Миколаївська міськрада збільшила бюджет громади на майже ₴300 млн за рахунок субвенцій

Миколаївська міська рада. Фото: архів «МикВісті»

Депутати Миколаївської міськради підтримали зміни до бюджету громади на 2025 рік. Доходи збільшили майже на 293,3 мільйона гривень — переважно за рахунок коштів від держави.

Рішення підтримали депутати під час сесії 31 липня, пишуть «МикВісті».

Як пояснили у департаменті фінансів, додаткові кошти надійшли до міського бюджету в міжсесійний період. Мова йде про цільові субвенції з державного бюджету, зокрема:

150,3 мільйона гривень — на реалізацію проєкту з ремонту житла (програма НОРЕ);

63 мільйонів гривень — на оновлення харчоблоків у закладах освіти, зокрема військових ліцеях;

62,7 мільйона гривень — на компенсації за житло для ветеранів із інвалідністю;

8,9 мільйона гривень — додатково на освітню субвенцію;

7,6 мільйона гривень — на житло для дітей-сиріт і дитячих будинків сімейного типу;

понад 452 тисяч гривень — на підтримку фахівців, які супроводжують ветеранів, та інші соціальні заходи.

Окрім того, у бюджеті передбачили внутрішній перерозподіл коштів між головними розпорядниками. Загальний обсяг видатків збільшили на понад 320 мільйонів гривень, з них 232 мільйонів гривень — це кошти спеціального фонду.

Крім того, депутати одноголосно підтримали правку щодо співфінансування будівництва нового водогону по проспекту Миру в рамках урядової програми «Відновлення України-3». Загальна вартість проєкту — 100 мільйонів гривень, з яких 9 мільйонів 35 тисяч 715 гривень профінансує місто.

Як пояснив начальник управління капбудівництва Олексій Савчук, ці кошти були перерозподілені всередині бюджету розвитку — з об’єктів, де виникла економія. Зокрема, йдеться про:

• захисні укриття в школах та садках,

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• реконструкцію легкоатлетичного манежу,

• створення спортивного містечка,

• встановлення пожежної сигналізації у лікарнях та пологовому будинку.

Раніше, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів, що співзасновник Monobank Олег Гороховський, який зареєстрував у Миколаєві дочірню компанію — філію «Кілобайт1024», сплатив до бюджету міста вже десятки мільйонів гривень.

Окрім цього, за словами мера, додаткові надходження міська влада отримала завдяки аукціонам із продажу комунального майна. Він додав, що вже у серпні місто може вийти на перевиконання планових показників бюджету, що дасть змогу провести перерозподіл коштів.