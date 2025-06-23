Інспектори з паркування за рік виписали штрафів на ₴4,6 млн у Миколаєві

Парковка по вулиці Адміральській неподалік будівлі міської ради, фото «МикВісті»

За рік своєї роботи інспектори з паркування у Миколаєві виписали 8857 штрафів на загальну суму 4,6 мільйона гривень.

Про це йдеться у статті «МикВісті» «У центрі Миколаєва з'явилися платні парковки. Як вони працюватимуть та хто контролюватиме оплату?».

З них водії сплатили 3,2 мільйона гривень штрафів. В управління транспорту уточнили, що у разі несплати штрафу протягом 30 днів від нарахування його сума подвоюється.

— Тоді постанова направляється до територіальних підрозділів Державної виконавчої служби України, де розпочинається процедура стягнення подвійної суми штрафу, — повідомили «МикВісті» в управлінні транспорту.

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Інспекція слідкує дотриманням правил паркування у місті. Вона працює при управлінні транспорту міської ради і має офіційну назву — Відділ безпеки дорожнього руху та паркування. Наразі там працює 7 інспекторів, ще одна посада — вакантна, повідомили в управлінні транспорту. Заробітна плата інспектора складає 12-14 тисяч гривень на місяць.

Свою роботу інспекція розпочала у липні 2024 року. Тобто за час своєї роботи на зарплати інспекторів з бюджету міста витратили трохи більше 1 мільйона гривень. Водночас штрафів за неправильне паркування вони виписали на суму, що більше цієї у понад чотири рази.

Що з паркування у Миколаєві?

Ще до повномасштабної війни мер Миколаєва Олександр Сєнкевич доручив опрацювати питання облаштування платних парковок у місті. Пізніше стало відомо, що займатися організацією парковок і дотриманням правил паркування хочуть доручити Управлінню транспорту міської ради.

Згодом мер Миколаєва повідомив, що у місті облаштують платні парковки — їх буде близько 25.

Вже у грудні 2023 року депутатам запропонували затвердити правила платного паркування на території Миколаєва. Розміщення платних майданчиків узгоджуватиметься з Національною поліцією. Такі майданчики будуть виокремлювати розміткою синього або блакитного кольору, а на їх території встановлюватимуть дорожні знаки, платіжні пристрої, а також в'їзні та виїзні термінали. На території знаходитиметься охорона, табло з інформацією про кількість вільних місць та здійснюватиметься цілодобова відеофіксація. А послуга «мобільне паркування» має бути доступна для водіїв цілодобово.

Водночас миколаївським водіям заборонили паркувати транспортні засоби поза спеціально облаштованих «кишень» на вулиці Нікольській. Причиною такого рішення стало хаотичне паркування, зокрема, на проїзній частині дороги, на даній вулиці, розповів заступник начальника управління транспорту мерії Олег Кукса.

У січні 2024 року депутати Миколаївської міської ради затвердили правила паркування транспорту на території Миколаєва. А згодом Управління транспорту Миколаївської міської ради оголосило набір на вакансію інспектора з паркування.

Вже у липні 2024 року у місті почали працювати інспектори відділу безпеки дорожнього руху та паркування управління транспортного комплексу, зв’язку та телекомунікацій Миколаївської міськради — у перший день роботи інспекторами було накладено 23 штрафи за неправильну стоянку, зупинку та паркування.

Станом на вересень 2024 року за понад два місяці роботи інспекторів у Миколаєві до міського бюджету надійшло близько 200 тисяч гривень штрафів за порушення правил паркування.

У грудні 2024 року виконавчий комітет міської ради затвердив місця для платного паркування у центрі Миколаєва. Заступник начальника управління транспортного комплексу, зв’язку та телекомунікацій Олег Кукса в коментарі «МикВісті» уточнив, що наразі затвердили лише локації для майбутніх паркувальних майданчиків.

Згодом стало відомо, що з 1 травня місце для платного паркування автомобілів у Миколаєві коштуватиме 20 гривень на годину. Водночас виконком змінив графік роботи майданчиків для платного паркування автомобілів.

Відомо, що у центрі міста не вводитимуть платне паркування на кількох вулицях, зокрема на Спаській, Захисників міста, Набережній, а також на парковці біля будівлі міської ради.