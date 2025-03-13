Очільниця управління охорони здоровʼя Миколаївщини отримує у середньому ₴40 тис. зарплати

Виконуюча обов'язки начальника управління охорони здоровʼя Миколаївської ОВА Ірина Ткаченко, фото: «МикВісті»

Виконуюча обов'язки начальника управління охорони здоровʼя Миколаївської обласної військової адміністрації Ірина Ткаченко отримала 494,1 тисячі гривень заробітної плати за 2024 рік.

Таку інформацію повідомили в управлінні охорони здоровʼя Миколаївської обласної військової адміністрації у відповідь на інформаційний запит «МикВісті».

Ще 60 тисяч гривень заробітної плати Ірина Ткаченко отримала від початку 2025 року: 29,3 тисячі гривень у січні та 30,7 тисячі гривень у лютому.

Загалом у 2024 році Ірині Ткаченко було нараховано 618,4 тисячі гривень заробітної плати, однак після сплати податків ця сума скала 494,1 тисячі гривень.

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За минулий рік керівниця управління отримала 5,3 тисячі гривень надбавки за ранг, 2,9 тисячі гривень надбавки за вислугу років впродовж жовтня-грудня, 33,7 тисячі гривень допомоги на оздоровлення, 32,4 тисячі гривень відпускних та 24,8 тисячі гривень премії у грудні.

Найменша заробітна плата очільниці управління охорони здоровʼя торік склала 21,1 тисячі гривень у вересні, а найбільше — 76,8 тисячі гривень у грудні.

Варто зазначити, що Ірина Ткаченко виконує обов'язки начальника управління охорони здоровʼя Миколаївської обласної військової адміністрації від початку 2024 року. До цього вона обіймала посаду першого заступника начальника управління. Впродовж 2023 року на цій посаді вона отримала 118,4 тисячі гривень заробітної плати, що у чотири рази менші від сьогоднішньої.

Водночас її заступник Олег Бабін впродовж 2024 року отримав 482,9 тисячі гривень заробітної плати, у відповідь на інформаційний запит «МикВісті». У середньому це 40,2 тисячі гривень на місяць.

Ще 67,8 тисячі гривень заробітної плати заступник отримав від початку 2025 року: 31 тисячу гривень у січні та 36,7 тисячі гривень у лютому.

Порушення прав дітей у спецшколах на Миколаївщині

Як відомо, учасниця моніторингової групи Офісу омбудсмена, правозахисниця Інна Мірошниченко поділилася знімками громадської перевірки Лисогірської спеціальної школи на Миколаївщині. Зазначимо, що заклад був одним серед тих, які проходили перевірки моніторингової групи Офісу омбудсмена. Як пише адвокатка, у закладі наразі 156 дітей, догляд за якими мають здійснювати 98 працівників.

Крім Лисогірської спецшколи, порушення моніторингова група виявила у низці закладів. Наприклад, виявилось, що дітей, яких евакуювали до Антонівського мистецького ліцею на Миколаївщині, не допускають до захисних споруд, вони змушені перебувати в актовому залі, тоді як укриттями користуються виключно учні закладу.

Варто нагадати, що депутати Миколаївської обласної ради ще в грудні минулого року збирались перевірити стан справ у Антонівському мистецькому ліцеї в Миколаївській області (раніше — Антонівська школа-інтернат), проте цього так і не відбулось, а моніторингова група Офісу Уповноваженого з прав людини доїхала туди з Києва раніше.

Скандал у реорганізованому Будинку дитини у Миколаєві

3 березня стало відомо, що моніторингова група Офісу омбудсмена разом із громадськими організаціями провела перевірку дитячих закладів освіти на Миколаївщині та виявила грубі порушення прав дітей. Підопічних фіксували ременями до стільців і візочків, а шестимісячне немовля отримало набряки від «зв’язування». В інших установах дітям видавали прострочені ліки, не надавали медичної допомоги та обмежували доступ до базових послуг.

У той же день правозахисниця дітей-сиріт, адвокатка Інна Мірошниченко, яка входить до Моніторингової групи Офісу Омбудсмана, показала, в яких умовах живуть діти у реорганізованому Центрі медичної реабілітації та паліативної допомоги в Миколаєві (Обласний Будинок дитини). Вона власне і показала привʼязаних до крісел малюків, з якими не гуляють і змушують проводити час біля телевізора.

Правозахисниця розповіла, що за умовами догляд за дітьми мають здійснювати 89 працівників. Однак, як виявилось з даних моніторингової групи Офісу омбудсмена, за малюками доглядали всього двоє працівників. Умови, в яких тримають вихованців закладу, вона назвала нелюдськими.

Зазначимо, що у квітні 2024 року Центр медичної реабілітації та паліативної допомоги був приєднаний до Миколаївської обласної дитячої лікарні. Тоді це рішення пояснили необхідністю, аби «убезпечити» заклад від відсутності фінансування.

Нагадаємо також, що це не перший скандальний випадок, повʼязаний із Миколаївською обласною дитячою лікарнею. Про її неналежний стан ще у липні 2023 року заявив президент України Володимир Зеленський, перебуваючи з візитом у Миколаєві.

В одній з палат Володимир Зеленський звернув увагу на те, що приміщення не пристосоване для комфортного перебування там. Зокрема, у палаті відсутні карнизи, штори, кондиціонер.