зменшення вартості 2- та 3-кімнатних квартир на 5-6%.

В Україні на первинному ринку середня вартість житла за квадратний метр у доларах зростала на 1-6% залежно від області. У звіті зазначається, що у вересні на Миколаївщині був найбільший попит на житло у новобудовах. 

Останні новини про: Бізнес та економіка

Миколаївщина серед регіонів із найнижчою ціною на землю
Підприємці Миколаївщини сплатили ₴1,6 млрд податку у 2024 році
Мін'юст відновив роботу всіх основних сервісів ЄДР після кібератаки
Реклама

Читайте також:

новини

Жоден представник влади Миколаєва не прийшов на засідання екологічної комісії облради щодо скандалу з обрізкою дерев

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Первомайському районі на Миколаївщині закрили 17 шкіл та дитсадків через відсутність дітей

Володимир Коваль
новини

У Первомайському районі на Миколаївщині знаходиться 10 тисяч переселенців

Володимир Коваль
новини

«Це для здоров’я дерев і безпеки містян», — директор «Миколаївських парків» відповів на критику щодо дій комунальників

Аліса Мелік-Адамян
новини

Жовтневе водосховище планують відновити після будівництва водогону у Миколаєві

Аліна Квітко

Останні новини про: Бізнес та економіка

Мін'юст відновив роботу всіх основних сервісів ЄДР після кібератаки
Підприємці Миколаївщини сплатили ₴1,6 млрд податку у 2024 році
Миколаївщина серед регіонів із найнижчою ціною на землю

Директор КП «Миколаївські парки» пояснив обрізку дерев на Соборній

8 годин тому

Міфи про мінну безпеку: що правда, а що небезпечна ілюзія

Головне сьогодні