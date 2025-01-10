В Новому Бузі виставили на аукціон приміщення колишнього кінотеатру за ₴1 млн
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- Аліна Квітко
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14:23, 10 січня, 2025
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У Новому Бузі виставили на аукціон приміщення колишнього кінотеатру. Початкова ціна становить 1 мільйон гривень.
Про це йдеться в системі «Прозорро.Продажі».
Організатором торгів є Новобузька міська рада, а балансоутримувачем будівлі — сектор культури та туризму міськради. Згідно з даними платформи OLX в цьому приміщенні був раніше кінотеатр.
Об’єкт розташований за адресою: вулиця Захисників України (Гагаріна), 26. Загальна площа будівлі становить 662,1 квадратних метри, а також котельня площею 16,1 квадратних метрів.
Міський голова Нового Бугу Максим Лагодієнко затвердив рішення аукціонної комісії, і інформацію про торги вже опубліковано на офіційному сайті міської ради. Аукціон відбудеться 17 січня 2024 року в електронному форматі.
Стартова ціна об’єкта складає 1 мільйон 41 тисячу 700 гривень, при цьому для участі в аукціоні необхідно сплатити гарантійний внесок у розмірі 208 340 гривень. Якщо будівля не буде продана за ціною початкового лоту, стартова вартість може бути знижена до 520 850 гривень з подальшим можливим зниженням під час торгів.
Заявки на участь у аукціоні приймаються через електронну систему до 16 січня 2024 року.
Продаж нерухомості у Миколаєві
В Миколаєві спостерігається нова тенденція — все більше місцевих підприємств виставляють свої бізнеси на продаж. Так, у Миколаєві за 700 тисяч доларів продають розважальний комплекс «Шторм», розташований на вулиці Садовій.
Крім того, в центрі Миколаєва на перехресті вулиць Соборна та Павла Скоропадського (Адмірала Макарова) на продаж виставили приміщення колишнього кінозалу «Ілліча», а також ресторан Daily Cafe у центрі міста та налагоджену пивоварню в Інгульському районі.
Як відомо, у Миколаївській області середні ціни на первинному ринку за рік знизилися на 9%, склавши $670 за квадратний метр, тоді як вторинний ринок відзначив зменшення вартості 2- та 3-кімнатних квартир на 5-6%.
В Україні на первинному ринку середня вартість житла за квадратний метр у доларах зростала на 1-6% залежно від області. У звіті зазначається, що у вересні на Миколаївщині був найбільший попит на житло у новобудовах.
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