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На облаштування меморіалів на кладовищах Миколаєва у 2024 році витратили півмільйона гривень

Мішковське кладовище у Миколаєві. Фото: скриншот відео з YouTube Олександр ШевченкоМішковське кладовище у Миколаєві. Фото: скриншот відео з YouTube Олександр Шевченко

На будівництво меморіальних комплексів на кладовищах міста з бюджету Миколаєва витратили минулого року 567 тисяч гривень.

Про це йдеться в інформації про виконання бюджету Миколаївської міської територіальної громади за 2024 рік, пишуть «МикВісті».

Зокрема, з бюджету було виділено 537 тисяч гривень на будівництво колумбарію з влаштуванням сектору для поховання на території Центрального кладовища в Інгульському районі. 

Також кошти були спрямовані на створення меморіальних комплексів для вшанування загиблих захисників України. Так, 19,4 тисячі гривень було витрачено на будівництво меморіалу на Центральному міському кладовищі в Інгульському районі, присвяченого воїнам, які загинули під час збройної агресії Росії. Ще 17, 3 тисячі гривень пішло на меморіал для захисників України на кладовищі в Корабельному районі.

Вшанування загиблих військових на Миколаївщині

У січні 2023 року мер Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів, що міська рада розробляє план створення меморіального сектору для миколаївців, які загинули внаслідок повномасштабної війни. Після цього повідомлялося про плани збудувати впродовж 2024 року Алею пам’яті загиблих воїнів-захисників у Миколаєві. Згодом мер повідомив, що у міській раді вже визначилися з місцем, де її облаштують: це буде по вулиці Херсонське шосе, навпроти Миколаївського зоопарку.

Пізніше стало відомо, що облаштувати спеціальні сектори для почесних поховань загиблих військовослужбовців планують трьох кладовищах міста:

  • кладовищі мікрорайону Матвіївка по вулиці Верхній, 161;
  • кладовищі в Корабельному районі по вулиці Жукова;
  • Балабанівському кладовищі в Корабельному районі.

Попередня вартість будівництва військового кладовища у Корабельному районі Миколаєва складає 47 мільйонів гривень. 

Влітку 2023 року Департамент архітектури та містобудування миколаївської міськради оголосив два масштабні архітектурні конкурси на кращі проєкти меморіальних комплексів воїнам — захисникам України. 

Переможцем конкурсу за кращу проєктну пропозицію для облаштування меморіального комплексу на території Центрального міського кладовища було визнано проєкт Андрія Дідюка основна мета, якого полягає в створенні мінімалістичного простору, що віддзеркалює сучасні цінності та вшановує пам'ять загиблих героїв. Меморіал складається з трьох «розірваних» стін, які символізують переломний момент української незалежності та боротьбу. Додатково в проєкті передбачено збереження та насадження дерев, а також розміщення укриття та громадської вбиральні.

Питання вшанування памʼяті полеглих захисників розглядають й в інших містах Миколаївської області. Зокрема, в Южноукраїнську встановили пам’ятну стелу на Алеї слави міського кладовища в пам’ять про загиблих військових. Також там встановлять ще 20 памʼятних знаків українським військовим.

Водночас у Баштанці збудують новий цвинтар, на якому відведуть окремий сектор для поховання військовослужбовців, а у Первомайську родини загиблих запропонували створити «Алею слави» в центрі міста.

Крім того, на міському кладовищі у Баловному в Миколаєві буде створено «Алею Слави», де ховатимуть загиблих військовослужбовців, які віддали своє життя за незалежність та суверенітет країни.

 

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