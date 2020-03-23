Заместитель главы Харьковского облсовета Владимир Скоробагач заразился коронавирусом, его госпитализировали в киевскую больницу.

Об этом изданию Depo.Харків сообщила пресс-секретарь Владимира Скоробагача Виктория Петрухина.

По ее словам, вирус COVID-19 у ВЛадимира Скоробагача был обнаружен после повторного анализа. В настоящее время он госпитализирован в больницу в Киеве. У него пневмония.

В то же медицинское учреждение в Киеве госпитализирована и жена заместителя председателя Харьковского облсовета 37-летняя Виктория Скоробагач. У нее также подтвержден коронавирус.

Ранее сообщалось, что Николаевскую городскую больницу № 3 в Дубках определили как еще одну базу для приема и лечения больных коронавирусом.

Отметим, что в Николаевской областной инфекционной больнице, которая определена как базовая на случай вспышки заболеваний на коронавирус в регионе, есть только 2 аппарата искусственной вентиляции легких среднего класса, а нужно 6 аппаратов высокого класса.

Напомним, в субботу, 21 марта, во время пресс-конференции глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник заявил, что область готова к возможной вспышке коронавируса, а медики обеспечены всем необходимым.

Ранее сообщалось, что Николаевская областная государственная администрация не будет инициировать выделение из бюджета области дополнительных денег для доплат врачам, которые будут задействованы в лечении больных на коронавирус COVID-19 в случае его выявления в регионе.

Напомним, на территории Николаевской области готовятся ввести режим чрезвычайной ситуации в случае выявления хотя бы одного подтвержденного факта заболевания на коронавирус COVID-19.