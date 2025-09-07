Реєстрація бізнесу у Польщі та США: можливості для українських підприємців

Для багатьох українців розвиток власної справи за кордоном сьогодні стає не лише способом реалізувати підприємницький потенціал, а й можливістю отримати нові перспективи для життя та кар’єри. Пошук більш стабільних умов, доступу до інвестицій і захисту прав власності підштовхує до створення компаній у країнах з розвиненою економікою та зрозумілою правовою системою. Найчастіше підприємці обирають два напрями: Польщу — найближчого сусіда та партнера України в Європейському Союзі, та США — найбільший ринок світу, який приваблює своїми масштабами і можливостями.

Попри відкритість обох держав до іноземних бізнесменів, умови та процедури реєстрації мають чимало відмінностей. Розгляньмо детальніше.

Реєстрація бізнесу у Польщі

Польща вважається одним із найзручніших варіантів для українців, адже тут поєднуються територіальна близькість, зрозуміла законодавча база та різні форми підтримки для малого і середнього бізнесу. Вибір доволі широкий: можна започаткувати нову компанію «з нуля», перенести сюди вже існуючий бізнес або навіть купити готову фірму з історією.

У 2024 році найбільш перспективними сферами для відкриття бізнесу експерти називали інформаційні технології, виробництво, електронну комерцію, логістику, освіту, туризм і будівництво.

Переваги реєстрація фірми в Польщі: прозора банківська система, вигідне розташування в центрі Європи, кваліфіковані кадри, сприятливий діловий клімат, державна підтримка підприємництва, порівняно низькі податки, а також можливість отримати карту побиту.

Серед мінусів варто згадати мовний бар’єр, бюрократичні процедури, високу конкуренцію в популярних галузях, культурні відмінності й необхідність регулярно подавати звітність.

Як зареєструвати компанію

Є два шляхи:

Онлайн — через державний портал S24 з використанням електронного підпису. Це швидко й зручно: зазвичай процедура триває до двох тижнів.

Офлайн — за участі нотаріуса, який подає документи до суду. У цьому випадку процес займає трохи довше — до трьох тижнів.

Але сам факт реєстрації — це лише перший крок. Далі потрібно відкрити банківський рахунок, зареєструвати бенефіціарів у спеціальному реєстрі, подати форму NIP-8 до податкової, а також повідомити українську податкову службу про контрольовану іноземну компанію, якщо оборот перевищує 2 млн євро.

Вартість і документи

Найчастіше підприємці обирають формат Sp. z o.o. (аналог українського ТОВ) з мінімальним статутним капіталом 5 000 злотих. Вартість залежить від способу реєстрації, а також від витрат на нотаріуса, бухгалтера, перекладача та оренду юридичної адреси.

Для реєстрації потрібні паспорти засновників, договір оренди чи інший документ, що підтверджує адресу, податковий номер (PESEL) і, за потреби, ліцензії.

Бізнес і карта побиту

Відкриття компанії у Польщі може стати підставою для легального перебування в країні. Для цього бізнес має приносити щонайменше 13 000 євро на рік, створювати робочі місця для двох громадян Польщі та сумлінно виконувати податкові й правові зобов’язання.

Реєстрація бізнесу у США

Сполучені Штати — це країна із найбільшим ринком і надзвичайно широкими можливостями для підприємців. Тут ідеї стартапів швидко перетворюються на міжнародні корпорації, а прозора правова система створює умови для захисту інвесторів. Відкриття бізнесу у США дає змогу вийти на глобальний рівень і співпрацювати з партнерами по всьому світу.

Основні кроки

Процедура реєстрація компанії в США включає кілька етапів:

Вибір штату (найчастіше це Делавер, Вайомінг або Невада) та організаційно-правової форми. Підготовка установчих документів і подання їх до Secretary of State. Отримання податкового номера EIN у Податковій службі США (IRS). Відкриття банківського рахунку, що часто вимагає особистої присутності засновників і проходження комплаєнс-перевірки.

Організаційно-правові форми

LLC (Limited Liability Company) — підходить для малого й середнього бізнесу. Засновники несуть обмежену відповідальність, прибуток оподатковується напряму у власників (pass-through taxation), а управління доволі просте.

C-Corporation — найкраще рішення для стартапів і компаній, які планують залучати інвестиції. Вона має зрозумілу структуру з радою директорів і можливість випуску акцій, але водночас підпадає під подвійне оподаткування (корпорація + дивіденди акціонерів).

Податки та збори

Система у США дворівнева: федеральні податки та окремі вимоги кожного штату. Наприклад:

Делавер — корпоративний податок 8,7% та щорічний збір $300.

Вайомінг — немає корпоративного податку, мінімальний щорічний внесок від $50.

Тому вибір штату має вирішальне значення для майбутніх витрат і податкового навантаження.

Витрати та нюанси

Вартість реєстрації залежить від штату, обраної форми бізнесу та необхідності послуг юристів чи реєстраційних агентів. У бюджет обов’язково варто закласти стартові збори, щорічні платежі, послуги бухгалтера, витрати на банківське обслуговування, а також отримання ліцензій, якщо цього вимагає вид діяльності.

Обидві країни створюють сприятливі умови для бізнесу, але підходять під різні цілі. Польща зручна для малого бізнесу та швидкого старту, дає змогу отримати карту побиту й працювати в європейському середовищі. СШАбільше підходять для стартапів і великих проєктів із глобальними амбіціями, які потребують інвестицій і виходу на міжнародний ринок.

Вибір залежить від ваших пріоритетів: якщо важлива простота й близькість — Польща, якщо ж на першому місці масштабування та інвестиції — тоді США.