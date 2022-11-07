Сегодня, 7 ноября, в 10:00 завершили голосование в приложении «Действие» за судей украинского нацотбора на международный песенный конкурс «Евровидение 2023».
Ими стали украинская певица Джамала (15,71%), фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина (15,69%) и лидер группы «Антитела» Тарас Тополя (17,41%).
Участие в голосовании приняло 505 536 человек. На членство в жюри, кроме Джамалы, Саниной и Тополя, претендовали:
Всеукраинское голосование за членов жюри проводилось впервые. Ранее судей назначало «Общественное».
Напомним, 17 декабря состоится финал Национального отбора на самый масштабный песенный конкурс «Евровидение-2023». При этом чтобы участники чувствовали себя в безопасности, финал пройдет в укрытии.
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Cui prodest?Станіслав Мартиросов
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Форпост півдня України: особливості роботи журналістів у МиколаєвіКатерина Середа
Сегодня, 7 ноября, в 10:00 завершили голосование в приложении «Действие» за судей украинского нацотбора на международный песенный конкурс «Евровидение 2023».
Ими стали украинская певица Джамала (15,71%), фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина (15,69%) и лидер группы «Антитела» Тарас Тополя (17,41%).
Участие в голосовании приняло 505 536 человек. На членство в жюри, кроме Джамалы, Саниной и Тополя, претендовали:
Всеукраинское голосование за членов жюри проводилось впервые. Ранее судей назначало «Общественное».
Напомним, 17 декабря состоится финал Национального отбора на самый масштабный песенный конкурс «Евровидение-2023». При этом чтобы участники чувствовали себя в безопасности, финал пройдет в укрытии.