На облаштування меморіалів на кладовищах Миколаєва у 2024 році витратили півмільйона гривень

Мішковське кладовище у Миколаєві. Фото: скриншот відео з YouTube Олександр Шевченко

На будівництво меморіальних комплексів на кладовищах міста з бюджету Миколаєва витратили минулого року 567 тисяч гривень.

Про це йдеться в інформації про виконання бюджету Миколаївської міської територіальної громади за 2024 рік, пишуть «МикВісті».

Зокрема, з бюджету було виділено 537 тисяч гривень на будівництво колумбарію з влаштуванням сектору для поховання на території Центрального кладовища в Інгульському районі.

Також кошти були спрямовані на створення меморіальних комплексів для вшанування загиблих захисників України. Так, 19,4 тисячі гривень було витрачено на будівництво меморіалу на Центральному міському кладовищі в Інгульському районі, присвяченого воїнам, які загинули під час збройної агресії Росії. Ще 17, 3 тисячі гривень пішло на меморіал для захисників України на кладовищі в Корабельному районі.