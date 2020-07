Крымскотатарский орнамент, как элемент нематериального культурного наследия (НКС) Украины, внесен в предварительный список ЮНЕСКО для возможного включения его в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.

Об этом в Facebook сообщает общественная организация «Алєм».

Как сообщает общественная организация, информация об этом уже опубликована на сайте ЮНЕСКО. Заседание по этому поводу должно состояться в 2021 году.

Крымскотатарские активисты напомнили, что разработка номинационного досье «Орьнек – крымскотатарский орнамент» была долгосрочной инициативой их общественной организации.

В процессе подачи элемента культурного наследия крымских татар в перечень НКС участвовали непосредственные носители этого элемента и мастера прикладного искусства, такие как Мамут Чурлу, а также Министерство культуры и информационной политики Украины.

— Мы благодарны за поддержку нашим партнерам, с помощью которых эти проекты состоялись: Украинский культурный фонд (УКФ) (проект «Орьнек», 2018 г.); SDC - Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC), Embassy of Switzerland in Ukraine / Посольство Швейцарии в Украине (проект Implementation of the Ornek - Crimean Tatar ornament and knowledge about it ICH element safeguarding plan, 2019 г.). Будем и дальше следить за ходом дел, болеть за Орьнек и держать вас в курсе событий, — сообщили в общественной организации.