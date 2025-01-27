«Відходять від швидких проєктів», — Данія збирається щороку виділяти Миколаївщині €75 млн

Прапори України та Данії на 8 Причалі у Миколаєві, фото «МикВісті»

Данія планує відходити від «швидких проєктів» та щороку інвестувати у Миколаївську область 75 мільйонів євро.

Про це повідомив заступник міського голови Сергій Коренєв, йдеться у статті «МикВісті» «Яким буде відновлення Миколаєва у 2025 році?».

Данія залишається основним міжнародним партнером Миколаєва у 2025 році, уточнив Сергій Коренєв.

— Цього року, мабуть, потрібно говорити про Данію, оскільки саме вона є нашим стратегічним партнером. Вони планують кожного року виділяти на Миколаївщину суму, еквівалентну 75 мільйонам євро і наголошують на тому, що зараз вони переходять від швидких проєктів до таких, що плануються і реалізація яких націлена не просто на придбання обладнання чи транспорту, а на речі, які змінюватимуть підхід до управління і функціонування міста, — сказав він.

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А найбільший фокус уваги міжнародних партнерів на сьогодні, каже заступник міського голови, — це підтримка малого та середнього бізнесу.

— Це відчувається досить сильно по увазі партнерів не тільки з Данії, але й партнерів зі Сполучених Штатів, Японії, Швеції. І цьому, думаю, найбільше приділятимуть увагу найближчі декілька років, оскільки нам потрібно створювати здатність самостійно забезпечувати операційну діяльність міста, — пояснив Сергій Коренєв.

Співпраця Данії з Миколаєвом

Ще у березні 2022 року президент Володимир Зеленський, виступаючи перед парламентом Данії, закликав країну взяти «шефство» над Миколаєвом після завершення повномасштабної війни.

А вже за п'ять місяців — у серпні 2022 року — мер Миколаєва Олександр Сєнкевич і міністр у справах міжнародного розвитку Данії Флеммінг Мьоллер Мортенсен підписали меморандум про співпрацю. Він передбачає спільну роботу над формуванням проєктів реконструкції та залученням інвесторів із різних країн до відновлення Миколаєва. Наразі у місті також працює офіс Посольства Данії.

В січні 2023 року в Миколаєві відбулася зустріч представників Данії та України з приводу планування подальшого відновлення міста.

У січні 2024 року Королівство Данія спрямувало на відбудову Миколаївської області 21 мільйон доларів. У травні — 17,2 мільйонів доларів на відбудову зруйнованих закладів освіти в області, а у червні — 33,5 мільйони євро на відновлення інфраструктури та поліпшення доступу до водо- та електропостачання.

У вересні 2024 року Україна отримала нові пакети допомоги від Данії, з яких 44 мільйона євро отримала Миколаївська область.

Загалом близько 60% допомоги, яку Данія спрямовує до України, надходить в Миколаїв та Миколаївську область, сказав посол Королівства Данія в Україні Олє Егберг Міккельсен. З початку повномасштабної війни країна надала регіону допомоги на 118 мільйонів доларів. Він також заявив про бачення післявоєнної відбудови Миколаєва з дружніми умовами для пішоходів, велоінфраструктурою.

Перебуваючи в Миколаєві, посол пояснив, що Данія після закінчення повномасштабної війни допоможе Миколаєву відновити та модернізувати потужності кораблебудування.

Зокрема країна буде відбудовувати ліцей імені Миколи Аркаса зі збереженням його автентичного вигляду.

Посол також підтримав ідею створення в Миколаєві данського кварталу або парку, проте на сьогодні це питання поки що залишається на стадії ідеї.

А ще Данія висловила зацікавленість у приватизації Миколаївського глиноземного заводу.

В свою чергу заступник міського голови Миколаєва Сергій Коренєв розповів, що Данія планує допомагати місту найближчих 10 років.

А у жовтні 2024 року Миколаїв відвідали представники «Інженерів без кордонів» з Данії, які вивчали ситуацію з реалізацією проєктів Данської програми відбудови.