Понад 60 родин у Миколаєві залишилися без газу через російську атаку

Пошкоджений будинок у Миколаєві. Фото: «Газмережі»

У Миколаєві через російську атаку пошкоджені газові мережі, без газопостачання тимчасово залишилися понад 60 родин.

Про це 9 вересня повідомили в Миколаївській філії «Газмережі».

На місці працюють профільні служби. Фахівці обстежують пошкоджені ділянки та виконують необхідні технічні роботи для ліквідації наслідків атаки.

«Працюємо цілодобово, аби в найкоротші терміни безпечно повернути блакитне паливо в домівки миколаївців», — йдеться в повідомленні.

Масована атака по Миколаєву 9 вересня

Перші цілі на місто почали запускати після 22:00, про що повідомляли моніторингові канали. Обстріли тривали з ночі 8 вересня і до ранку 9 вересня.

Станом на ранок у Миколаївській обласній військовій адміністрації показали наслідки атаки та повідомили, що через удари загинула 70-річна жінка. Серед постраждалих — 74-річний та 66-річний чоловіки, 44-річна жінка та 15-річна дитина. 66-річного чоловіка госпіталізували, його стан середньої тяжкості. Іншим постраждалим надали медичну допомогу, надалі вони лікуватимуться амбулаторно.

Пізніше стало відомо, що після масованої російської атаки по Миколаєву пошкоджені цивільні об’єкти, зокрема магазини та складські приміщення. На одній із локацій виникла масштабна пожежа.

Крім того, атакували порт у Миколаєві, постраждали троє чоловіків, усіх госпіталізували.

А вже після обіду стало відомо, що загинули двоє людей, ще дев’ятеро постраждали.