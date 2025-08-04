За пів року на Миколаївщині відкрили 425 нових компаній, а закрили — 242

Кав‘ярня у Вознесенську. Ілюстративне фото «МикВісті»

У першій половині 2025 року в Миколаївській області відкрили 425 нових компаній, тоді як закрили 242.

Про це свідчать аналітичні дані Опендатабот, пишуть «МикВісті».

В Одесі динаміка активніша: зареєстрували 1198 підприємств, ліквідували — 412. А от на Херсонщині ситуація зворотна, там за пів року відкрили лише 63 компанії, а припинили діяльність — 64.

Кількість нових компаній в Україні у 2025 році. Інфографіка: Опендатабот

У цілому по Україні за перші шість місяців року з’явилося понад 18 тисяч нових компаній, майже стільки ж, як і в першому півріччі минулого року. Водночас кількість закриттів зросла на 19% у порівнянні з минулим роком.

Згідно з дослідженням, майже третина всіх нових бізнесів відкрилась у столиці — понад 5,8 тисяч компаній. Далі Львівщина та Дніпропетровщина — понад 1,5 тисяч. Водночас найбільше закриттів у тих самих регіонах. Лідирує Київ — 717 компаній. Далі Львівщина — 470 підприємств та Дніпропетровщина— 464 компанії.

Кількість компаній, які закрилися в Україні у 2025 році. Інфографіка: Опендатабот

Зазначається, що 97 нових компаній припинили роботу, не проіснувавши й пів року. Це трохи більше, ніж торік — 92, але значно менше, ніж у 2021 році, тоді таких випадків було 264.

За сферами найактивніше розвивається оптова торгівля, яка становить 15% усіх нових бізнесів. Далі йдуть громадські організації, нерухомість, IT і агросектор. Найшвидше зростає саме ІТ, зокрема, за рік кількість нових компаній у цій сфері зросла на 48%.

Сфери, в яких найчастіше відкривають нові компанії. Інфографіка: Опендатабот

Раніше повідомлялось, що до Клубу білого бізнесу входять понад 8,8 тисяч українські компанії, з яких тільки 179 — зареєстровані в Миколаївській області.