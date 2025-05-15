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Скандальна фірма, пов’язана з екс-очільником Херсонської МВА, знову отримала мільйонний підряд

Будівництво підземної школи у Херсоні. Фото для ілюстрації Bihus.InfoБудівництво підземної школи у Херсоні. Фото для ілюстрації Bihus.Info

Скандальне ТОВ «Будпостач-СТСВ», директора якого затримали та відправили під арешт, продовжує отримувати підряди на будівництво в Херсоні. Нещодавно фірма отримала новий підряд на проведення ремонту приміщень під укриття в Херсоні.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «МикВісті».

Замовником виступив «Обласний територіальний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Херсонської облради, а вартість угоди складає 1 мільйон  43 тисячі гривень. Договір було укладено без відкритого тендеру, що дозволяється в умовах воєнного стану.  Як зазначено на порталі Prozorro, медзаклад пояснив вибір підрядника необхідністю завершення додаткових ремонтних робіт, які минулого року виконувала саме компанія «Будпостач-СТСВ».

Скриншот з обгрунтування, опублікованого на ProZorroСкриншот з обгрунтування, опублікованого на ProZorro
Скриншот з обгрунтування, опублікованого на ProZorroСкриншот з обгрунтування, опублікованого на ProZorro

Відомо, що перший договір між сторонами було підписано ще у жовтні минулого року на суму близько 4,5 мільйона гривень. Згодом сторони домовилися про продовження робіт до кінця 2025 року. Ініціатива продовження терміну договору, за інформацією Youcontrol, надійшла від підрядника через нібито затримки у постачанні необхідного обладнання.

Скриншот документу з YoucontrolСкриншот документу з Youcontrol

Зазначимо, що «Будпостач-СТСВ» почали згадували у медіа у зв’язку зі скандалами та колишнім керівником Херсонської МВА Романом Мрочком. Журналісти-розслідувачі Bihus.info виявили зв’язок між ним, його заступниками та компанією, яка під час його керівництва регулярно отримувала багатомільйонні підряди.

Нагадаємо, що у січні 2025 року заступника начальника Херсонської обласної комунальної аварійно-рятувальної служби Дениса Павловського та директора ТОВ «Будпостач-СТСВ» Олександра Новохацького суд в Миколаєві відправив під арешт. Їх підозрюють у зловживанні впливом. За даними слідства, підозрюваний посадовець вимагав від директора одного з херсонських підприємств 10% від суми договору за сприяння у встановленні автономного джерела живлення в медзакладі. Водночас зазначається, що  Олександр Новохацький вимагав від підприємця 22,5% від суми договору за вплив на посадових осіб МКП «Херсонтеплоенерго» для укладення угоди про будівництво кабельних мереж. 

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