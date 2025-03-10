Миколаївщина отримає ₴6,5 млн на гаряче харчування для школярів
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- Аліна Квітко
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15:45, 10 березня, 2025
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Майже 6,6 мільйонів гривень спрямують на гаряче харчування учнів початкових класів у школах Миколаївщини.
Відповідне рішення про розподіл субвенції з державного бюджету на покращення якості гарячого харчування учнів ухвалив Кабмін від 7 березня, пишуть «МикВісті».
Загалом на ці потреби передбачено 6 мільйонів 569 тисяч 600 гривень, які отримають громади Миколаївської області.
Фінансування здійснюється коштами Всесвітньої продовольчої програми ООН, які були спрямовані на спеціальний рахунок Міністерства освіти і науки України. Відповідно до урядової постанови, ці кошти будуть використані на:
• модернізацію шкільних харчоблоків,
• закупівлю якісних продуктів,
• забезпечення відповідності гарячого харчування сучасним стандартам.
Субвенцію розподілили між 26 територіальними громадами Миколаївської області. Найбільші суми отримають:
• Первомайська громада — 1 мільйон 241 тисяча 400 гривень
• Вознесенська громада — 905 тисяч гривень
• Кривоозерська громада — 475 тисяч 600 гривень
• Новоодеська громада — 337 тисяч гривень
• Новобузька громада — 368 тисяч гривень
Інші громади отримають наступні суми:
• Баштанська громада — 286 тисяч 600 гривень
• Веселинівська громада — 297 тисяч 800 гривень
• Доманівська громада — 148 тисяч гривень
• Бузька громада — 83 тисячі 700 гривень
• Мостівська громада — 86 тисяч 600 гривень
• Казанківська громада — 173 тисячі 200 гривень
• Радсадівська громада — 86 тисяч 600 гривень
• Арбузинська громада — 214 тисяч 700 гривень
• Снігурівська громада — 236 тисяч 900 гривень
• Вільнозапорізька громада — 84 тисячі 200 гривень
• Софіївська громада — 90 тисяч 700 гривень
• Сухоєланецька громада — 70 тисяч 200 гривень
• Мішково-Погорілівська громада — 131 тисяча 600 гривень
• Врадіївська громада — 210 тисяч 600 гривень
• Єланецька громада — 275 тисяч 600 гривень
• Інгульська громада — 122 тисячі 800 гривень
• Дорошівська громада — 74 тисячі 300 гривень
• Костянтинівська громада — 210 тисяч гривень
• Очаківська громада — 96 тисяч 500 гривень
• Степівська громада — 161 тисяча 400 гривень
• Чорноморська громада — 100 тисяч 600 гривень.
Харчування дітей у школах та дитсадках Миколаївщини
На безкоштовне харчування для учнів початкових класів у школах Миколаївської області з державного бюджету виділили 31,1 мільйона гривень. Ці кошти у вигляді субвенції мають отримати 42 територіальні громади регіону.
Зокрема безкоштовне харчування впродовж 2025 року отримуватимуть учні шкіл та вихованці дитячих садочків Очакова.
А у школах Миколаєва безкоштовне харчування розпочалося з 11 грудня. Не більше як 70% вартості компенсуватимуть коштом державного бюджету, а також місцевого бюджету.
При цьому з 1 січня 2025 року у дитсадках та школах Миколаєва підвищиться вартість харчування. Востаннє члени виконкому підвищували вартість харчування в освітніх закладах міста у квітні 2023 року. Порівнюючи ці нові зміни з попередніми, можна відзначити, що зростання вартості харчування становить від 15% до 35%.
На засіданні міської комісії депутат Миколаївської міської ради Дмитро Січко заявив, що багато дітей у місті відмовляються їсти страви, приготовані за новим меню, розробленим Євгеном Клопотенком. За його словами, діти не їдять страви через те, що вони не містять достатньо солі, цукру та масла, що робить їжу несмачною.
Після цього Депутатка Миколаївської міської ради Тетяна Домбровська від партії «Слуга народу» відреагувала на заяву свого колеги. В коментарі «МикВісті» вона заявила що хотіла б особисто перевірити якість харчування у шкільних їдальнях Миколаєва.
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