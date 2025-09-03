Вже 52 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

ТОП-7 новинок натуральної косметики цього літа

  • Реклама

  • 11:45, 03 вересня, 2025

Якщо ви шукаєте щось новеньке у догляді — ця добірка для вас. Ми зібрали 7 новинок цього літа, які вже встигли підкорити серця тих, хто цінує делікатний догляд і помітний результат. У цій добірці — усе для зволоження, захисту, очищення та сяйва шкіри.

7 новинок косметики літа 2025, які обирають жінки України

Оновлення в доглядовій косметиці — не просто модний тренд, а відповідь на потреби шкіри у світі стресу, кліматичних змін і швидкого ритму життя. Сучасні формули поєднують безпечні компоненти, натуральні екстракти та наукові інновації. У цій добірці ви знайдете засоби, які зволожують, заспокоюють, матують, очищають і надають шкірі природного сяйва. Всі продукти доступні в Україні — обирайте те, що відповідає саме вашим потребам.

1. Hydra Barrier — сироватка від Marie Fresh із ніацинамідом та церамідами

Реклама

Ця сироватка створена для відновлення пошкодженого захисного бар’єра шкіри та глибокого зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті, комплексу церамідів, фітостеролів і ніацинаміду вона підвищує пружність, розгладжує мікрорельєф і зменшує чутливість. Формула натхненна структурою рогового шару шкіри людини, що забезпечує проникнення активних компонентів у глибокі шари. Підходить після косметичних процедур і в періоди підвищеної реактивності. Ідеально доповнює щоденний догляд для нормальної, сухої та чутливої шкіри.

2. Матувальний крем для обличчя Marie Fresh

Цей крем розроблений з урахуванням особливостей схильної до жирності та проблемної шкіри. Саліцилова кислота та сірка у складі діють як м’які протизапальні компоненти, зменшуючи висипання. Легка текстура не забиває пори й дарує приємне відчуття свіжості протягом дня. Пребіотична система збереження сприяє розвитку корисної мікрофлори та підтримує баланс шкіри. Засіб водночас заспокоює й контролює жирний блиск.

3. Пінка для очищення проблемної шкіри Marie Fresh

Формула засобу заснована на гідролаті чайного дерева, що має антибактеріальні властивості. AHA-кислоти м’яко полірують шкіру, глибоко очищаючи пори. Пінка не містить спирту та агресивних ПАР, не викликає стягнутості — лише чистота й комфорт.

4. Total Eye Hydrate маска для контуру очей виробника Clarins

Маска-бальзам зволожує шкіру навколо очей і бореться з темними колами. Екстракти каланхое та ірландського моху покращують мікроциркуляцію та стимулюють природну гідратацію. Після використання шкіра виглядає підтягнутою, а погляд — відпочилим.

5. Очищувальний крем для обличчя Dr. Hauschka Cleansing Cream

Засіб містить екстракти календули, ромашки, звіробою та мигдалю, які заспокоюють і зміцнюють шкіру. Крем має м’яку текстуру, що дбайливо очищає без пересушування. Підходить для будь-якого типу шкіри, особливо чутливої.

6. Крем для обличчя Lancome Renergie H.P.N. UVMUNE Cream, SPF 50

Цей засіб забезпечує антивіковий ефект і високий рівень захисту від сонця. Завдяки легкій текстурі крем не залишає білих слідів і підходить для щоденного використання. Він підвищує тонус шкіри, надає їй м’якість і сяйво.

7. Гель для сяяння шкіри Biotherm Aquasource+ Vitamin Glow Gel

Легка гелева текстура швидко вбирається, зволожує й покращує текстуру шкіри. Вітамін B3 та потужний антиоксидант астаксантин надають шкірі рівного сяяння. Засіб ідеально підходить для ранкового догляду, залишаючи відчуття свіжості на цілий день.

Підсумуємо

Приємно, що б’юті-індустрія щороку презентує новинки, які справді дбають про здоров’я, красу та комфорт нашої шкіри. Замість агресивної хімії — делікатні формули, ефективні й натуральні інгредієнти та продуманий склад. Особливо приємно, що все більше жінок свідомо обирають догляд від українських виробників. Натуральна косметика від Marie Fresh, тому доказ. Адже її дієвість, безпечність і турботу щодня доповнюють щоденну рутину тисяч жінок у світі. І це не просто тренд, а справжній крок до усвідомленого догляду.

Реклама

