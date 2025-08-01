Миколаївська міськрада збільшила бюджет громади на майже ₴300 млн за рахунок субвенцій
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- Аліна Квітко
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11:50, 01 серпня, 2025
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Депутати Миколаївської міськради підтримали зміни до бюджету громади на 2025 рік. Доходи збільшили майже на 293,3 мільйона гривень — переважно за рахунок коштів від держави.
Рішення підтримали депутати під час сесії 31 липня, пишуть «МикВісті».
Як пояснили у департаменті фінансів, додаткові кошти надійшли до міського бюджету в міжсесійний період. Мова йде про цільові субвенції з державного бюджету, зокрема:
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150,3 мільйона гривень — на реалізацію проєкту з ремонту житла (програма НОРЕ);
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63 мільйонів гривень — на оновлення харчоблоків у закладах освіти, зокрема військових ліцеях;
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62,7 мільйона гривень — на компенсації за житло для ветеранів із інвалідністю;
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8,9 мільйона гривень — додатково на освітню субвенцію;
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7,6 мільйона гривень — на житло для дітей-сиріт і дитячих будинків сімейного типу;
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понад 452 тисяч гривень — на підтримку фахівців, які супроводжують ветеранів, та інші соціальні заходи.
Окрім того, у бюджеті передбачили внутрішній перерозподіл коштів між головними розпорядниками. Загальний обсяг видатків збільшили на понад 320 мільйонів гривень, з них 232 мільйонів гривень — це кошти спеціального фонду.
Крім того, депутати одноголосно підтримали правку щодо співфінансування будівництва нового водогону по проспекту Миру в рамках урядової програми «Відновлення України-3». Загальна вартість проєкту — 100 мільйонів гривень, з яких 9 мільйонів 35 тисяч 715 гривень профінансує місто.
Як пояснив начальник управління капбудівництва Олексій Савчук, ці кошти були перерозподілені всередині бюджету розвитку — з об’єктів, де виникла економія. Зокрема, йдеться про:
• захисні укриття в школах та садках,
• реконструкцію легкоатлетичного манежу,
• створення спортивного містечка,
• встановлення пожежної сигналізації у лікарнях та пологовому будинку.
Раніше, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів, що співзасновник Monobank Олег Гороховський, який зареєстрував у Миколаєві дочірню компанію — філію «Кілобайт1024», сплатив до бюджету міста вже десятки мільйонів гривень.
Окрім цього, за словами мера, додаткові надходження міська влада отримала завдяки аукціонам із продажу комунального майна. Він додав, що вже у серпні місто може вийти на перевиконання планових показників бюджету, що дасть змогу провести перерозподіл коштів.
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