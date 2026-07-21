Дунай у Румунії обмілів до найнижчого рівня з 1996 року: зупинилися баржі та обмежили зрошення

Обміління Дунаю. Фото Reuters

Рівень води в річці Дунай на території Румунії впав до найнижчої позначки з 1996 року, що призвело до часткового зупинення судноплавства та обмеження використання води для зрошення.

Про це повідомляє Reuters.

Станом на 19 липня витрата води на вході Дунаю до Румунії становила 1,7 тисячі кубічних метрів на секунду за середньої липневої норми у 4,7 тисячі.

Через обміління на кордоні з Болгарією оголилися піщані ділянки, тимчасово закрилися поромні переправи та зупинилися зернові баржі.

У південно-східних регіонах обмежили подачу води для аграріїв, однак зберегли необхідний резерв у водосховищах для охолодження двох реакторів атомної електростанції Nuclearelectrica.

Зниження рівня води впливає на аграрну логістику Румунії, яка є одним із найбільших експортерів зерна в Євросоюзі та використовує річку для транспортування продукції до чорноморських портів.

За даними фахівців, рівень Дунаю має поступово підвищуватися з 20 липня завдяки сильним опадам у низці регіонів.

Нагадаємо, що у 2024 році почнуть розчищати річки Прут і Сірет, які є притоками Дунаю, щоб відтворити вільну течію.