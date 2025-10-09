Як блокчейн допомагає в боротьбі з корупцією в державних закупівлях

Державні закупівлі залишаються однією з найбільш вразливих сфер для корупції. В умовах, коли прозорість фінансів стає критично важливою, особливого значення набуває актуальна інформація про глобальні ринки. Так, курс біткоїна до долара слугує індикатором довіри до децентралізованих технологій і систем управління.

Технологія блокчейн пропонує фундаментальне рішення цих проблем — вона фіксує кожну транзакцію і дію в закупівлях, унеможливлюючи підробку. А платформи на кшталт Binance роблять управління цифровими активами відкритим і безпечним.

Незмінність і аудит

Кожен документ, пов'язаний із закупівлею (тендерна пропозиція, технічне завдання, протокол оцінки), реєструється в блокчейні за допомогою хешу. Після запису в розподілений реєстр (блокчейн), змінити документ неможливо. Якщо хтось спробує внести правки, хеш зміниться, що негайно буде виявлено системою як спроба маніпуляції.

У процесі роботи створюється безперервний, хронологічно точний запис усіх подій. Аудитори, журналісти та громадськість можуть миттєво відстежити весь шлях закупівлі та побачити, хто, коли і яке рішення ухвалив.

Прозорість транзакцій

Технологія розподіленого реєстру забезпечує повну прозорість державних витрат. Усі етапи торгів, включно з ціновими пропозиціями учасників, надійно зашифровані та стають доступними лише після завершення процедури. Управління процесом беруть на себе смарт-контракти, усуваючи вплив людського фактора та ризик змови.

Такі контракти автоматично перераховують оплату постачальнику лише після підтвердження від уповноваженого держоргану. Це виключає затримки платежів і захищає систему від виплат за неякісні або недоставлені товари.

Практичне застосування та переваги

Впровадження блокчейна в держзакупівлі не вимагає повного переходу на криптовалютні платежі. Блокчейн використовується як база даних з підвищеною довірою. Серед найбільш значущих напрямів застосування технології:

зміна ТЗ після перемоги «свого» постачальника — незмінний кеш документа фіксує його ще до початку торгів;

завищення цін і переплата — прозорість цін, порівняння з відкритими даними надають усю необхідну інформацію повністю прозоро та без підробок;

необґрунтоване відхилення учасників — автоматична (смарт-контракт) або прозора система оцінки виключає будь-яку суб'єктивність у процесі торгів, що мінімізує ризики.

Використовуючи блокчейн-рішення, держави можуть не тільки заощадити мільярди, а й відновити довіру громадян до фінансової системи, зробивши процес витрачання податків відкритим і чесним.

Технологія блокчейн — потужний інструмент для підвищення прозорості у сфері державних закупівель. Принципи незмінності та розподіленого реєстру унеможливлюють підробку документів, змову учасників і нецільове витрачання коштів, а смарт-контракти фіксують кожний етап (від публікації тендера до оплати постачальнику), створюючи цифровий слід, який можна перевірити.