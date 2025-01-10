В Новому Бузі виставили на аукціон приміщення колишнього кінотеатру за ₴1 млн

Нежитлова будівля у Новому Бузі, яку виставили на аукціон. Фото: Прозорро.Продажі

У Новому Бузі виставили на аукціон приміщення колишнього кінотеатру. Початкова ціна становить 1 мільйон гривень.

Про це йдеться в системі «Прозорро.Продажі».

Організатором торгів є Новобузька міська рада, а балансоутримувачем будівлі — сектор культури та туризму міськради. Згідно з даними платформи OLX в цьому приміщенні був раніше кінотеатр.

Об’єкт розташований за адресою: вулиця Захисників України (Гагаріна), 26. Загальна площа будівлі становить 662,1 квадратних метри, а також котельня площею 16,1 квадратних метрів.

Міський голова Нового Бугу Максим Лагодієнко затвердив рішення аукціонної комісії, і інформацію про торги вже опубліковано на офіційному сайті міської ради. Аукціон відбудеться 17 січня 2024 року в електронному форматі.

Нежитлова будівля у Новому Бузі, яку виставили на аукціон. Фото: Прозорро.Продажі Нежитлова будівля у Новому Бузі, яку виставили на аукціон. Фото: Прозорро.Продажі

Стартова ціна об’єкта складає 1 мільйон 41 тисячу 700 гривень, при цьому для участі в аукціоні необхідно сплатити гарантійний внесок у розмірі 208 340 гривень. Якщо будівля не буде продана за ціною початкового лоту, стартова вартість може бути знижена до 520 850 гривень з подальшим можливим зниженням під час торгів.

Заявки на участь у аукціоні приймаються через електронну систему до 16 січня 2024 року.

Нежитлова будівля у Новому Бузі, яку виставили на аукціон. Фото: Прозорро.Продажі Нежитлова будівля у Новому Бузі, яку виставили на аукціон. Фото: Прозорро.Продажі

Продаж нерухомості у Миколаєві

В Миколаєві спостерігається нова тенденція — все більше місцевих підприємств виставляють свої бізнеси на продаж. Так, у Миколаєві за 700 тисяч доларів продають розважальний комплекс «Шторм», розташований на вулиці Садовій.

Крім того, в центрі Миколаєва на перехресті вулиць Соборна та Павла Скоропадського (Адмірала Макарова) на продаж виставили приміщення колишнього кінозалу «Ілліча», а також ресторан Daily Cafe у центрі міста та налагоджену пивоварню в Інгульському районі.

Як відомо, у Миколаївській області середні ціни на первинному ринку за рік знизилися на 9%, склавши $670 за квадратний метр, тоді як вторинний ринок відзначив зменшення вартості 2- та 3-кімнатних квартир на 5-6%.