Миколаївщина отримає ₴6,5 млн на гаряче харчування для школярів

Майже 6,6 мільйонів гривень спрямують на гаряче харчування учнів початкових класів у школах Миколаївщини.

Відповідне рішення про розподіл субвенції з державного бюджету на покращення якості гарячого харчування учнів ухвалив Кабмін від 7 березня, пишуть «МикВісті».

Загалом на ці потреби передбачено 6 мільйонів 569 тисяч 600 гривень, які отримають громади Миколаївської області.

Фінансування здійснюється коштами Всесвітньої продовольчої програми ООН, які були спрямовані на спеціальний рахунок Міністерства освіти і науки України. Відповідно до урядової постанови, ці кошти будуть використані на:

• модернізацію шкільних харчоблоків,

• закупівлю якісних продуктів,

• забезпечення відповідності гарячого харчування сучасним стандартам.

Субвенцію розподілили між 26 територіальними громадами Миколаївської області. Найбільші суми отримають:

Інші громади отримають наступні суми:

Харчування дітей у школах та дитсадках Миколаївщини

На безкоштовне харчування для учнів початкових класів у школах Миколаївської області з державного бюджету виділили 31,1 мільйона гривень. Ці кошти у вигляді субвенції мають отримати 42 територіальні громади регіону.

Зокрема безкоштовне харчування впродовж 2025 року отримуватимуть учні шкіл та вихованці дитячих садочків Очакова.

А у школах Миколаєва безкоштовне харчування розпочалося з 11 грудня. Не більше як 70% вартості компенсуватимуть коштом державного бюджету, а також місцевого бюджету.

При цьому з 1 січня 2025 року у дитсадках та школах Миколаєва підвищиться вартість харчування. Востаннє члени виконкому підвищували вартість харчування в освітніх закладах міста у квітні 2023 року. Порівнюючи ці нові зміни з попередніми, можна відзначити, що зростання вартості харчування становить від 15% до 35%.

На засіданні міської комісії депутат Миколаївської міської ради Дмитро Січко заявив, що багато дітей у місті відмовляються їсти страви, приготовані за новим меню, розробленим Євгеном Клопотенком. За його словами, діти не їдять страви через те, що вони не містять достатньо солі, цукру та масла, що робить їжу несмачною.

Після цього Депутатка Миколаївської міської ради Тетяна Домбровська від партії «Слуга народу» відреагувала на заяву свого колеги. В коментарі «МикВісті» вона заявила що хотіла б особисто перевірити якість харчування у шкільних їдальнях Миколаєва.